Prodexpo 2025: Οι γενναίες τομές που χρειάζεται το real estate στην Ελλάδα

Η πορεία της ελληνικής αγοράς ακινήτων συνδέεται στενά με την οικονομία, αλλά το μοντέλο ανάπτυξης πρέπει να αλλάξει ριζικά, τόνισε ο Πρόεδρος του Ομίλου TITAN, κ. Δημήτρης Παπαλεξόπουλος, στο πλαίσιο της Prodexpo 2025, του κορυφαίου συνεδρίου για την αγορά ακινήτων στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, που πραγματοποιείται στις 21 και 22 Οκτωβρίου.

Ο κ. Παπαλεξόπουλος επεσήμανε ότι «η προοπτική του real estate είναι θετική», αλλά «το μοντέλο του κλάδου θα είναι διαφορετικό» και απαιτούνται «γενναίες τομές» για να μπορέσει η χώρα να ανταποκριθεί στις νέες προκλήσεις. Αναφέρθηκε στην αποεπένδυση των τελευταίων ετών στις κατασκευές, ειδικά στις κατοικίες, και υπογράμμισε ότι η νέα ανάπτυξη θα καθοριστεί από τις ενεργειακές μεταβολές, το ανθρακικό αποτύπωμα και τις κοινωνικές προτεραιότητες.

Τόνισε ότι η πολιτεία οφείλει να προχωρήσει στην ολοκλήρωση του κτηματολογίου, να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της προσιτής κατοικίας και να επιταχύνει τις διαδικασίες αδειοδότησης και ψηφιοποίησης. Ο ιδιωτικός τομέας, πρόσθεσε, πρέπει να επενδύσει περισσότερο στην καινοτομία και στην αύξηση της παραγωγικότητας, επισημαίνοντας ότι «η διάγνωση των προβλημάτων είναι το εύκολο κομμάτι – το δύσκολο είναι να σπάσουμε τα εμπόδια». Αναφερόμενος στη νέα εποχή, σημείωσε ότι στην επιχείρησή του «αξιοποιούμε την τεχνητή νοημοσύνη και έχουμε πλέον μια πιο προδραστική στάση».

Ο κλάδος του real estate «αντανακλά την οικονομία και την κοινωνία» και ταυτόχρονα «τις επηρεάζει», ανέφερε από την πλευρά της η κυρία Ηρώ Χατζηγεωργίου, CEO της Hellenic Public Properties Company (HPPC/ΕΤΑΔ).

Τόνισε ότι αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζεται η αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας, με στόχο «να δημιουργηθούν νέοι προορισμοί και οι προϋποθέσεις για ανάπτυξη». Υπογράμμισε ότι η ΕΤΑΔ λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος ανάμεσα στην ιδιωτική πρωτοβουλία και την αναπτυξιακή στρατηγική της χώρας και ότι το μεγαλύτερο εμπόδιο παραμένει το ιδιοκτησιακό καθεστώς. «Η δημόσια περιουσία χρειάζεται διαφάνεια και οι επενδυτές ταχύτητα», είπε, προσθέτοντας ότι η ΕΤΑΔ κινείται σε τρεις άξονες: «εκσυγχρονισμός, εξωστρέφεια και συμπράξεις».

Ο κ. Νίκος Βέττας, Γενικός Διευθυντής του ΙΟΒΕ και Καθηγητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, σημείωσε ότι οι επενδύσεις σε κατασκευές έχουν υποχωρήσει σημαντικά –από το 15-16% του ΑΕΠ στις καλές εποχές στο μόλις 6% σήμερα– άρα υπάρχει «τεράστιο πεδίο για ανάκαμψη».

Επεσήμανε ότι οι τιμές ακινήτων έχουν επιστρέψει στα επίπεδα του 2008, ενώ τα ενοίκια έχουν φτάσει σε σημείο υπερθέρμανσης, καθώς η ζήτηση τρέχει πιο γρήγορα από την προσφορά. Προειδοποίησε ότι «δεν πρέπει να επαναλάβουμε τα λάθη του 2008» και υπογράμμισε ότι η χρηματοδότηση του κλάδου έχει περιοριστεί από 16 δισ. ευρώ πριν από την κρίση σε μόλις 2 δισ. ευρώ σήμερα. Όπως υπογράμμισε, η Ελλάδα χρειάζεται ένα διαφορετικό υπόδειγμα ανάπτυξης, με έμφαση στην ενίσχυση της προσφοράς, τη διευκόλυνση της αξιοποίησης του υφιστάμενου αποθέματος και την αντιμετώπιση θεμάτων όπως η οριζόντια ιδιοκτησία. Παρά τα εμπόδια, εκτίμησε ότι «το ελληνικό προϊόν παραμένει υψηλής ποιότητας και η ζήτηση από το εξωτερικό θα συνεχιστεί».