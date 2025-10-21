Ανδρουλάκης για τροπολογία: Κάνετε εσωκομματικά παιχνίδια και ψαρεύετε στα θολά νερά της ακροδεξιάς

«Παίρνετε άριστα στο παρασκήνιο, μηδέν στο προσκήνιο», είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, σε έντονο ύφος, κατηγορώντας την κυβέρνηση – από το βήμα της Βουλής – για διχαστικό λόγο και τοξικότητα.

«Σήμερα καταλαβαίνω γιατί ο Πρωθυπουργός θεωρεί τον εαυτό του αναντικατάστατο. Είναι λογικό να θεωρεί κάποιος αναντικατάστατο τον εαυτό του, όταν παίρνει τόσο μεγάλες γενναίες μεταρρυθμιστικές πρωτοβουλίες. Συγχαρητήρια κύριε Μητσοτάκη», είπε σαρκαστικά ο κ. Ανδρουλάκης κατά την τοποθέτησή του στη σημερινή (21/10) συζήτηση σχετικά με την τροπολογία για το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.

«Είστε ένας Πρωθυπουργός που ενώνει τους Έλληνες, που δεν τους διχάζει. Ένας Πρωθυπουργός που όταν η δικαιοσύνη ζητά να διερευνηθούν ακόμα και υπουργοί του, με μεγαθυμία της το επιτρέπει της δικαιοσύνης να διερευνήσει τους υπουργούς του. Ένας Πρωθυπουργός που πολεμά την διαφθορά, ένας Πρωθυπουργός που πολεμά τα καρτέλ και τους ολιγάρχες για να πέσουν οι τιμές, για να έχουμε καλύτερο σύστημα υγείας και όχι αισχροκέρδεια», συνέχισε ο κ. Ανδρουλάκης.

«Αυτός λοιπόν ο Πρωθυπουργός που περιέγραψα, είναι αυτός που βλέπει κάθε βράδυ ο κ. Μητσοτάκης στον καθρέφτη του με αποτέλεσμα αυτή την τεράστια αλαζονεία», σημείωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και προσέθεσε:

«Όσα επικοινωνιακά παιχνίδια και να κάνετε, όσα συμφέροντα μιντιακά και να έχουν συστηθεί δίπλα σας, μπορεί να κοροϊδέψετε λίγους για πολύ, πολλούς για λίγο αλλά όχι όλους για πάντα. Και σε λίγο θα έρθει η κρίση του ελληνικού λαού».

Ακολούθως καταλόγισε στον Κυριάκο Μητσοτάκη πως «δεν θεώρησε σημαντικό» να μεταβεί στη Βουλή την προηγούμενη εβδομάδα για να μιλήσει σχετικά με το 13ωρο, ή να απαντήσει στην ερώτηση του ΠΑΣΟΚ για την ακρίβεια, αλλά «ήρθατε σήμερα για να πάρετε το λάβαρο της πατρίδας απέναντι στους αναρχικούς που δεν θέλουν να προστατευθεί το μνημείο και εισηγείστε μια τεράστια γενναία μεταρρύθμιση.», όπως χαρακτηριστικά είπε.

«Ξέρετε τι θα μείνει από τη σημερινή τροπολογία; Θα μείνει ότι απλά θα καθαρίζουν το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη εργολάβοι καθαριότητας. Αυτό θα μείνει στο τέλος από τη νομική πρωτοβουλία της ΝΔ», υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

«Θα βάλετε την αντιπολίτευση στα εσωκομματικά σας παιχνίδια;»

Στη συνέχεια, ο κ. Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι η τροπολογία δεν φέρνει καμία ουσιώδη αλλαγή και είπε απευθυνόμενος στον πρωθυπουργό: «Μας καταγγέλλετε που δεν το ψηφίζουμε γιατί πολύ απλά εσείς θέλετε να τραβήξετε το αυτί του κ. Δένδια; Θα βάλετε την αντιπολίτευση στα εσωκομματικά σας παιχνίδια;».

«Να ρωτήσετε λοιπόν τον κ. Γεωργιάδη που πριν από μερικές ημέρες είπε ”εμένα ρωτάτε για το τι θα γίνει με τα ονόματα που είναι γραμμένα στον Άγνωστο Στρατιώτη; Τον κ. Δένδια να ρωτήσετε μετά την ψήφιση της τροπολογίας”. Δεν έχετε ευθύνη λοιπόν ως κυβέρνηση; Τι κάνετε; Εσωκομματικά παιχνίδια με ένα ζήτημα το οποίο ήδη οι νόμοι μπορούν όταν λειτουργήσουν να αντιμετωπίσουν οποιαδήποτε πρόκληση», πρόσθεσε.

«Ψαρεύετε στα θολά νερά της ακροδεξιάς»

Κατηγόρησε, δε, τον πρωθυπουργό ότι «ψαρεύει στα θολά νερά της ακροδεξιάς», λέγοντας πως «ήταν ξεκάθαρο» το ντιμπέιτ του με τον Κυριάκο Βελόπουλο.

«Έχετε κοινή γραμμή;», είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, κοιτάζοντας τα έδρανα των βουλευτών της ΝΔ. «Η κυρία Μπακογιάννη είπε ότι το μνημείο αυτό δεν είναι για κεράκια από το ΙΚΕΑ. Ο κ. Χρυσοχοΐδης, βέβαια, είχε μια άλλη άποψη. Ο κ. Χρυσοχοΐδης είπε ”γιατί να ανοίγουμε πόλεμο και διαμάχες χωρίς λόγο;”. Άρα, συμφωνεί μαζί μας ο κ. Χρυσοχοΐδης. Υπάρχει νόμος, υπάρχει πλαίσιο. Αλλά εσείς ανοίγετε διαμάχες χωρίς λόγο ή μάλλον τον καταλάβαμε τον λόγο. Ήταν ξεκάθαρο το ντιμπέιτ σας με τον κ. Βελόπουλο. Ψαρεύετε στα θολά νερά της ακροδεξιάς. Και πώς το κάνετε; Διχάζοντας τον ελληνικό λαό», ανάφερε ο κ. Ανδρουλάκης.

«Ένα μνημείο που συμβολίζει την ενότητα, τους αγώνες και τις θυσίες ενός έθνους, εσείς το εργαλειοποιείτε για λίγα ψηφαλάκια», είπε κλείνοντας ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

«Αυτή είναι η ηθική σας υπόσταση», συμπλήρωσε και κατηγόρησε την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό προσωπικά για «υποκρισία» και «φαρισαϊσμό».