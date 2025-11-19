12:42 - 19 Νοε 2025

Σπίτι μου ΙΙ: Νέα εισοδηματικά κριτήρια και παράταση υπαγωγής στο πρόγραμμα μέχρι τον Μάιο

Reporter.gr Newsroom
Με τροποποίηση της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, διευρύνονται τα κριτήρια αξιολόγησης και επιλεξιμότητας και παρατείνεται η χρονική διάρκεια υπαγωγής στο πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙ» με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα. 

Συγκεκριμένα, με την τροποποίηση της ΚΥΑ, την οποία συνυπογράφουν ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης και ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς, τα νέα εισοδηματικά κριτήρια, διαμορφώνονται ως εξής:

-Το ελάχιστο όριο εισοδήματος παραμένει στις 10.000 ευρώ για άγαμους, έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης, καθώς και για μονογονεϊκές οικογένειες. Ωστόσο, το μέγιστο όριο εισοδήματος βάσει του τελευταίου φορολογικού έτους ή του μέσου όρου της τελευταίας τριετίας αυξάνεται στις:

  • 25.000 ευρώ (από 20.000 ευρώ) για τους άγαμους.
  • 35.000 ευρώ (από 28.000 ευρώ) για τους έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ ανά παιδί (έναντι 4.000 ευρώ ανά παιδί).
  • 39.000 ευρώ (από 31.000 ευρώ) για μονογονεϊκές οικογένειες. Με την προσαύξηση των 5.000 ευρώ ανά παιδί, πέραν του πρώτου, να παραμένει σταθερή.

Ως προς το κατώτατο εισοδηματικό όριο των 10.000 ευρώ λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των ετήσιων φορολογητέων εισοδημάτων -πραγματικών ή τεκμαρτών- ανεξαρτήτως της πηγής προέλευσης και του κωδικού εγγραφής τους στη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων του τελευταίου φορολογικού έτους, πλέον των εισοδημάτων, επίσης του τελευταίου φορολογικού έτους που αφορούν αποκλειστικά σε συντάξεις και προνοιακά επιδόματα των εξαρτώμενων τέκνων τους. Ως προς το ανώτατο ανά περίπτωση εισοδηματικό όριο, στο ετήσιο φορολογητέο εισόδημα -πραγματικό ή τεκμαρτό- ανεξαρτήτως κατηγορίας και του κωδικού εγγραφής του στη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων του τελευταίου φορολογικού έτους, δεν περιλαμβάνεται το εισόδημα εκείνο, το οποίο αθροιστικά απαλλάσσεται από το φόρο εισοδήματος του ν. 4172/2013, σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο για το έτος 2024, για τη λήψη του επιδόματος θέρμανσης.

-Καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής στο Πρόγραμμα ορίζεται η 31.05.2026, (έναντι της 31.12.2025) με δυνατότητα παράτασης κατόπιν απόφασης του αρμοδίου για την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης (ΕΥΣΤΑ) Υπουργού, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμοι πόροι. Ως καταληκτική ημερομηνία σύναψης σύμβασης δανεισμού τελικού αποδέκτη ορίζεται η 31.08.2026 (έναντι της 30.6.2026).

Η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου υπογράμμισε: «Η αναπροσαρμογή των εισοδηματικών κριτηρίων στο “Σπίτι μου ΙΙ” ανοίγει την πόρτα της πρώτης κατοικίας σε ακόμη περισσότερους νέους και οικογένειες που θέλουν να κάνουν με σιγουριά το επόμενο βήμα στη ζωή τους. Δεν είναι απλώς μια τεχνική διόρθωση, αλλά μια ουσιαστική ενίσχυση που δίνει σταθερότητα, αυτονομία και πραγματικές δυνατότητες σε όσους θέλουν να δημιουργήσουν οικογένεια. Με τη νέα τροποποίηση κάνουμε το πρόγραμμα πιο ανοιχτό, πιο δίκαιο και πιο κοντά στις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας. Η στήριξη της οικογένειας ξεκινά από τη στέγη και αποτελεί βασικό άξονα του συνολικού μας σχεδίου: ενός ολοκληρωμένου πλέγματος 43 μέτρων, συνολικού ύψους 7 δισ. ευρώ, που μετατρέπει τη στεγαστική πολιτική σε πραγματική προοπτική για τους πολίτες.»

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου τόνισε: «Η διεύρυνση των εισοδηματικών κριτηρίων του προγράμματος «Σπίτι μου ΙΙ» δίνει νέα προοπτική και ανταποκρίνεται στις ελπίδες και τις επιτακτικές ανάγκες ακόμη περισσότερων νέων στη χώρα μας. Αποτελεί μέρος μιας συνολικής κυβερνητικής στρατηγικής για την αντιμετώπιση της κρίσιμης κοινωνικής πρόκλησης που αφορά την πρόσβαση σε αξιοπρεπή κατοικία και στήριξη της ελληνικής οικογένειας. Με αυξημένο προϋπολογισμό, το πρόγραμμα θα προσφέρει τη δυνατότητα σε συνολικά 20.000 συμπολίτες μας να αποκτήσουν το δικό τους σπίτι και να σχεδιάσουν με ασφάλεια και αυτοπεποίθηση την επόμενη ημέρα της ζωής τους.»

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης σημείωσε: «Σε συνέχεια προηγούμενων παρεμβάσεων για τη διεύρυνση των ηλικιακών και εισοδηματικών κριτηρίων των δυνητικά ωφελούμενων του προγράμματος «Σπίτι μου ΙΙ», αλλά και στο πλαίσιο του συνολικού σχεδίου της Κυβέρνησης για την αντιμετώπιση του πανευρωπαϊκού στεγαστικού προβλήματος, προχωρούμε σε δύο ακόμα σημαντικές τροποποιήσεις προκειμένου ακόμα περισσότεροι συμπολίτες μας να αποκτήσουν τη δική τους κατοικία. Η υλοποίηση του προγράμματος συνεχίζεται με ταχείς ρυθμούς, όπως πιστοποιεί το γεγονός ότι η απορρόφηση του προϋπολογισμού ξεπερνά το 67%, με αποτέλεσμα πάνω από 11 χιλιάδες συμπολίτες μας να έχουν ήδη βρει σπίτι, πολλοί από αυτούς σε Περιφέρειες εκτός Αττικής. Ωστόσο, ο στόχος μας είναι στο χρονικό διάστημα έως τη λήξη του προγράμματος, τον Αύγουστο του 2026, να έχει διατεθεί κάθε διαθέσιμο ευρώ από τα 2 δισ. που εξασφαλίσαμε μέσα και από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Και συμπολίτες μας να ζήσουν στην ασφάλεια και στη σταθερότητα του δικού τους σπιτιού, πληρώνοντας δόση δανείου χαμηλότερη από ένα μέσο ενοίκιο. Με συνέπεια και αποφασιστικότητα εργαζόμαστε για την βελτίωση της καθημερινότητας και για τη στήριξη του εισοδήματος όλων.»

Τελευταία τροποποίηση στις 19/11/2025 - 13:29
