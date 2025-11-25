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Αντικειμενικές αξίες ακινήτων: «Φρένο» στην αναθεώρηση έως το 2027
Ακίνητα
10:05 - 25 Νοε 2025

Αντικειμενικές αξίες ακινήτων: «Φρένο» στην αναθεώρηση έως το 2027

Γιώργος Αλεξάκης
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Για μετά το 2027 παραπέμπεται το ζήτημα της αναθεώρησης του χάρτη των αντικειμενικών αξιών με βάση όσα ανέφερε ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Γιώργος Κώτσηρας, την Κυριακή 23 Νοεμβρίου στο 28ο Forum Ανάπτυξης, που πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα. 

«Η κυβέρνηση έχει θέσει την αντιμετώπιση του στεγαστικού σε μια μείζονα προτεραιότητα», προσθέτοντας ότι «όπως έχει αναφέρει και ο υπουργός, ο κ. Πιερρακάκης, δεν πρόκειται να αυξηθούν οι αντικειμενικές αξίες μέχρι το 2027, ώστε να μην υπάρξουν επιπρόσθετες επιβαρύνσεις». Επίσης τόνισε ότι «βρίσκεται σε εξέλιξη η διαπραγμάτευση με τους ευρωπαίους εταίρους για ένα νέο πρόγραμμα που θα αφορά ανακαινίσεις σπιτιών χωρίς να σχετίζεται μόνο με την ενεργειακή αναβάθμιση. Όσο μεγαλύτερη συμμόρφωση έχουμε στις δηλώσεις ενοικίων τόσο πιο πιθανή θα είναι και η μείωση των φόρου των ενοικίων για τα επόμενα χρόνια. Η προσπάθεια που ξεκινήσαμε φέτος με τη μείωση του φόρου για τα εισοδήματα από ενοίκια θα συνεχιστεί».

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του 28ου ετήσιου Πολυσυνεδρίου «FORUM ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» με τίτλο: «Το Μέλλον της Ανάπτυξης: Κοινωνία, Ανθεκτικότητα και Ακίνητα».

Αναλυτικότερα, στην εκδήλωση παρέστησαν δεκάδες ιδιοκτήτες - μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ακινήτων Νομού Αχαΐας ενώ ομιλίες απηύθυναν οι: Γιώργος Κώτσηρας, Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Δημήτρης Μάντζος, Βουλευτής Επικρατείας-Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Σία Αναγνωστόπουλου, βουλευτής Αχαΐας με τη Νέα Αριστερά, Αναστασία Τογιοπούλου, Αντιδήμαρχος πολεοδομικού σχεδιασμού Πατρών, Τάκης Παπαδόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης επιχειρηματικότητας καινοτομίας και έρευνας, Ελένη Κοντογεώργου, Πρόεδρος της Συντ. Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος, Ευτυχία Μπάρλου Γραμματέας ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας, Αθανάσιος Ζούπας, Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών.

Την εκδήλωση συντόνισε ο κ. Στράτος Παραδιάς, Δικηγόρος Α.Π., Πρόεδρος της Π.ΟΜ.ΙΔ.Α. και Επίτιμος Πρόεδρος της Διεθνούς Ενώσεως Ιδιοκτητών Ακινήτων (UIPI) ο οποίος ανέφερε ότι η σημερινή είναι η πρώτη κυβέρνηση μετά από πολλές δεκαετίες που ασχολείται με το θέμα της στέγασης. «Πάμε συνεχώς προς καλύτερες λύσεις, από την ώρα που η κυβέρνηση αντιλαμβάνεται ότι για να κάνει κάτι για τους ενοικιαστές πρέπει πρώτα να κάνει κάτι για τους ιδιοκτήτες και να μην απορεί γιατί οι ιδιοκτήτες δεν νοικιάζουν τα σπίτια τους». Αναφερόμενος στις εξελίξεις σχετική με την ακίνητη ιδιοκτησία υπογράμμισε τα εξής:

- Για την ενεργειακή αναβάθμιση των σπιτιών, το Υπουργείο Οικονομικών παρέτεινε μετά από αίτημα της ΠΟΜΙΔΑ για δύο χρόνια την φορολογική απαλλαγή των 16.000 ευρώ με τις προϋποθέσεις που ισχύουν.

-Επίσης μετά από προσπάθειες μιας δεκαετίας σχεδόν, για πρώτη φορά μειώθηκε η φορολογία στα ενοίκια καθώς μειώθηκε το μεσαίο κλιμάκιο όπου ήταν και η μεγαλύτερη αδικία και ο μεγαλύτερος παραλογισμός. Ασφαλώς τα μέτρα αυτά θα επεκταθούν και στις άλλες φορολογικές κλίμακες, όταν δούμε καλύτερες συνθήκες στον τρόπο με τον οποίο δηλώνονται τα μισθώματα με συνευθύνη και των ιδιοκτητών και των ενοικιαστών.

-Από την 1η Ιανουαρίου 2026 θα έχουμε την τριετή φορολογική απαλλαγή για όλα τα σπίτια που είναι τρία χρόνια κενά. Όποιος είχε το σπίτι του δηλωμένο κενό όλο το 2023, όλο το 2024 και όλο το 2025 δικαιούται να απολαύσει ένα πρωτοφανές φορολογικό μέτρο που ήταν δική μας πρόταση την οποία η κυβέρνηση υιοθέτησε και νομοθέτησε σωστά αυτή τη φορά. Το μέτρο αυτό θα ισχύσει και για όλους όσους είναι στη βραχυχρόνια και θα γυρίσουν στη μακροχρόνια μίσθωση.

-Ένα μέτρο που θα βοηθήσει πάρα πολύ είναι κάτι το οποίο επίσης προωθεί το Υπουργείο Οικονομικών, η καθιέρωση «Πιστοποιητικού φερεγγυότητας» των υποψήφιων ενοικιαστών. «Πώς γίνεται η τράπεζα που θα δώσει ένα καταναλωτικό δάνειο 5.000 ευρώ να ξέρει τα πάντα και εμείς που εμπιστευόμαστε περιουσιακά στοιχεία αξίας πολλών -μερικές φορές εκατοντάδων- χιλιάδων ευρώ δεν δικαιούμεθα να ξέρουμε απολύτως τίποτα;», διερωτήθηκε ο κ. Παραδιάς.

-Θετικό επίσης μέτρο είναι η επέκταση για πρώτη φορά μετά από 28 χρόνια αγώνων της δυνατότητας έκδοσης διαταγής απόδοσης μισθίου λόγω λήξης της μίσθωσης και όχι μόνο λόγω δυστροπίας. Αυτό είναι ένα μέτρο που λειτουργεί υπέρ της ίδιας της αγοράς γιατί θα ενθαρρύνει τον ιδιοκτήτη να βγάλει το σπίτι του στην αγορά.

- Από την 1η Ιανουαρίου έχουμε υποχρεωτική καταβολή των μισθωμάτων και των σπιτιών τραπεζικά. Περιμένουμε μια Κοινή Υπουργική Απόφαση για να μας ξεκαθαρίσουν ορισμένα σημεία που είναι πολύπλοκα επειδή μπλέκονται και πολλοί ενοικιαστές και πολλοί ιδιοκτήτες.

- Μετά από πάρα πολλούς αγώνες, πολλών ετών καταφέραμε να μονιμοποιήσουμε τη δυνατότητα που έχει ένας ιδιοκτήτης που έχει κενό ακίνητο, και με το ρεύμα κομμένο να μπορεί αναδρομικά να απαλλαγεί από χρεώσεις του Δήμου. Πράγμα το οποίο ο Δήμος έχει δικαίωμα να ελέγξει και εφόσον διαπιστώσει ότι πράγματι είναι κενό να τον απαλλάξει και αναδρομικά από όλες τις χρεώσεις των Δημοτικών Τελών Καθαριότητας και Φωτισμού, αλλά όχι του ΤΑΠ.

Τέλος, υπενθύμισε ότι σε μια εβδομάδα από σήμερα, στις 30 Νοεμβρίου λήγει η προθεσμία δήλωσης των ανελκυστήρων.

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