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Το «μέταλλο του διαβόλου» σε νέα ιστορικά ύψη – Η παγκόσμια αγορά ασημιού σε καθεστώς έντασης
Εμπορεύματα
10:16 - 29 Νοε 2025

Το «μέταλλο του διαβόλου» σε νέα ιστορικά ύψη – Η παγκόσμια αγορά ασημιού σε καθεστώς έντασης

Reporter.gr Newsroom
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Το ασήμι, γνωστό εδώ και δεκαετίες ως το «μέταλλο του διαβόλου» για τη σφοδρή του μεταβλητότητα, σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο μέσα στο 2025 – και οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η ανοδική πορεία του όχι μόνο δεν έχει τελειώσει, αλλά ίσως τώρα ξεκινά.

Σε μια χρονιά όπου και ο χρυσός εκτοξεύτηκε πάνω από τα 4.000 δολάρια η ουγγιά, το ασήμι ακολούθησε με ακόμη πιο επιθετικό ρυθμό. Τον Οκτώβριο άγγιξε τα 54,47 δολάρια η ουγγιά, το υψηλότερο επίπεδο στην ιστορία του, σημειώνοντας άλμα 71% σε ετήσια βάση. Παρά την προσωρινή διόρθωση, η ανοδική τάση επέστρεψε, σε μια αγορά που στενάζει από έλλειψη προσφοράς.

«Φτάσαμε στο σημείο κάποιοι να μεταφέρουν ασήμι με… αεροπλάνα αντί για πλοία για να καλύψουν τη ζήτηση», δήλωσε στο CNBC ο Paul Syms, επικεφαλής των προϊόντων εμπορευμάτων της Invesco στην EMEA. «Παρά την κορύφωση και την επακόλουθη διόρθωση, οι μακροπρόθεσμες δυνάμεις της αγοράς δείχνουν πως τα υψηλά επίπεδα θα διατηρηθούν – ίσως και να ενισχυθούν».

Μια σπάνια κορύφωση – Μόλις η τρίτη σε μισό αιώνα

Η εκτόξευση του Οκτωβρίου αποτελεί μόλις την τρίτη φορά τα τελευταία 50 χρόνια που το ασήμι «πιάνει κορυφή». Οι προηγούμενες:

  • 1980, όταν οι αδελφοί Hunt επιχείρησαν να μονοπωλήσουν την αγορά.

  • 2011, στη δίνη της αμερικανικής κρίσης του χρέους, όταν επενδυτές κατέφυγαν σε χρυσό και ασήμι ως ασφαλή καταφύγια.

Φέτος, ωστόσο, η δυναμική είναι διαφορετική: ο συνδυασμός χαμηλής παγκόσμιας προσφοράς, ισχυρής ζήτησης από την Ινδία, και εκρηκτικής βιομηχανικής κατανάλωσης έχει δημιουργήσει ένα εκρηκτικό μείγμα που πιέζει τις τιμές προς τα πάνω.

Η Ινδία στο επίκεντρο – Φεστιβάλ, συγκομιδές και αποταμιεύσεις σε ασήμι

Μετά την περίοδο των μουσώνων και με την έλευση του Diwali, εκατομμύρια Ινδοί —ιδίως αγρότες— στράφηκαν στο ασήμι ως μορφή αποθήκευσης πλούτου. Η χώρα, που καταναλώνει περίπου 4.000 τόνους ασήμι ετησίως, είδε την τιμή να εκτοξεύεται σε νέο ρεκόρ: 170.415 ρουπίες το κιλό, αύξηση 85% από την αρχή του έτους.

Το πρόβλημα; Το 80% του ασημιού της Ινδίας είναι εισαγόμενο.

Τα θησαυροφυλάκια του Λονδίνου… άδεια

Παραδοσιακά, το Ηνωμένο Βασίλειο αποτελεί τον μεγαλύτερο προμηθευτή ασημιού της Ινδίας. Όμως τα αποθέματα στις βρετανικές αποθήκες μειώνονται δραματικά. Από 31.023 τόνους το 2022, έπεσαν στους 22.126 τόνους τον Μάρτιο του 2025 — το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων ετών.

«Φτάσαμε στο σημείο να μην υπάρχει διαθέσιμο μέταλλο στο Λονδίνο», προειδοποίησε η Rhona O’Connell της StoneX.

Η έλλειψη προκάλεσε ασφυκτική πίεση στην αγορά δανεισμού μετάλλων, με τα overnight lease rates να εκτοξεύονται έως και 200% σε ετήσια βάση, αναγκάζοντας traders και βιομηχανίες να πληρώσουν αδιανόητες υπερχρεώσεις για να καλύψουν τις θέσεις τους.

Ένας διαρκώς διευρυνόμενος διαρθρωτικός κίνδυνος

Η Silver Institute προειδοποιεί ότι η παγκόσμια παραγωγή ορυχείων μειώνεται σταθερά την τελευταία δεκαετία, κυρίως στη Λατινική Αμερική. Την ίδια στιγμή, η ζήτηση καλπάζει εξαιτίας:

  • της ηλεκτροκίνησης (25–50 γραμμάρια ασήμι ανά EV — και πάνω από 1 κιλό σε ενδεχόμενες solid-state μπαταρίες),

  • της τεχνητής νοημοσύνης,

  • των φωτοβολταϊκών,

  • και της ευρύτερης μετάβασης στην πράσινη ενέργεια.

«Το ασήμι βρίσκεται στο σημείο που τέμνονται το πολύτιμο και το βιομηχανικό μέταλλο», σημειώνει ο Syms. «Με τις τεχνολογίες να επιταχύνονται, οι χρήσεις του μόνο αυξάνονται».

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