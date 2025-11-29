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Επιστροφή ενοικίου: Χαμηλές πιστώσεις και χαμένες πληρωμές προκαλούν σύγχυση στους δικαιούχους – Έρχονται διορθώσεις
Ακίνητα
13:00 - 29 Νοε 2025

Επιστροφή ενοικίου: Χαμηλές πιστώσεις και χαμένες πληρωμές προκαλούν σύγχυση στους δικαιούχους – Έρχονται διορθώσεις

Reporter.gr Newsroom
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Σημαντικά προβλήματα έχουν προκύψει με τις επιστροφές ενοικίου, προκαλώντας έντονη δυσαρέσκεια στους δικαιούχους.

Πολλοί δικαιούχοι διαπιστώνουν ότι τα ποσά που πιστώθηκαν είναι κατά πολύ χαμηλότερα από όσα ανέμεναν ή ότι δεν έλαβαν καμία επιστροφή. Ενοικιαστές που καταβάλλουν 500–600 ευρώ τον μήνα είδαν να τους αποδίδονται μόλις 20, 30 ή 40 ευρώ για ολόκληρο το έτος, ενώ αρκετοί κάνουν λόγο για «κοροϊδία» και «σοβαρή αστοχία του συστήματος».

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πληθαίνουν οι αναφορές για επιστροφές που δεν αντιστοιχούν στο πραγματικό κόστος μίσθωσης. Ζευγάρια με υψηλά ενοίκια βρέθηκαν με πιστώσεις της τάξης των 25–50 ευρώ, τη στιγμή που άλλοι έλαβαν ποσά ακόμη και δέκα φορές μικρότερα από ό,τι περίμεναν. Δεν λείπουν επίσης περιπτώσεις όπου μέλη της ίδιας οικογένειας πήραν τελείως διαφορετικά ποσά, αποκαλύπτοντας ακόμη μεγαλύτερες αποκλίσεις στο σύστημα υπολογισμού.

Υπενθυμίζεται ότι 900.000 δικαιούχοι μοιράστηκαν περίπου 200 εκατ. 30.000 ΑΦΜ δεν πληρώθηκαν λόγω μη δήλωσης IBAN, με τον εκπρόσωπο Τύπου του Υπουργείου Οικονομικών Όμηρο Τσάπαλο να καλεί όσους δικαιούχους δεν έχουν δηλώσει έγκυρο τραπεζικό λογαριασμό να το πράξουν άμεσα ώστε να καταβληθούν τα χρήματα.

Επί του θέματος τοποθετήθηκε η αρμόδια Υπουργός Οικογενείας και Κοινωνικής Συνοχής Δόμνα Μηχαηλίδου στον ΣΚΑΪ. Συγκεκριμένα, για την επιστροφή ενοικίου δήλωσε για τα παράπονα που εκφράζουν πολίτες για τα ποσά που έλαβαν πως «είναι λογικό να έχουν γίνει λάθη με 900.000 δικαιούχους και όλα αυτά θα διορθωθούν. Στο portal της ΑΑΔΕ, στα αιτήματά μου, μπορεί να μπει κανείς και να καταθέσει τα αντίστοιχα δικαιολογητικά. Και η ίδια η ΑΑΔΕ κοιτάει τι έχει γίνει. Είχαμε επίσης 30.000 ανθρώπους που δεν είχαν δηλώσει iban».

Παράλληλα, για την προσαύξηση για τα παιδιά, η υπουργός εξηγεί πως αφορά το ταβάνι των 800 ευρώ. Δηλαδή αν κάποιος πληρώνει ενοίκιο 900 ευρώ, με ένα παιδί το ποσό θα ανέλθει στα 850. Αν κάποιος έχει ενοίκιο 400 ευρώ, τότε το ποσό θα δοθεί εξολοκλήρου, δεν θα ανέλθει στα 450 ευρώ.

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