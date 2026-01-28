Παπαθανάσης: Νέο «Ανακαινίζω» από τον Μάιο - Έμφαση σε αναβαθμίσεις και πλήρεις ανακαινίσεις κατοικιών

Την έναρξη ενός νέου προγράμματος «Ανακαινίζω», με διευρυμένο πεδίο εφαρμογής και παρεμβάσεις πέρα από την ενεργειακή αναβάθμιση, προανήγγειλε ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό ΣΚΑΪ 100,3. Όπως ανέφερε, οι αιτήσεις αναμένεται να ξεκινήσουν τον Μάιο.

Σύμφωνα με τον κ. Παπαθανάση, το νέο πρόγραμμα θα δίνει τη δυνατότητα τόσο για ενεργειακές παρεμβάσεις όσο και για εργασίες γενικότερης ανακαίνισης κατοικιών, αποτελώντας, όπως το χαρακτήρισε, το πρώτο πρόγραμμα αυτού του τύπου σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο εύρος των δικαιούχων, τονίζοντας ότι το «Ανακαινίζω» δεν θα αφορά αποκλειστικά κατοικίες που παραμένουν κλειστές για τουλάχιστον δύο χρόνια με στόχο να διατεθούν προς ενοικίαση, αλλά και σπίτια που χρησιμοποιούνται για ιδιοκατοίκηση. Με αυτόν τον τρόπο, όπως εξήγησε, το πρόγραμμα φιλοδοξεί να συμβάλει τόσο στην αναβάθμιση του οικιστικού αποθέματος όσο και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ιδιοκτητών.

Παράλληλα, ο αναπληρωτής υπουργός ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να δοθεί καμία παράταση στο Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο –όπως επανέλαβε– ολοκληρώνεται στο τέλος Αυγούστου, σύμφωνα με τον υφιστάμενο ευρωπαϊκό σχεδιασμό.

Στο ίδιο πλαίσιο, ανακοίνωσε τη δημιουργία δύο νέων χρηματοδοτικών εργαλείων. Το πρώτο είναι το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο, συνολικού ύψους 4,7 δισ. ευρώ, το οποίο θα στοχεύει στη στήριξη των πιο ευάλωτων πολιτών και θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, και στεγαστικά προγράμματα. Το δεύτερο είναι το Ταμείο Εκσυγχρονισμού, με προϋπολογισμό 1,7 δισ. ευρώ, που θα κατευθυνθεί σε παρεμβάσεις ανακαίνισης και αναβάθμισης βασικών υποδομών, όπως τα μέσα μαζικής μεταφοράς.

Όπως σημείωσε ο κ. Παπαθανάσης, οι πρωτοβουλίες αυτές εντάσσονται σε έναν ευρύτερο σχεδιασμό για τη στήριξη της κοινωνίας, την αναβάθμιση των υποδομών και τη βελτίωση του κτιριακού αποθέματος της χώρας, με στόχο μια πιο βιώσιμη και ανθεκτική οικονομία.