Φάμελλος - Χαρίτσης: Ζητούν με κοινή τους επιστολή τη σύγκλιση του συμβουλίου πολιτικών αρχηγών

Παράλληλα, με ξεχωριστή επιστολή ενημέρωσαν και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για το ίδιο θέμα.
Στην επιστολή τους υπογραμμίζουν ότι η κλιμάκωση της πολεμικής κρίσης στη Μέση Ανατολή δημιουργεί σοβαρές προκλήσεις για τη διεθνή σταθερότητα και επηρεάζει άμεσα τα ελληνικά συμφέροντα.
Τονίζουν ότι, σε αυτήν την κρίσιμη συγκυρία, η Ελλάδα οφείλει να λειτουργεί ως παράγοντας ειρήνης και ασφάλειας, τηρώντας πιστά το διεθνές δίκαιο.
Οι δύο πολιτικοί ηγέτες θεωρούν ότι η σύγκληση του Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών είναι απαραίτητη, προκειμένου να υπάρξει επίσημη ενημέρωση και να χαραχθεί ενιαία εθνική γραμμή για την αντιμετώπιση των εξελίξεων.