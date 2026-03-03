Φάμελλος - Χαρίτσης: Ζητούν με κοινή τους επιστολή τη σύγκλιση του συμβουλίου πολιτικών αρχηγών

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Οι πρόεδροι του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και της Νέας Αριστεράς, Σωκράτης Φάμελλος και Αλέξης Χαρίτσης, απέστειλαν σήμερα (3/3) κοινή επιστολή προς τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ζητώντας να ζητήσει από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας την άμεση σύγκληση του Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών.

Παράλληλα, με ξεχωριστή επιστολή ενημέρωσαν και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για το ίδιο θέμα.

Στην επιστολή τους υπογραμμίζουν ότι η κλιμάκωση της πολεμικής κρίσης στη Μέση Ανατολή δημιουργεί σοβαρές προκλήσεις για τη διεθνή σταθερότητα και επηρεάζει άμεσα τα ελληνικά συμφέροντα.

Τονίζουν ότι, σε αυτήν την κρίσιμη συγκυρία, η Ελλάδα οφείλει να λειτουργεί ως παράγοντας ειρήνης και ασφάλειας, τηρώντας πιστά το διεθνές δίκαιο.

Οι δύο πολιτικοί ηγέτες θεωρούν ότι η σύγκληση του Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών είναι απαραίτητη, προκειμένου να υπάρξει επίσημη ενημέρωση και να χαραχθεί ενιαία εθνική γραμμή για την αντιμετώπιση των εξελίξεων.