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Real Estate Forum: Ευνοϊκές προϋποθέσεις για διεθνείς επενδύσεις στην ελληνική αγορά ακινήτων
Ακίνητα
13:32 - 15 Ιουν 2026

Real Estate Forum: Ευνοϊκές προϋποθέσεις για διεθνείς επενδύσεις στην ελληνική αγορά ακινήτων

Reporter.gr Newsroom
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Η Ελλάδα αντιμετωπίζεται πλέον από τους επενδυτές του real estate ως μια ώριμη αγορά, έτοιμη να αξιοποιήσει τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα, και όχι απλώς ως ένας ελκυστικός τουριστικός προορισμός. Η θετική αυτή εικόνα αφορά τόσο την οικιστική όσο και την επαγγελματική αγορά ακινήτων.

Στο ανωτέρω συμπέρασμα κατέληξαν οι συμμετέχοντες του Real Estate Forum | German-Greek Real Estate Dialogues, που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 11 Ιουνίου 2026 στη Θεσσαλονίκη, και εκπροσωπήθηκαν ανώτατα στελέχη της αγοράς ακινήτων, επενδυτικών οίκων, χρηματοδοτικών φορέων και συμβούλων από την Ελλάδα και τη Γερμανία.

Όπως επισημάνθηκε κατά τη διάρκεια των εργασιών του συνεδρίου, η ψηφιοποίηση του κράτους και η ενίσχυση του αισθήματος οικονομικής ασφάλειας αποτελούν τους βασικούς πυλώνες που βελτιώνουν την προβλεψιμότητα του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Οι εξελίξεις αυτές δημιουργούν ευνοϊκές προϋποθέσεις για νέες επενδύσεις και ενισχύουν την αισιοδοξία ότι η χώρα μπορεί να πρωταγωνιστήσει στις διεθνείς κατατάξεις τα επόμενα χρόνια.

Οι εργασίες του Forum επικεντρώθηκαν σε τρεις βασικούς άξονες:

Residential, Commercial & Luxury Real Estate
Παρουσιάστηκαν οι εξελίξεις στην αγορά ακινήτων, οι κυρίαρχες τάσεις και οι επενδυτικές ευκαιρίες, με ιδιαίτερη έμφαση στη Θεσσαλονίκη και σε επιμέρους αγορές ακινήτων υψηλών προδιαγραφών.

Specialised & Health-Related Real Estate
Αναλύθηκαν εξειδικευμένες κατηγορίες ακινήτων, με έμφαση στις επενδύσεις στον τομέα του tourism real estate και στις υποδομές υγείας.

Funding & Investment Models
Παρουσιάστηκαν χρηματοδοτικά εργαλεία και επενδυτικά σχήματα που καλύπτουν ολόκληρο τον κύκλο ανάπτυξης ενός έργου, από τον σχεδιασμό έως την υλοποίησή του.

Τον κύκλο των χαιρετισμών άνοιξε ο Πρόεδρος του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου, καθ. Άγης Παπαδόπουλος, ο οποίος υπογράμμισε τη στρατηγική σημασία της ελληνογερμανικής συνεργασίας στον τομέα του real estate. Στη συνέχεια, η Γενική Πρόξενος της Γερμανίας στη Θεσσαλονίκη, Monika Frank, χαιρέτισε την πρωτοβουλία, τονίζοντας την ανάγκη στενής συνεργασίας με την τοπική αυτοδιοίκηση, τον Δήμο και την Περιφέρεια, προκειμένου να προσελκυστούν νέες και σταθερές επενδύσεις στην ευρύτερη περιοχή.

Ο Διευθυντής του υποκαταστήματος του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου στη Βόρεια Ελλάδα, κ. Γιώργος Θεοδωράκης, καλωσορίζοντας το κοινό και τους ομιλητές, αναφέρθηκε επίσης στην επικείμενη επιχειρηματική αποστολή γερμανικών εταιρειών του ενεργειακού κλάδου, η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 29 Ιουνίου έως τις 3 Ιουλίου και θα επικεντρωθεί στην ενεργειακή αποδοτικότητα και τον εκσυγχρονισμό κτιρίων. Στο πλαίσιο της αποστολής έχουν προγραμματιστεί στοχευμένες επιχειρηματικές συναντήσεις (B2B).

Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνθηκαν στους χορηγούς της εκδήλωσης, μεταξύ των οποίων οι εταιρείες PROAXIA, Engel & Völkers Greece, η δικηγορική εταιρεία Μιχελής - Στρογγυλάκη - Reinhardt, η Vap Law και η Danos (Alliance Member of BNP Paribas Real Estate).



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