ΕΛΣΤΑΤ: Σε ποιους κλάδους αυξήθηκε η απασχόληση στο α’ τρίμηνο

Στοιχεία για την πορεία της απασχόλησης στους βασικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026 δημοσιοποίησε η ΕΛΣΤΑΤ, σήμερα (Δευτέρα, 15/6), καταγράφοντας τις μεταβολές στον αριθμό των απασχολουμένων, τις ώρες εργασίας των μισθωτών καθώς και τους μισθούς, αλλά και τα ημερομίσθια, παρέχοντας μια συνολική εικόνα των εξελίξεων στην αγορά εργασίας σε δώδεκα βασικούς τομείς της οικονομικής δραστηριότητας.

Η εξέλιξη των Βραχυχρόνιων Δεικτών Απασχόλησης το Α΄ τρίμηνο 2026, σε σύγκριση με τους αντίστοιχους Δείκτες του α' τριμήνου 2025, έχει ως εξής: Δείτε όλους τους σχετικούς πίνακες εδώ