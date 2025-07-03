ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΔΥΠΑ: Πάνω από 36.770 άνεργοι ωφελήθηκαν το α’ εξάμηνο
Εργασιακά
10:02 - 03 Ιουλ 2025

ΔΥΠΑ: Πάνω από 36.770 άνεργοι ωφελήθηκαν το α’ εξάμηνο

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Σχεδόν 37.000 άνεργοι ωφελήθηκαν από τα προγράμματα επιδότησης της εργασίας της ΔΥΠΑ τους πρώτους 6 μήνες του 2025, σημειώνοντας νέο ρεκόρ, ενώ συνολικά 246.920 άνεργοι έχουν βρει εργασία μέσω των προγραμμάτων της ΔΥΠΑ από τον Αύγουστο του 2019.  

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, τα προγράμματα αφορούσαν στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, στην απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας, στη νέα επιχειρηματικότητα, καθώς και σε ειδικά προγράμματα, ενώ περιλαμβάνουν πολλές δράσεις του Ταμείου Ανάκαμψης και του ΕΣΠΑ.

Σύμφωνα με τη σχετική μελέτη της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, που ανέλυσε στοιχεία από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα της ΔΥΠΑ, στο α΄ εξάμηνο:
  • 12.260 άνεργοι (33%) προσλήφθηκαν μέσω προγραμμάτων δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας
  • 11.521 άνεργοι (31%) έλαβαν έγκριση χρηματοδότησης για τη δημιουργία της δικής τους επιχείρησης
  • 7.133 άνεργοι (19%) προσλήφθηκαν μέσω ειδικών προγραμμάτων απασχόλησης
  • 5.864 άνεργοι νέοι 18-29 ετών (16%) συμμετείχαν σε προγράμματα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα επιδότησης εργασίας της ΔΥΠΑ επισκεφτείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.dypa.gov.gr/anoikta-proghrammata

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ασιατικές αγορές: «Άλμα» στο Βιετνάμ χάρη στο εμπορικό deal με τις ΗΠΑ
Χρηματιστήρια

Ασιατικές αγορές: «Άλμα» στο Βιετνάμ χάρη στο εμπορικό deal με τις ΗΠΑ

Μαρινάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Η Κυβέρνηση έχει το πολιτικό θάρρος να παραδεχτεί ότι απέτυχε
Πολιτική

Μαρινάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Η Κυβέρνηση έχει το πολιτικό θάρρος να παραδεχτεί ότι απέτυχε

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Οι πληρωμές e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ από 27 έως 31 Ιουλίου
Εργασιακά

Οι πληρωμές e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ από 27 έως 31 Ιουλίου

ΔΥΠΑ: Στις αρχές Αυγούστου ξεκινά νέο πρόγραμμα απασχόλησης για ανέργους άνω των 55 ετών
Εργασιακά

ΔΥΠΑ: Στις αρχές Αυγούστου ξεκινά νέο πρόγραμμα απασχόλησης για ανέργους άνω των 55 ετών

ΔΥΠΑ: 47.816 ωφελούμενοι απασχόλησης και 103.525 ωφελούμενοι κατάρτισης στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πελοποννήσου
Εργασιακά

ΔΥΠΑ: 47.816 ωφελούμενοι απασχόλησης και 103.525 ωφελούμενοι κατάρτισης στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πελοποννήσου

ΔΥΠΑ: Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες για τους 28 βρεφονηπιακούς σταθμούς
Ειδήσεις

ΔΥΠΑ: Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες για τους 28 βρεφονηπιακούς σταθμούς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
26/07/2026 - 14:32

Τα συγχαρητήρια Μητσοτάκη και Ανδρουλάκη στην Εθνική Ομάδα Πόλου

Πολιτική
26/07/2026 - 14:26

Αποκάλυψη Γερουλάνου: Η κυβέρνηση ζήτησε από την Ε.Ε. την απένταξη του Προαστιακού Δυτικής Αττικής από το Ταμείο Ανάκαμψης

Ειδήσεις
26/07/2026 - 14:00

Στον «αέρα» ξανά οι δασμοί Τραμπ – Οι πρώτες προσφυγές ανοίγουν νέο δικαστικό πόλεμο

Ειδήσεις
26/07/2026 - 13:42

Χρυσή σελίδα στην ιστορία του ελληνικού πόλο – Παγκόσμια πρωταθλήτρια η Εθνική στο Σίδνεϊ

Τεχνολογία
26/07/2026 - 13:00

White Noise: Η φοιτητική ομάδα του ΕΜΠ που εκτοξεύει τον πρώτο ερευνητικό πύραυλο στο «R»

Πολιτική
26/07/2026 - 12:09

ΠΑΣΟΚ: «Βροχή» ερωτημάτων στον Μητσοτάκη – Στο στόχαστρο καύσιμα και συντάξεις

Ειδήσεις
26/07/2026 - 11:04

Ο Όλυμπος εντάχθηκε στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO

Ειδήσεις
26/07/2026 - 11:00

Η Ουκρανία ανοίγει νέο μέτωπο κατά της ρωσικής οικονομίας – Στο στόχαστρο η «ρωσική Amazon» Wildberries

Ειδήσεις
26/07/2026 - 10:20

Σαουδική Αραβία: Αεροπορικά πλήγματα κατά των Χούθι μετά τις επιθέσεις σε πετρελαιοφόρα

Πολιτική
26/07/2026 - 10:10

Μητσοτάκης: Μειώνουμε το κόστος του πετρελαίου κίνησης για ολόκληρο τον Αύγουστο – Στα €30 εκατ. το κόστος

Ειδήσεις
26/07/2026 - 09:56

Φρίκη στο Βερολίνο: Αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος στο Pride – Μια νεκρή και δεκάδες τραυματίες

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
26/07/2026 - 09:45

Πώς επηρεάζουν οι πόλεμοι το μέλλον της ευρωπαϊκής ενέργειας

Ναυτιλία
26/07/2026 - 09:43

Ένωση Λιμένων Ελλάδος: Τα ελληνικά λιμάνια ως πυλώνες ανθεκτικότητας, ανάπτυξης και στρατηγικής προοπτικής

Πολιτική
26/07/2026 - 09:39

«Η θάλασσα είναι το μεγαλύτερο στρατηγικό πλεονέκτημα της Ελλάδας» – Οι εξαγγελίες Ανδρουλάκη για τη ναυτιλία

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
25/07/2026 - 22:02

«Κάβα Κηρέας»: Το νέο premium spirits & deli hotspot στα Νότια Προάστια

Ειδήσεις
25/07/2026 - 21:55

Ιστορική επίσκεψη Γκουτέρες στη Συρία: Έκκληση για διεθνή στήριξη και σεβασμό της κυριαρχίας

Πολιτική
25/07/2026 - 21:53

Από τη Χίο το μήνυμα Διαμαντοπούλου: Η Ελλάδα χρειάζεται να κερδίσει ξανά την αξία της ναυτιλίας

Ειδήσεις
25/07/2026 - 21:40

Reuters Institute: Μέσω TikTok η ενημέρωση των νέων Ελλήνων – Καταρρέει η εμπιστοσύνη στα παραδοσιακά ΜΜΕ

Ειδήσεις
25/07/2026 - 21:40

Μήνυμα Μακρόν για τις φονικές πυρκαγιές: Η Γαλλία ενωμένη στη μάχη – Θα ανοικοδομήσουμε ό,τι χάθηκε

Ειδήσεις
25/07/2026 - 21:20

Ελβετία: Τα διάσημα τυριά της αναζητούν νέες αγορές μετά το πλήγμα από τους αμερικανικούς δασμούς

Ειδήσεις
25/07/2026 - 20:55

Ιράν: Ο Αμπάς Αραγτσί ζητά διάλογο για την Υεμένη – «Δεν υπάρχει στρατιωτική λύση»

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
25/07/2026 - 20:40

ΕΛΓΑ: Ξεκίνησαν οι καταγραφές ζημιών από τις χαλαζοπτώσεις της Παρασκευής

Πολιτική
25/07/2026 - 20:30

Καλαφάτης: H Χάλκη αναδεικνύεται σε ζωντανό εργαστήριο καινοτομίας και βιώσιμης ανάπτυξης

Πολιτική
25/07/2026 - 20:15

Λιακούλη από Λάρισα: Μεγάλη καταστροφή μετά τη χαλαζόπτωση - Άμεσες αποζημιώσεις και ειδικό πρόγραμμα στήριξης

Ειδήσεις
25/07/2026 - 20:00

Φλέγεται η Ερυθρά Θάλασσα: Οι Χούθι χτύπησαν σαουδαραβικά διυλιστήρια – Ελληνικοί Patriot αναχαίτισαν τους πυραύλους

Ειδήσεις
25/07/2026 - 19:55

Πρόεδρος Καζακστάν προς Πούτιν: Ο πόλεμος στην Ουκρανία πρέπει να σταματήσει

Ειδήσεις
25/07/2026 - 19:41

Από τις καταγγελίες για τον Μυλωνάκη στο Κακουργιοδικείο: 101 κατηγορίες για Δρουσιώτη και «Σάντη»

Πολιτική
25/07/2026 - 19:28

ΥΠΑΜ Σαουδικής Αραβίας: Ευχαρίστησε τον Νίκο Δένδια για την ελληνική αποτροπή με τους Patriot

Υγεία
25/07/2026 - 19:10

Γεωργιάδης: Τη Δευτέρα οι ανακοινώσεις για την Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή του ΠΙΣ

Ναυτιλία
25/07/2026 - 18:50

Κικίλιας: Το λιμάνι της Πάτρας μπορεί να δώσει στα παιδιά μας μία καλύτερη ζωή

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ