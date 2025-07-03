ΔΥΠΑ: Πάνω από 36.770 άνεργοι ωφελήθηκαν το α’ εξάμηνο

Σχεδόν 37.000 άνεργοι ωφελήθηκαν από τα προγράμματα επιδότησης της εργασίας της ΔΥΠΑ τους πρώτους 6 μήνες του 2025, σημειώνοντας νέο ρεκόρ, ενώ συνολικά 246.920 άνεργοι έχουν βρει εργασία μέσω των προγραμμάτων της ΔΥΠΑ από τον Αύγουστο του 2019.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, τα προγράμματα αφορούσαν στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, στην απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας, στη νέα επιχειρηματικότητα, καθώς και σε ειδικά προγράμματα, ενώ περιλαμβάνουν πολλές δράσεις του Ταμείου Ανάκαμψης και του ΕΣΠΑ.

Σύμφωνα με τη σχετική μελέτη της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, που ανέλυσε στοιχεία από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα της ΔΥΠΑ, στο α΄ εξάμηνο:

12.260 άνεργοι (33%) προσλήφθηκαν μέσω προγραμμάτων δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας

11.521 άνεργοι (31%) έλαβαν έγκριση χρηματοδότησης για τη δημιουργία της δικής τους επιχείρησης

7.133 άνεργοι (19%) προσλήφθηκαν μέσω ειδικών προγραμμάτων απασχόλησης

5.864 άνεργοι νέοι 18-29 ετών (16%) συμμετείχαν σε προγράμματα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα επιδότησης εργασίας της ΔΥΠΑ επισκεφτείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.dypa.gov.gr/anoikta-proghrammata