Ασιατικές αγορές: «Άλμα» στο Βιετνάμ χάρη στο εμπορικό deal με τις ΗΠΑ

Σε μεικτό έδαφος κινήθηκαν οι ασιατικές αγορές την Πέμπτη (3/7), με τις βιετναμέζικες μετοχές να ξεχωρίζουν, καθώς οι επενδυτές αναμένουν λεπτομέρειες σχετικά με την εμπορική συμφωνία ΗΠΑ-Βιετνάμ, όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη (2/7) ο Ντόναλντ Τραμπ.

Πιο αναλυτικά, καθώς πλησιάζει η εκπνοή του «παγώματος» των δασμών, οι ΗΠΑ πρόκειται να επιβάλουν δασμό 20% στα αγαθά που εισάγονται από την χώρα της Νοτιοανατολικής Ασίας, ενώ η τελευταία θα επιβάλει «μηδενικό δασμό», δήλωσε ο Τραμπ με ανάρτησή του στο Truth Social.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο δείκτης αναφοράς του Βιετνάμ σημείωσε άνοδο 0,3% στο υψηλότερο επίπεδο από τον Απρίλιο του 2022.

Στις υπόλοιπες αγορές της περιοχής, ο ιαπωνικός δείκτης αναφοράς Nikkei 225 υποχώρησε κατά 0,15% και ο Topix έχασε 0,21%. Ο Kospi της Νότιας Κορέας ενισχύθηκε κατά 0,77% και ο Kosdaq της μικρής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο 0,5%.

Ο S&P/ASX 200 της Αυστραλίας, από την πλευρά του, προσέθεσε 0,13%.

Στο Χονγκ Κονγκ ο δείκτης Hang Seng υποχώρησε κατά 0,64%, ενώ ο CSI 300 της ηπειρωτικής Κίνας σημείωσε άνοδο κατά 0,14%.

Τα προθεσμιακά συμβόλαια των αμερικανικών μετοχών παρουσίασαν μικρή μεταβολή, καθώς οι έμποροι προετοιμάζονται για τη μεγάλη έκθεση για την απασχόληση στις ΗΠΑ τον Ιούνιο. Τα προθεσμιακά συμβόλαια του S&P 500 και του Nasdaq 100 σημείωσαν μικρή άνοδο. Τα προθεσμιακά συμβόλαια που συνδέονται με τον βιομηχανικό μέσο όρο του Dow Jones αυξήθηκαν κατά 21 μονάδες ή λιγότερο από 0,1%.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας στις ΗΠΑ, οι τρεις βασικοί μέσοι όροι έκλεισαν μεικτά. Ο S&P 500 σημείωσε νέο ενδοσυνεδριακό υψηλό όλων των εποχών και έκλεισε σε άλλο ένα ρεκόρ. Ο Nasdaq Composite προχώρησε κατά 0,94% και σημείωσε κλείσιμο ρεκόρ στις 20.393,13 μονάδες. Ο βιομηχανικός μέσος όρος Dow Jones υποχώρησε κατά 10,52 μονάδες ή 0,02% και έκλεισε στις 44.484,42 μονάδες.