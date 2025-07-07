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Αποκάλυψη της παραβατικότητας με νέα ψηφιακά εργαλεία, από την Επιθεώρηση Εργασίας
Εργασιακά
12:54 - 07 Ιουλ 2025

Αποκάλυψη της παραβατικότητας με νέα ψηφιακά εργαλεία, από την Επιθεώρηση Εργασίας

Reporter.gr Newsroom
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Η Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρηση Εργασίας, στο πλαίσιο αναβάθμισης του ρόλου της ως θεματοφύλακας της νομιμότητας στην αγορά εργασίας, θέτει σε εφαρμογή το προσεχές διάστημα, στις Περιφερειακές της Διευθύνσεις σε όλη την επικράτεια, ένα εξελιγμένο σύστημα Business Intelligence (ΒΙ).

Το σύστημα αυτό έχει την δυνατότητα να αποκαλύπτει τυχόν παραβάσεις που προκύπτουν από τη χρήση της ψηφιακής κάρτας εργασίας, καθώς και παραβάσεις που σχετίζονται με άλλες διατάξεις του κανονιστικού πλαισίου, όπως είναι η καταβολή του κατώτατου μισθού. Η χρήση του συστήματος BI σε καμία περίπτωση δεν καταργεί τον επιτόπιο έλεγχο. Αντίθετα, λειτουργεί συνδυαστικά, προκειμένου να εξασφαλιστεί η τήρηση της νομιμότητας προς όφελος τόσο του εργαζόμενου, όσο και του εργοδότη που λειτουργεί σύννομα και πλήττεται από τον αθέμιτο ανταγωνισμό.

«Ως Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρηση Εργασίας, θεωρούμε ότι όλες οι επιχειρήσεις, οι κλάδοι των οποίων έχουν υπαχθεί στο σύστημα της ψηφιακής κάρτας εργασίας, θα συμμορφωθούν με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, έτσι ώστε εργαζόμενοι, εργοδότες και ελεγκτικός μηχανισμός να συμβάλλουμε από κοινού, όχι μόνο σε μία αγορά εργασίας που λειτουργεί με κανόνες, αλλά και σε μία δικαιότερη κοινωνία», υπογραμμίζει ο διοικητής της Επιθεώρησης Εργασίας, Γιώργος Τζιλιβάκης.

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