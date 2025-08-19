Υπουργείο Παιδείας: Διορισμοί 993 ειδικών και βοηθητικών εκπαιδευτικών

Οι διορισμοί αφορούν υποψηφίους των κλάδων ΠΕ21-Θεραπευτών Λόγου, ΠΕ22-Επαγγελματικών Συμβούλων, ΠΕ23-Ψυχολόγων, ΠΕ25-Σχολικών Νοσηλευτών, ΠΕ28-Φυσιοθεραπευτών, ΠΕ29-Εργασιοθεραπευτών-Εργοθεραπευτών, ΠΕ30-Κοινωνικών Λειτουργών και ΔΕ01, οι οποίοι είχαν υποβάλει αίτηση σύμφωνα με την πρόσκληση 99393/Ε4/12-8-2025 και είναι εγγεγραμμένοι στους αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Γ1΄ και Γ2΄ των προκηρύξεων 2ΕΑ/2022 και 1ΕΑ/2022 του ΑΣΕΠ.
Σημειώνεται ότι για 7 θέσεις διορισμού δεν βρέθηκαν υποψήφιοι.
Με τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως θα ακολουθήσει νέο δελτίο Τύπου, στο οποίο θα αναφέρεται η προθεσμία για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας.
Μπορείτε να δείτε εδώ τον σχετικό πίνακα.