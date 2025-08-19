TUI: Συζητήσεις με ξενοδόχους για επέκταση της τουριστικής περιόδου – Αυξημένο το φθινοπωρινό ενδιαφέρον

Αυξημένο ενδιαφέρον για ταξίδια στην Ελλάδα κατά το φθινόπωρο, αλλά και για σύντομες αποδράσεις (city break) τον χειμώνα, καταγράφει η TUI AG, ο μεγαλύτερος τουριστικός οργανισμός στην Ευρώπη. Για τον λόγο αυτό, η εταιρεία βρίσκεται ήδη σε διαβουλεύσεις με Έλληνες ξενοδόχους, καθώς και με τους διαχειριστές των ξενοδοχείων που συνεργάζονται μαζί της στην Ελλάδα και την Τουρκία, προκειμένου να επεκταθεί η λειτουργία των τουριστικών μονάδων έως και τα τέλη Νοεμβρίου. Επιπλέον, η TUI επιδιώκει να ενισχύσει τη θέση της και στην αγορά των city break ταξιδιών.

Τη στρατηγική αυτή παρουσίασε ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, Σεμπάστιαν Εμπελ, κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης για τα οικονομικά αποτελέσματα εννιαμήνου. Όπως ανέφερε, σύμφωνα με την Καθημερινή, στόχος είναι να προσφερθούν περισσότερα πακέτα διακοπών για την περίοδο μετά το καλοκαίρι και να παραμείνουν ξενοδοχεία ανοιχτά έως και τον Ιανουάριο, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Τουρκία. Στο πλαίσιο αυτής της προσέγγισης, η TUI σχεδιάζει νέα, ευέλικτα πακέτα διακοπών που προσαρμόζονται στις προτιμήσεις των ταξιδιωτών και περιλαμβάνουν δραστηριότητες και εκδρομές που εμπλουτίζουν την ταξιδιωτική εμπειρία.

Βασικό στοιχείο πίσω από αυτή την αλλαγή στρατηγικής είναι η αυξανόμενη προτίμηση των Ευρωπαίων –ιδιαίτερα Γερμανών και Βρετανών– για ταξίδια εκτός της περιόδου αιχμής. Οι ταξιδιώτες επιδιώκουν πιο ήπιες θερμοκρασίες, λιγότερο συνωστισμό και χαμηλότερες τιμές. Η Ελλάδα, με το ήπιο φθινοπωρινό και ανοιξιάτικο κλίμα της, αναδεικνύεται σε ιδανικό προορισμό για επέκταση της τουριστικής περιόδου, ενώ η Τουρκία προσφέρεται ως μια οικονομικότερη εναλλακτική.

Η ζήτηση για φθινοπωρινά ταξίδια και για city break αποδράσεις οδήγησε την TUI σε αναβάθμιση των εκτιμήσεών της για τα οικονομικά αποτελέσματα του έτους. Η εταιρεία αναμένει πλέον ακόμη μεγαλύτερη αύξηση εσόδων και λειτουργικής κερδοφορίας, σε σύγκριση με τις προηγούμενες προβλέψεις, ενώ ενισχυτικό ρόλο σε αυτή τη βελτίωση παίζει και η δυνατότητα μικρής αύξησης των τιμών των τουριστικών της προϊόντων.

Ο Σεμπάστιαν Εμπελ επισήμανε επίσης ότι τα εξατομικευμένα πακέτα διακοπών, τα λεγόμενα dynamic packages, αποφέρουν υψηλότερα περιθώρια κέρδους σε σχέση με τα παραδοσιακά πακέτα. Φέτος, το 25% των πακέτων που προσφέρει η TUI είναι αυτού του είδους, ενώ στόχος είναι να φτάσουν το 50% έως το 2026. Παράλληλα, η εταιρεία επενδύει στα city break πακέτα, όπου η ζήτηση για την Αθήνα παραμένει έντονη.

Η στρατηγική αυτή ευθυγραμμίζεται με τις τάσεις που καταγράφουν ευρωπαϊκές έρευνες για τις ταξιδιωτικές συνήθειες. Όπως σημειώνει και ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τουρισμού, Μιγκέλ Σανθ, οι Ευρωπαίοι –παρά τις οικονομικές και κοινωνικές μεταβολές– συνεχίζουν να δίνουν προτεραιότητα στα ταξίδια και προτιμούν όλο και περισσότερο ήσυχους προορισμούς και εξορμήσεις εκτός της υψηλής τουριστικής περιόδου.