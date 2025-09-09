e-ΕΦΚΑ: Στο gov.gr τα μηνιαία ενημερωτικά συντάξεων

Από την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου, οι συνταξιούχοι θα έχουν τη δυνατότητα να κοινοποιούν τα Μηνιαία Ενημερωτικά Σημειώματα Συντάξεων στη Θυρίδα Πολίτη (my.gov.gr) μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας:

Εκτύπωση Μηνιαίου Ενημερωτικού Σημειώματος Κύριας (ή/και Επικουρικής) Σύνταξης, https://apps.e-efka.gov.gr/ePensionStatementEFKA

Με την ενεργοποίηση αυτής της δυνατότητας, κάθε συνταξιούχος που εισέρχεται στην υπηρεσία μπορεί να αιτηθεί την κοινοποίηση των ενημερωτικών σημειωμάτων του στη Θυρίδα του στο Gov.gr, αποκτώντας:

Άμεση και ασφαλή πρόσβαση στα ενημερωτικά σημειώματα.

στα ενημερωτικά σημειώματα. Εύκολη κοινοποίηση ή αποθήκευση για προσωπική χρήση ή για χρήση σε άλλες υπηρεσίες.

Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί μέρος του ψηφιακού μετασχηματισμού του e-ΕΦΚΑ, ενισχύοντας την προσβασιμότητα, την ευχρηστία και την ταχύτητα των παρεχόμενων υπηρεσιών προς όλους τους πολίτες.

Η Διοίκηση και τα στελέχη του e-ΕΦΚΑ, με την αμέριστη υποστήριξη του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, συνεχίζουν να εργάζονται για έναν σύγχρονο, αποτελεσματικό και φιλικό φορέα, μειώνοντας το διοικητικό κόστος και ενισχύοντας τη διαφάνεια και αποδοτικότητα των υπηρεσιών.