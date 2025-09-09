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Η Πειραιώς υποστηρίζει τη συναυλία «Mare Nostrum»
Magazino
14:53 - 09 Σεπ 2025

Η Πειραιώς υποστηρίζει τη συναυλία «Mare Nostrum»

Reporter.gr Newsroom
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Μία μοναδική συναυλία με τίτλο Mare Nostrum, αφιερωμένη στις μουσικές της Μεσογείου, σε καλλιτεχνική επιμέλεια των Jordi Savall και Χάρη Λαμπράκη, παρουσιάζεται από την Εθνική Λυρική Σκηνή (ΕΛΣ) στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού, την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025.

Η συναυλία πραγματοποιείται με τη συμμετοχή των φημισμένων μουσικών συνόλων Hespèrion XXI και της Διαπολιτισμικής Ορχήστρας της ΕΛΣ, σε μια παραγωγή των Εκπαιδευτικών & Κοινωνικών Δράσεων της ΕΛΣ, με την υποστήριξη της Τράπεζας Πειραιώς. Το πρόγραμμα της συναυλίας Mare Nostrum είναι ένα μουσικό ταξίδι που αναδεικνύει τη Μεσόγειο ως κοινό τόπο συνάντησης πολιτισμών, θρησκειών και παραδόσεων. Σεφαραδίτικες μελωδίες, αραβοανδαλουσιανοί ήχοι, βυζαντινοί ύμνοι, οθωμανικές και χριστιανικές παραδόσεις δημιουργούν ένα πολύχρωμο ηχητικό μωσαϊκό, αναδεικνύοντας τη σημασία της θάλασσας αυτής ως διαχρονικού κόμβου πολιτισμών.

Ο Jordi Savall, μία από τις σημαντικότερες μουσικές προσωπικότητες της εποχής μας, κατόρθωσε να μετατρέψει την παλαιά μουσική από «μουσειακό είδος» σε ζωντανή, συγκινητική εμπειρία για εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Εδώ και πέντε δεκαετίες αναδεικνύει ξεχασμένους θησαυρούς από τον Μεσαίωνα έως τον Κλασικισμό, αντιμετωπίζοντας την τέχνη ως μέσο πολιτισμικής συνάντησης και διαλόγου. Η μακρά αυτή πορεία αναζήτησης, πειραματισμού και διαλόγου με διαφορετικές παραδόσεις βρίσκει φυσική συνέχεια στη συνάντηση με τη Διαπολιτισμική Ορχήστρα της ΕΛΣ. Η Ορχήστρα, που δημιουργήθηκε το 2018 βασισμένη στην ιδέα ότι η μουσική αποτελεί κοινό τόπο και σημείο ισότιμης συνάντησης, απαρτίζεται από μουσικούς διαφορετικών εθνικοτήτων και πολιτισμικών καταβολών.

Στη σκηνή του Ηρωδείου θα εμφανιστούν επίσης, η σπουδαία ερμηνεύτρια παραδοσιακής και βυζαντινής μουσικής Κατερίνα Παπαδοπούλου, καθώς και ο διακεκριμένος τραγουδιστής Marc Mauillon, που ξεχωρίζει για την εντυπωσιακή ευελιξία του ανάμεσα στο ρεπερτόριο τενόρου και βαρύτονου και για τις ερμηνείες του σε ορισμένους από τους σημαντικότερους ρόλους της όπερας. Όλοι μαζί θα μας ταξιδέψουν στις μουσικές παραδόσεις της Μεσογείου με ένα πλούσιο πρόγραμμα, γεμάτο μελωδίες συμφιλίωσης και συνύπαρξης, που συνδέει θρησκευτική και κοσμική μουσική, Ανατολή και Δύση, λόγιο και λαϊκό στοιχείο.

Στο πλαίσιο του πολύπλευρου προγράμματος Εταιρικής της Υπευθυνότητας, η Πειραιώς είναι χορηγός των Δράσεων Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης της ΕΛΣ παραμένοντας σταθερός αρωγός του Πολιτισμού και της Κοινωνίας. Στόχος της είναι να στηρίζει την πρόσβαση και επαφή της νέας γενιάς και των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων με τον πολιτισμό, προάγοντας τη δημιουργική, κριτική τους σκέψη ως και την καλλιέργεια των δεξιοτήτων τους.

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