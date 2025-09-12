Τραμπ: Ο δολοφόνος του Κερκ στα χέρια των αρχών - Πρόκειται για έναν 22χρονο από τη Γιούτα

Ο Τραμπ δίνει συνέντευξη το μεσημέρι της Παρασκευής 12/9 στο Fox News και δήλωσε ότι οι αρχές έχουν συλλάβει έναν ύποπτο για την δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, συμπληρώνοντας ότι θεωρεί ότι πιστεύει ότι αυτός είναι ο δολοφόνος. Σύμφωνα με τη New York Post πρόκειται για τον 22χρονο Τάιλερ Ρόμπινσον.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο Fox News ότι οι αρχές έχουν συλλάβει τον ύποπτο για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ. «Πιστεύω με μεγάλη βεβαιότητα ότι τον έχουμε υπό κράτηση», σημείωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η ανακοίνωση αναμένεται να γίνει σήμερα.

Όπως αναφέρει η New York Post, ο δολοφόνος του Τσάρλι Κερκ βρίσκεται, όντως, στα χέρια των αρχών και πρόκειται για τον 22χρονο Τάιλερ Ρόμπινσον από τη Γιούτα.

Ο Τραμπ αποκάλυψε επίσης ότι «κάποιος πολύ κοντινός» στον ύποπτο τον κατέδωσε, ενώ ο υπουργός και ο πατέρας του δράστη συνέβαλαν στη σύλληψη. Τα λεγόμενα του Ντόναλντ Τραμπ έρχεται να επιβεβαιώσει και το CNN, το οποίο αναφέρει ότι ο δράστης ομολόγησε στον πατέρα του πως πυροβόλησε τον Κερκ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε - ακόμη - ότι ελπίζει ο δολοφόνος να καταδικαστεί σε θανατική ποινή.

Σε συναισθηματικό τόνο, ο Τραμπ απέτισε φόρο τιμής στον Τσάρλι Κερκ, λέγοντας ότι ήταν «σαν γιος» του και χαρακτήρισε τον Κερκ «έναν λαμπρό τύπο» που τον βοήθησε με το TikTok, προσθέτοντας ότι οι Ρεπουμπλικανοί σπάνια κερδίζουν τους νέους ψηφοφόρους. «Δεν έχω δει ποτέ νέους να προσχωρούν σε ένα άτομο όπως έκαναν με τον Τσάρλι», συμπλήρωσε.

Ο πρόεδρος τόνισε επίσης ότι δεν ήθελε να δει το βίντεο της επίθεσης, καθώς δεν ήθελε να θυμάται τον Κερκ με αυτόν τον τρόπο, χαρακτηρίζοντας το «φρικτό».

Νωρίτερα, νέο υλικό με τον ύποπτο για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, έδωσε στη δημοσιότητα το FBI.