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Ρωσία: Μείωση επιτοκίου στο 17% εν μέσω πληθωρισμού και επιβράδυνσης της οικονομίας
Ειδήσεις
15:23 - 12 Σεπ 2025

Ρωσία: Μείωση επιτοκίου στο 17% εν μέσω πληθωρισμού και επιβράδυνσης της οικονομίας

Reporter.gr Newsroom
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Η Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας μείωσε το βασικό επιτόκιο, αλλά προειδοποίησε ότι ο πληθωρισμός παραμένει πολύ υψηλός εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών για οικονομική επιβράδυνση λόγω της επίθεσης στην Ουκρανία, σύμφωνα με το AFP.

Η οικονομία της Ρωσίας παρουσιάζει απότομη επιβράδυνση, προκαλώντας προειδοποιήσεις ότι ενδέχεται να οδηγηθεί σε ύφεση ή στασιμότητα μετά από δύο χρόνια ισχυρής ανάπτυξης που τροφοδοτήθηκε από την αύξηση των στρατιωτικών δαπανών για τη χρηματοδότηση της εκστρατείας της Μόσχας.

Ανακοινώνοντας μείωση των επιτοκίων από 18% σε 17%, η τράπεζα δήλωσε ότι η οικονομία «συνεχίζει να επιστρέφει σε μια ισορροπημένη πορεία ανάπτυξης», υπονοώντας την επιβράδυνση. Αναμενόταν μεγαλύτερη μείωση, αλλά σύμφωνα με τον αναλυτή της BKS, Ilya Fyodorov, η «αποδυνάμωση του ρουβλίου» — το οποίο έφτασε στο χαμηλότερο επίπεδό του έναντι του δολαρίου ΗΠΑ από τον Απρίλιο — ανάγκασε το ίδρυμα να συγκρατήσει την αύξηση.

Οι κρατικές δαπάνες έχουν αυξηθεί κατά περισσότερο από τα δύο τρίτα από την έναρξη της επίθεσης στην Ουκρανία, με τον στρατιωτικό προϋπολογισμό να αντιπροσωπεύει πλέον σχεδόν το 9% του ΑΕΠ, σύμφωνα με τον πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν. Αυτό βοήθησε τη Μόσχα να αποφύγει τις προβλέψεις ότι οι δυτικές κυρώσεις θα συντρίψουν την οικονομία της, αλλά οδήγησε σε απότομη αύξηση του πληθωρισμού.

Η τράπεζα έχει μειώσει σταδιακά τα επιτόκια από το 21% — το υψηλότερο επίπεδό τους σε δύο δεκαετίες. Ωστόσο, ο πληθωρισμός παραμένει πάνω από 8%, υπερδιπλασιάζοντας τον επίσημο στόχο της κυβέρνησης, με το ίδρυμα να προειδοποιεί ότι οι αυξήσεις των τιμών ενδέχεται να συνεχιστούν τους επόμενους μήνες. Ιδιαίτερα ανησυχητική ήταν η αύξηση των τιμών των καυσίμων, οι οποίες ανέβηκαν μετά τις ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικά διυλιστήρια.

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