ΑΔΕΔΥ: 24ωρη πανελλαδική απεργία την 1η Οκτωβρίου - Τα αιτήματά της

Οι βασικές διεκδικήσεις της ΑΔΕΔΥ περιλαμβάνουν:
- Επαναφορά 13ου και 14ου μισθού και αυξήσεις στις αποδοχές.
- Εφαρμογή Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και στο Δημόσιο.
- Κατάργηση του νέου πειθαρχικού δικαίου.
- Απόσυρση του νομοσχεδίου για το 13ωρο και διεκδίκηση 35ωρου και πενθημέρου για όλους τους εργαζόμενους.
Σε ανακοίνωσή της, η ΑΔΕΔΥ τόνισε ότι «τα μέτρα της κυβέρνησης, που εξήγγειλε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), αποτελούν έναν ακόμα εμπαιγμό για τους χιλιάδες εργαζόμενους στο Δημόσιο, για τους οποίους καμία ουσιαστική αύξηση δεν ανακοινώθηκε, πέραν της μείωσης κατά 2% του φορολογικού συντελεστή, δηλαδή 100 έως 200 ευρώ τον χρόνο».
Ακόμα, επισήμανε ότι «η απεργία, που έχει ήδη προκηρύξει η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ) για την ίδια μέρα, αναδεικνύει τα κοινά συμφέροντα των εργαζομένων σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και καθιστά την απεργία γενική».