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ΑΔΕΔΥ: 24ωρη πανελλαδική απεργία την 1η Οκτωβρίου - Τα αιτήματά της
Εργασιακά
18:13 - 12 Σεπ 2025

ΑΔΕΔΥ: 24ωρη πανελλαδική απεργία την 1η Οκτωβρίου - Τα αιτήματά της

Reporter.gr Newsroom
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Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ αποφάσισε κατά τη σημερινή της συνεδρίαση την κήρυξη 24ωρης πανελλαδικής απεργίας για την 1η Οκτωβρίου 2025.

Οι βασικές διεκδικήσεις της ΑΔΕΔΥ περιλαμβάνουν:

  • Επαναφορά 13ου και 14ου μισθού και αυξήσεις στις αποδοχές.
  • Εφαρμογή Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και στο Δημόσιο.
  • Κατάργηση του νέου πειθαρχικού δικαίου.
  • Απόσυρση του νομοσχεδίου για το 13ωρο και διεκδίκηση 35ωρου και πενθημέρου για όλους τους εργαζόμενους.

Σε ανακοίνωσή της, η ΑΔΕΔΥ τόνισε ότι «τα μέτρα της κυβέρνησης, που εξήγγειλε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), αποτελούν έναν ακόμα εμπαιγμό για τους χιλιάδες εργαζόμενους στο Δημόσιο, για τους οποίους καμία ουσιαστική αύξηση δεν ανακοινώθηκε, πέραν της μείωσης κατά 2% του φορολογικού συντελεστή, δηλαδή 100 έως 200 ευρώ τον χρόνο».

Ακόμα, επισήμανε ότι «η απεργία, που έχει ήδη προκηρύξει η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ) για την ίδια μέρα, αναδεικνύει τα κοινά συμφέροντα των εργαζομένων σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και καθιστά την απεργία γενική».

Τελευταία τροποποίηση στις 12/09/2025 - 18:23
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