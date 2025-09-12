ΑΔΕΔΥ: 24ωρη πανελλαδική απεργία την 1η Οκτωβρίου - Τα αιτήματά της

Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ αποφάσισε κατά τη σημερινή της συνεδρίαση την κήρυξη 24ωρης πανελλαδικής απεργίας για την 1η Οκτωβρίου 2025.

Οι βασικές διεκδικήσεις της ΑΔΕΔΥ περιλαμβάνουν:

Επαναφορά 13ου και 14ου μισθού και αυξήσεις στις αποδοχές.

Εφαρμογή Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και στο Δημόσιο.

Κατάργηση του νέου πειθαρχικού δικαίου.

Απόσυρση του νομοσχεδίου για το 13ωρο και διεκδίκηση 35ωρου και πενθημέρου για όλους τους εργαζόμενους.

Σε ανακοίνωσή της, η ΑΔΕΔΥ τόνισε ότι «τα μέτρα της κυβέρνησης, που εξήγγειλε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), αποτελούν έναν ακόμα εμπαιγμό για τους χιλιάδες εργαζόμενους στο Δημόσιο, για τους οποίους καμία ουσιαστική αύξηση δεν ανακοινώθηκε, πέραν της μείωσης κατά 2% του φορολογικού συντελεστή, δηλαδή 100 έως 200 ευρώ τον χρόνο».

Ακόμα, επισήμανε ότι «η απεργία, που έχει ήδη προκηρύξει η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ) για την ίδια μέρα, αναδεικνύει τα κοινά συμφέροντα των εργαζομένων σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και καθιστά την απεργία γενική».