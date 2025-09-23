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ΔΥΠΑ: Ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για το Ειδικό Πρόγραμμα Απασχόλησης 1.000 ΑμεΑ σε Δήμους
Εργασιακά
11:23 - 23 Σεπ 2025

ΔΥΠΑ: Ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για το Ειδικό Πρόγραμμα Απασχόλησης 1.000 ΑμεΑ σε Δήμους

Reporter.gr Newsroom
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Από την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου στις 13:00, ξεκινά η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων των Δήμων για συμμετοχή στο «Ειδικό Πρόγραμμα Απασχόλησης για την πρόσληψη 1.000 επιπλέον ανέργων Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού».

Σκοπός του προγράμματος είναι η ενεργή συμμετοχή των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας, με βασικό εργαλείο την ένταξη ή επανένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Το πρόγραμμα επεκτείνει τον πρώτο επιτυχημένο κύκλο της δράσης, προσθέτοντας 1.000 νέες θέσεις εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης για ανέργους ΑμεΑ σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού.

Η επιχορήγηση ανέρχεται στο 75% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους ανά ωφελούμενο, με ανώτατο όριο τα 750 ευρώ μηνιαίως, ανεξαρτήτως καθεστώτος πλήρους ή μερικής απασχόλησης. Η διάρκεια της επιχορήγησης είναι 18 μήνες.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά εδώ.

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