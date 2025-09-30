«Κόκκινο άνοιγμα» στις ευρωπαϊκές αγορές λόγω του πολιτικού αδιεξόδου στις ΗΠΑ

Οι ευρωπαϊκές μετοχές άνοιξαν χαμηλότερα την Τρίτη 30/9 καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν τους δασμούς του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, καθώς και το συνεχιζόμενο πολιτικό αδιέξοδο στις ΗΠΑ.

Στο πλαίσιο αυτό, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχωρεί κατά 0,33% στις 553,60 μονάδες λίγο μετά το άνοιγμα της συνεδρίασης, με τους περισσότερους κλάδους και μεγάλα χρηματιστήρια να βρίσκονται σε αρνητικό έδαφος.

Όσον αφορά στα σημαντικότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, ο γερμανικός DAX εμφανίζει απώλειες κατά 0,37% στις 23.687,74 μονάδες, ο βρετανικός FTSE 100 υποχωρεί κατά 0,32% στις 9.269,05 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 κινείται με απώλειες 0,52% και διαμορφώνεται στις 7.838,84 μονάδες.

Στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, ο ιταλικός MIB κινείται πτωτικά κατά 0,40% και διαμορφώνεται στις 42.307,50 μονάδες, ο ισπανικός IBEX διολισθαίνει κατά 0,32% στις 15.299,09 μονάδες και ο πορτογαλικός PSI υποχωρεί κατά 0,32% και διαμορφώνεται στις 7.955,68 μονάδες.

Όσον αφορά επιμέρους μετοχές, οι μετοχές του δανέζικου κολοσσού κοσμημάτων Pandora υποχώρησαν κατά 3,5% στις αρχές των συναλλαγών, φέρνοντας την εταιρεία στο κάτω μέρος του Stoxx 600. Αυτό συνέβη μετά την ανακοίνωση της εταιρείας ότι ο Διευθύνων Σύμβουλος, Αλεξάντερ Λάσικ, θα αποχωρήσει τον Μάρτιο, με τη Διευθύντρια Μάρκετινγκ Μπέρτα Ντε Πάμπλο Μπάρμπιερ, πρώην στέλεχος της LVMH, να τον διαδέχεται.

Οι παγκόσμιοι επενδυτές θα παρακολουθούν στενά το ζήτημα των δασμών αυτή την εβδομάδα, μετά τη δήλωση του Τραμπ τη Δευτέρα ότι θα επιβάλει δασμό 10% στις εισαγωγές ξυλείας και έναρξη δασμού 25% στις εισαγωγές ντουλαπιών κουζίνας, επίπλων μπάνιου και επενδεδυμένων επίπλων, πριν αυξηθεί ο δασμός το επόμενο έτος. Ο Τραμπ δήλωσε ότι τέτοιες εισαγωγές απειλούν την οικονομία των ΗΠΑ και διαβρώνουν την εθνική ασφάλεια.

Ένα πιθανό κλείσιμο της ομοσπονδιακής κυβέρνησης θα παρακολουθείται επίσης στενά από τις διεθνείς αγορές αυτή την εβδομάδα, μετά από συνάντηση κορυφαίων Δημοκρατικών και Ρεπουμπλικανών με τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο τη Δευτέρα.

Μετά τη συνάντηση, ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς δήλωσε: «Νομίζω ότι οδηγούμαστε σε κλείσιμο επειδή οι Δημοκρατικοί δεν θα κάνουν το σωστό.»

Αν και τα κλεισίματα της κυβέρνησης συνήθως δεν επηρεάζουν έντονα τις αγορές, αυτή τη φορά θα μπορούσε να είναι διαφορετικά, καθώς οι επενδυτές ήδη ανησυχούν για την επιβράδυνση της αγοράς εργασίας, τον κίνδυνο στασιμοπληθωρισμού και τις υψηλές αποτιμήσεις των μετοχών.

Ένα κλείσιμο θα μπορούσε επίσης να οδηγήσει τους οίκους αξιολόγησης να επανεξετάσουν το πιστοληπτικό προφίλ των ΗΠΑ, το οποίο υποβαθμίστηκε τον Μάιο από τον Moody’s.

Σε άλλα νέα, το Εργατικό Κόμμα του Ηνωμένου Βασιλείου συνεχίζει το ετήσιο συνέδριό του στο Λίβερπουλ την Τρίτη, με τον Πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ να απευθύνεται στους συνέδρους αργότερα μέσα στην ημέρα. Η Υπουργός Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς στην ομιλία της τη Δευτέρα δεν έδωσε σαφή εικόνα για τα σχέδιά της ενόψει του Φθινοπωρινού Προϋπολογισμού, στον οποίο αναμένεται να ανακοινώσει αυξήσεις φόρων.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης μετοχών των ΗΠΑ παρουσίασαν μικρές μεταβολές κατά τη διάρκεια της νύχτας, καθώς οι επενδυτές επιδιώκουν να κλείσουν έναν ασυνήθιστα ισχυρό Σεπτέμβριο με περαιτέρω ανοδική δυναμική, μετά τα κέρδη της Δευτέρας.

Τέλος, οι αγορές Ασίας-Ειρηνικού κατέγραψαν μικτές τάσεις, καθώς τα επίσημα στοιχεία της Κίνας έδειξαν ότι η κατασκευαστική δραστηριότητα συρρικνώθηκε για έκτο συνεχόμενο μήνα.