Πρόγραμμα ΔΥΠΑ για κάλυψη 100% των μισθών: Ποιες επιχειρήσεις συμμετέχουν

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ένα νέο πρόγραμμα που συνδυάζει εργασία και κατάρτιση για ανέργους δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος «τρέχει» η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), παρέχοντας σημαντικά κίνητρα στις επιχειρήσεις και προοπτική ένταξης στην αγορά εργασίας σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Η ΔΥΠΑ επιδιώκει με το πρόγραμμα να ενισχύσει την κοινωνική ένταξη των πιο ευάλωτων ανέργων, που είναι δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, δίνοντάς τους μια πραγματική ευκαιρία να μπουν στην αγορά εργασίας. Παράλληλα, οι επιχειρήσεις αποκτούν τη δυνατότητα να δοκιμάσουν εργαζόμενους χωρίς οικονομικό ρίσκο.

Το πρόγραμμα θεωρείται από τα πιο στοχευμένα μέτρα ενεργητικής απασχόλησης της ΔΥΠΑ, καθώς συνδέει την εργασία με την κατάρτιση και στοχεύει στην ενίσχυση τόσο της απασχόλησης όσο και της παραγωγικότητας.

Τι προβλέπει το πρόγραμμα

Οι επιχειρήσεις που εντάσσονται στο πρόγραμμα εξασφαλίζουν:

100% επιδότηση μισθού και ασφαλιστικών εισφορών για διάστημα 12 μηνών.

Οικονομικό όφελος που φτάνει τα 1.118 ευρώ τον μήνα ή 13.416 ευρώ ετησίως για κάθε εργαζόμενο.

Δυνατότητα πρόσληψης ανέργων όλων των ειδικοτήτων, χωρίς καμία υποχρέωση να διατηρήσουν το προσωπικό μετά το τέλος του προγράμματος.

Η επιδότηση καλύπτει εξ ολοκλήρου τις δαπάνες μισθοδοσίας, καθιστώντας το πρόγραμμα ιδιαίτερα ελκυστικό για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που θέλουν να ενισχύσουν το ανθρώπινο δυναμικό τους χωρίς οικονομική επιβάρυνση.

Διαδικασία συμμετοχής

Η ένταξη των επιχειρήσεων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής πλατφόρμας του gov.gr στο (https://www.gov.gr/ipiresies/epikheirematike-drasterioteta/apaskholese-prosopikou/summetokhe-epikheireseon-ergodoton-se-programmata-katartises-anergon).

Η διαδικασία περιλαμβάνει τέσσερα βασικά στάδια:

Υποβολή αίτησης από την επιχείρηση.

Υπόδειξη ανέργων από τους εργασιακούς συμβούλους της ΔΥΠΑ.

Επιλογή υποψηφίου από την επιχείρηση, ανάλογα με τις ανάγκες της.

Κατάρτιση του ανέργου σε προγράμματα 80 ωρών, με αντικείμενα «Υπάλληλος Γραφείου» ή «Πωλητής».

Μετά την ολοκλήρωση και την πιστοποίηση της κατάρτισης, οι άνεργοι λαμβάνουν εκπαιδευτικό επίδομα 400 ευρώ.

Διπλό όφελος για επιχειρήσεις και ανέργους

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα επιχειρεί να δημιουργήσει μια win-win κατάσταση:

Οι επιχειρήσεις κερδίζουν πλήρη μισθολογική κάλυψη για έναν χρόνο, χωρίς δεσμεύσεις συνέχισης.