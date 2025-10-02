ΕΛΣΤΑΤ: Στο 8,1% υποχώρησε το ποσοστό της ανεργίας στη χώρα τον Αύγουστο

Στο 8,1% υποχώρησε το ποσοστό της ανεργίας στη χώρα τον Αύγουστο εφέτος, έναντι του αναθεωρημένου προς τα πάνω 9,7% τον Αύγουστο 2024, και του αναθεωρημένου προς τα πάνω 8,3% τον Ιούλιο 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ που δημοσιεύτηκαν την Πέμπτη (2/10). Οι άνεργοι ανήλθαν σε 383.788 άτομα, σημειώνοντας μείωση κατά 72.352 άτομα σε σχέση με τον Αύγουστο 2024 (15,9%) και μείωση κατά 11.542 άτομα σε σχέση με τον Ιούλιο 2025 (2,9%).

Στις γυναίκες το ποσοστό της ανεργίας διαμορφώθηκε σε 10,6% από 11,8% τον Αύγουστο πέρυσι και στους άνδρες σε 6,1% από 8%.

Κατά μεγάλες ομάδες ηλικιών, στην ομάδα 15- 24 ετών το ποσοστό της ανεργίας αυξήθηκε σε 19% από 17,2% τον Αύγουστο 2024, ενώ στις ηλικίες 25- 74 ετών μειώθηκε σε 7,5% από 9,3%.

Σύμφωνα επίσης με την έρευνα εργατικού δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ, οι απασχολούμενοι ανήλθαν σε 4.337.315 άτομα, σημειώνοντας αύξηση κατά 79.288 άτομα σε σχέση με τον Αύγουστο 2024 (1,9%) και μείωση κατά 2.331 άτομα σε σχέση με τον Ιούλιο 2025 (0,1%).

Ενώ, τα άτομα κάτω των 75 ετών που δεν περιλαμβάνονται στο εργατικό δυναμικό, ή «άτομα εκτός του εργατικού δυναμικού» (δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία), ανήλθαν σε 3.025.161 άτομα, σημειώνοντας μείωση κατά 35.078 άτομα σε σχέση με τον Αύγουστο 2024 (1,1%) και αύξηση κατά 11.556 άτομα σε σχέση με τον Ιούλιο 2025 (0,4%).

Η ανακοίνωση της ΕΛΣΤΑΤ:

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τις εποχικά προσαρμοσμένες εκτιμήσεις απασχόλησης και ανεργίας για τον μήνα Αύγουστο 2025.

• Το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας τον Αύγουστο του 2025 ανήλθε σε 8,1% έναντι του αναθεωρημένου προς τα πάνω 9,7% τον Αύγουστο του 2024, και του αναθεωρημένου προς τα πάνω 8,3% τον Ιούλιο του 2025.

• Οι απασχολούμενοι ανήλθαν σε 4.337.315 άτομα σημειώνοντας αύξηση κατά 79.288 άτομα σε σχέση με τον Αύγουστο του 2024 (1,9%) και μείωση κατά 2.331 άτομα σε σχέση με τον Ιούλιο του 2025 (-0,1%).

• Οι άνεργοι ανήλθαν σε 383.788 άτομα σημειώνοντας μείωση κατά 72.352 άτομα σε σχέση με τον Αύγουστο του 2024 (-15,9%) και μείωση κατά 11.542 άτομα σε σχέση με τον Ιούλιο του 2025 (-2,9%).

• Τα άτομα κάτω των 75 ετών που δεν περιλαμβάνονται στο εργατικό δυναμικό, ή «άτομα εκτός του εργατικού δυναμικού», δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, ανήλθαν σε 3.025.161, σημειώνοντας μείωση κατά 35.078 άτομα σε σχέση με τον Αύγουστο του 2024 (-1,1%) και αύξηση κατά 11.556 άτομα σε σχέση με τον Ιούλιο του 2025 (0,4%).



Η επίδραση της εποχικής διόρθωσης στις εκτιμήσεις της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού

Τα χαρακτηριστικά που μελετά η Έρευνα Εργατικού Δυναμικού (αριθμός απασχολούμενων, ανέργων, κ.λπ.) εμφανίζουν έντονες εποχικές διακυμάνσεις. Για παράδειγμα, στην Ελλάδα, τους καλοκαιρινούς μήνες (αν δεν υπάρχουν αντισταθμιστικοί παράγοντες) η απασχόληση αυξάνεται λόγω του τουρισμού. Η εποχική διόρθωση είναι μια στατιστική τεχνική για την απαλοιφή της επίδρασης της εποχικότητας από μια χρονολογική σειρά καθιστώντας, με αυτό τον τρόπο, περισσότερο ορατή την υποκείμενη τάση στη μεταβολή ενός μεγέθους. Κάθε φορά που προστίθενται νέα μηνιαία στοιχεία, οι μηνιαίες εκτιμήσεις υπόκεινται σε αναθεωρήσεις, που οφείλονται στην ενημέρωση των εποχικά διορθωμένων χρονοσειρών. Τα γραφήματα 3, 4 και 5 εμφανίζουν τις εποχικά και τις μη εποχικά προσαρμοσμένες χρονολογικές σειρές απασχολούμενων, ανέργων καθώς και ποσοστού ανεργίας από το 2020.

Αναθεωρήσεις των εποχικά διορθωμένων μηνιαίων εκτιμήσεων της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού

Οι μηνιαίες εκτιμήσεις για τον αριθμό των απασχολούμενων, των ανέργων και του ποσοστού ανεργίας μπορεί να αναθεωρηθούν κατά τους επόμενους μήνες λόγω της ενσωμάτωσης νέων δεδομένων στον υπολογισμό της εποχικά διορθωμένης χρονοσειράς, της συμπερίληψης στον υπολογισμό της χρονοσειράς των πλέον πρόσφατων τριμηνιαίων αποτελεσμάτων της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού και της αναθεώρησης του μοντέλου εποχικής διόρθωσης με τα πλήρη ετήσια δεδομένα της έρευνας. Με την παρούσα Ανακοίνωση οι εκτιμήσεις του ποσοστού ανεργίας για την περίοδο Ιουνίου 2024 – Ιουλίου 2025 αναθεωρούνται (σε σχέση με τις αντίστοιχες εκτιμήσεις της προηγούμενης Ανακοίνωσης) ως εξής: