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Skroutz: Επέκταση του δικτύου παράδοσης – Στόχος να ξεπεραστούν τα 2.300 σημεία το 2026
Επιχειρήσεις
12:06 - 02 Οκτ 2025

Skroutz: Επέκταση του δικτύου παράδοσης – Στόχος να ξεπεραστούν τα 2.300 σημεία το 2026

Reporter.gr Newsroom
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Το Skroutz, συνεχίζει να επενδύει σε λύσεις που αναβαθμίζουν την εμπειρία αγορών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, το out of home delivery να κερδίζει ολοένα και περισσότερους χρήστες – σήμερα λειτουργούν 1.962 Skroutz Point με περισσότερες από 58.000 θυρίδες σε 70 πόλεις σε Ελλάδα και Κύπρο – η πλατφόρμα εμπλουτίζει το δίκτυό της με νέες συνεργασίες και υπηρεσίες. Ήδη το δίκτυο των Skroutz Point εξυπηρετεί το 40% της ελληνικής επικράτειας, με στόχο να ξεπεράσει τα 2.300 σημεία έως το 2026.

Σε αυτό το πλαίσιο, η νέα συνεργασία με την ACS αποτελεί κομβικό βήμα για την περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου της Skroutz, καθώς διευρύνει ουσιαστικά τα σημεία παραλαβής σε όλη τη χώρα. Πλέον, οι καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα να παραλαμβάνουν τις παραγγελίες τους όχι μόνο από τα Skroutz Point, αλλά και από τα υποκαταστήματα της ACS και πρατήρια Shell, απολαμβάνοντας μεγαλύτερη ευελιξία και εξυπηρέτηση στην καθημερινότητά τους. Την ίδια στιγμή, οι Skroutz Plus χρήστες απολαμβάνουν το πρόσθετο πλεονέκτημα των δωρεάν μεταφορικών για αγορές άνω των 15 ευρώ για παράδοση σε ACS Service Point και Skroutz Point καθώς και δωρεάν μεταφορικά για αγορά οποιασδήποτε αξίας που γίνεται από το Skroutz Hub και παραδίδεται σε Skroutz Point. Όλα τα παραπάνω κάνουν τις επιλογές παράδοσης ακόμη πιο προσιτές και ανταγωνιστικές.

Η ανταπόκριση των καταναλωτών στις θυρίδες παραλαβής είναι εντυπωσιακή, καθώς πάνω από το 70% των επιστροφών πραγματοποιείται πλέον με απλή απόθεση σε ένα Skroutz Point. Η ευελιξία φαίνεται και στην πρακτική δυνατότητα παράδοσης μέχρι και τεσσάρων πακέτων στην ίδια θυρίδα, ενώ ο μέσος χρόνος παραλαβής του πακέτου από τον χρήστη περιορίζεται στις 8–10 ώρες από τη στιγμή που το δέμα τοποθετείται στη θυρίδα. Απαντώντας σε αυτή τη μεγάλη ζήτηση των καταναλωτών, νέες πόλεις στην Ελλάδα (Κέρκυρα, Ρόδος, Ξάνθη και Κομοτηνή) έχουν αποκτήσει θυρίδες Skroutz Point, ενώ μέσα στον Οκτώβριο θα ακολουθήσουν τα Χανιά, η Αλεξανδρούπολη και οι Κυκλάδες (Σύρος, Μύκονος, Σαντορίνη, Νάξος, Πάρος). Παράλληλα, η Skroutz έχει κάνει ήδη τα πρώτα της βήματα στην Κύπρο, με Skroutz Point σε Λάρνακα, Λευκωσία, Λεμεσό και Αγία Νάπα, με τελικό στόχο να ξεπεράσουν τα 30 συνολικά σε όλες τις πόλεις της Κύπρου μέχρι το τέλος του έτους.

Παράλληλα, το Skroutz ανακοινώνει τη νέα υπηρεσία one stop service, η οποία αναβαθμίζει συνολικά την αγοραστική εμπειρία. Για πρώτη φορά οι καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα να συνδυάσουν σε ένα μόνο ραντεβού την παράδοση, την απεγκατάσταση ή εγκατάσταση και την ανακύκλωση της παλιάς συσκευής. Η υπηρεσία καλύπτει αρχικά την Αττική (με ελάχιστες εξαιρέσεις) και αφορά μεγάλες ηλεκτρικές συσκευές όπως τηλεοράσεις, κουζίνες και φούρνους, πλυντήρια ρούχων και πιάτων, απορροφητήρες και στεγνωτήρια, προσφέροντας μια ολιστική λύση που διευκολύνει ουσιαστικά την καθημερινότητα.

Τέλος, η Skroutz Last Mile, θέλοντας να εξυπηρετήσει περισσότερες παραγγελίες σε μία έντονη εμπορική περίοδο, όπως και πέρυσι θα λειτουργήσει και τις τέσσερις Κυριακές από τα τέλη Νοεμβρίου έως λίγο πριν την Πρωτοχρονιά, σε Αττική και Θεσσαλονίκη, τόσο για κατ’ οίκον αποστολές όσο και για παραλαβές από Skroutz Point, με στόχο στο μέλλον να μπορούν να εξυπηρετηθούν και χρήστες σε πιο απομακρυσμένες περιοχές. Σημειώνεται ότι η σήμερα η Skroutz Last Mile παραδίδει συνολικά σε 123 πόλεις στην Ελλάδα και 2 στην Κύπρο, πάντα με ταχύτητα, διαφάνεια και άμεση επικοινωνία.

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