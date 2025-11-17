Οι πληρωμές της εβδομάδας: Εφάπαξ και επιδόματα ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ

Κατά την περίοδο 17 Νοεμβρίου έως 21 Νοεμβρίου, θα καταβληθούν 68.303.000 ευρώ σε 77.451 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e- ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.
- Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:
- Στις 20 Νοεμβρίου θα καταβληθούν 13.220.000 ευρώ σε 26.600 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα (επιδόματα μητρότητας, έξοδα κηδείας, ασθένειας και ατυχημάτων).
- Από τις 17 Νοεμβρίου έως τις 21 Νοεμβρίου θα καταβληθούν 17.000.000 ευρώ σε 850 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.
- Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:
-
18.000.000 ευρώ σε 30.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
-
1.000.000 ευρώ σε 2.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
-
19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
-
83.000 ευρώ σε 1 δικαιούχο του προγράμματος «Σπίτι μου».