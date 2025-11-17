Οι πληρωμές της εβδομάδας: Εφάπαξ και επιδόματα ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ

Κατά την περίοδο 17 Νοεμβρίου έως 21 Νοεμβρίου, θα καταβληθούν 68.303.000 ευρώ σε 77.451 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e- ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ: Στις 20 Νοεμβρίου θα καταβληθούν 13.220.000 ευρώ σε 26.600 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα (επιδόματα μητρότητας, έξοδα κηδείας, ασθένειας και ατυχημάτων).

Από τις 17 Νοεμβρίου έως τις 21 Νοεμβρίου θα καταβληθούν 17.000.000 ευρώ σε 850 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ. Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές: 18.000.000 ευρώ σε 30.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.

1.000.000 ευρώ σε 2.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

83.000 ευρώ σε 1 δικαιούχο του προγράμματος «Σπίτι μου».