Οι πληρωμές της εβδομάδας: Εφάπαξ και επιδόματα ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ
Εργασιακά
06:11 - 17 Νοε 2025

Οι πληρωμές της εβδομάδας: Εφάπαξ και επιδόματα ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ

Reporter.gr Newsroom
Κατά την περίοδο 17 Νοεμβρίου έως 21 Νοεμβρίου, θα καταβληθούν 68.303.000 ευρώ σε 77.451 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e- ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.
  1. Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:
  • Στις 20 Νοεμβρίου θα καταβληθούν 13.220.000 ευρώ σε 26.600 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα (επιδόματα μητρότητας, έξοδα κηδείας, ασθένειας και ατυχημάτων).
  • Από τις 17 Νοεμβρίου έως τις 21 Νοεμβρίου θα καταβληθούν 17.000.000 ευρώ σε 850 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.
  1. Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:
  • 18.000.000 ευρώ σε 30.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
  • 1.000.000 ευρώ σε 2.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • 19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
  • 83.000 ευρώ σε 1 δικαιούχο του προγράμματος «Σπίτι μου».
