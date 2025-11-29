Ο «χάρτης» των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ για την περίοδο 1 έως 5 Δεκεμβρίου

Κατά την περίοδο 1 έως 5 Δεκεμβρίου, θα καταβληθούν συνολικά 81.760.000,00 ευρώ σε 94.230, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ: Στις 3 Δεκεμβρίου θα καταβληθούν 310.000 ευρώ σε 380 δικαιούχους εξωιδρυματικών επιδομάτων ΤΑΥΤΕΚΩ.

ευρώ σε δικαιούχους εξωιδρυματικών επιδομάτων ΤΑΥΤΕΚΩ. Στις 5 Δεκεμβρίου θα καταβληθούν 450.000 ευρώ σε 34.350 δικαιούχους για πληρωμή παροχών (επιδόματα μητρότητας, έξοδα κηδείας, επιδόματα ασθενείας και ατυχημάτων).

ευρώ σε δικαιούχους για πληρωμή παροχών (επιδόματα μητρότητας, έξοδα κηδείας, επιδόματα ασθενείας και ατυχημάτων). Από 1 έως 5 Δεκεμβρίου θα καταβληθούν 21.000.000 ευρώ σε 1.000 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ

ευρώ σε δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές: 23.000.000 ευρώ σε 38.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.

ευρώ σε δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων. 1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

ευρώ σε μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας. 20.000.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.