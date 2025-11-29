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Ο «χάρτης» των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ για την περίοδο 1 έως 5 Δεκεμβρίου
Εργασιακά
20:00 - 29 Νοε 2025

Ο «χάρτης» των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ για την περίοδο 1 έως 5 Δεκεμβρίου

Reporter.gr Newsroom
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Κατά την περίοδο 1 έως 5 Δεκεμβρίου, θα καταβληθούν συνολικά 81.760.000,00 ευρώ σε 94.230, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:

  • Στις 3 Δεκεμβρίου θα καταβληθούν 310.000ευρώ σε 380 δικαιούχους εξωιδρυματικών επιδομάτων ΤΑΥΤΕΚΩ.
  • Στις 5 Δεκεμβρίου θα καταβληθούν 450.000 ευρώ σε 34.350 δικαιούχους για πληρωμή παροχών (επιδόματα μητρότητας, έξοδα κηδείας, επιδόματα ασθενείας και ατυχημάτων).
  • Από 1 έως 5 Δεκεμβρίου θα καταβληθούν 21.000.000 ευρώ σε 1.000 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ
  • Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:
  • 23.000.000 ευρώ σε 38.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
  • 1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • 20.000.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
Τελευταία τροποποίηση στις 29/11/2025 - 19:26
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