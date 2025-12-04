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ΔΥΠΑ: Ανοίγουν οι αιτήσεις για το πρόγραμμα απασχόλησης 150 πρώην εργαζομένων στα Ναυπηγεία Ελευσίνας
Εργασιακά
12:12 - 04 Δεκ 2025

ΔΥΠΑ: Ανοίγουν οι αιτήσεις για το πρόγραμμα απασχόλησης 150 πρώην εργαζομένων στα Ναυπηγεία Ελευσίνας

Reporter.gr Newsroom
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Αύριο, Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου, στις 11:00 το πρωί, ξεκινά η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για το νέο ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης 150 ανέργων, πρώην εργαζομένων της εταιρείας «Ναυπηγικές και Βιομηχανικές Επιχειρήσεις Ελευσίνας Α.Ε.», που υλοποιεί η ΔΥΠΑ.  

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, το πρόγραμμα στοχεύει στην άμεση και στοχευμένη στήριξη των συγκεκριμένων εργαζομένων, ώστε να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας μέσα από θέσεις στο δημόσιο τομέα.

Σε ποιους απευθύνεται

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι είναι:

  • εγγεγραμμένοι στο Ψηφιακό Μητρώο Ανέργων της ΔΥΠΑ
  • πρώην εργαζόμενοι της εταιρείας, με αποχώρηση μετά την 1η/03/2024 (οικειοθελής ή με καταγγελία σύμβασης)
  • με συμπληρωμένο τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης προσέγγισης και ολοκληρωμένο Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης (ΑΣΔ).

Οι ωφελούμενοι θα απασχοληθούν για 12 μήνες σε ΝΠΔΔ και ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, με μηνιαίες ακαθάριστες αποδοχές έως 1.200 ευρώ.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει τη Δευτέρα, 12 Ιανουαρίου 2026, στις 15:00.

Τρόπος υποβολής

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά.

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να δηλώσει 1 έως 3 Φορείς Υποδοχής / Υπηρεσίες Τοποθέτησης.

Κριτήρια κατάταξης

  • Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας
  • Ετήσιο εισόδημα (φορολογικό έτος 2024)
  • Ηλικία
  • Αριθμός ανήλικων τέκνων
  • Ανήλικα τέκνα ΑμεΑ

Η επιλογή γίνεται μέσω μοριοδότησης και αυτοματοποιημένου συστήματος κατάταξης & ελέγχου δικαιολογητικών.

Προϋπολογισμός

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 5.500.000 ευρώ.

Πληροφορίες: Αναλυτικές λεπτομέρειες και οδηγίες υποβολής είναι διαθέσιμες στο www.dypa.gov.gr

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