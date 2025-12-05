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ΔΥΠΑ: Ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για την 9η Συμπληρωματική Πρόσκληση του Μητρώου Εκπαιδευτικών
Εργασιακά
10:57 - 05 Δεκ 2025

ΔΥΠΑ: Ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για την 9η Συμπληρωματική Πρόσκληση του Μητρώου Εκπαιδευτικών

Reporter.gr Newsroom
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Από σήμερα Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025, στις 13:00, ξεκινά η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την ενίσχυση του Μητρώου Αναπληρωτών και Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), σε ειδικότητες και γεωγραφικές περιοχές όπου έχουν εξαντληθεί οι ισχύοντες πίνακες κατάταξης.

Η διαδικασία θα παραμείνει ανοιχτή έως την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025, στις 23:59, με στόχο την άμεση κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών των δομών της ΔΥΠΑ με αναπληρωτές και ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς, πλήρους ή μειωμένου ωραρίου, για διάστημα έως ενός διδακτικού έτους.

Υποβολή αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους μέσω του gov.gr με τη χρήση των προσωπικών κωδικών TAXISnet, ακολουθώντας τη διαδρομή: gov.gr → Εκπαίδευση → Επαγγελματίες εκπαίδευσης → Μητρώο αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών της ΔΥΠΑ.

Η ΔΥΠΑ στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η ΔΥΠΑ αποτελεί τον μεγαλύτερο δημόσιο φορέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με πανελλαδικό δίκτυο, το οποίο περιλαμβάνει 50 Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) Μαθητείας, 7 Πειραματικές Επαγγελματικές Σχολές (ΠΕΠΑΣ), 30 Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ), 6 Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) και 2 Εκπαιδευτικά Κέντρα για 'Ατομα με Αναπηρία (ΑμεΑ).

Οι Σχολές Μαθητείας υλοποιούν το δυικό σύστημα εκπαίδευσης, συνδυάζοντας θεωρία, εργαστηριακή εκπαίδευση και πρακτική άσκηση σε πραγματικές συνθήκες εργασίας, με αμοιβή και ασφάλιση.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το 77% των αποφοίτων των Σχολών της ΔΥΠΑ βρίσκει εργασία μέσα σε 12 μήνες από την αποφοίτησή του, στοιχείο που επιβεβαιώνει τη σύνδεση των προγραμμάτων με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας και τον ρόλο της ΔΥΠΑ στη μετάβαση από την εκπαίδευση στην απασχόληση.

Αναλυτικές πληροφορίες για τις ΕΠΑΣ, τις ΠΕΠΑΣ και τις ΣΑΕΚ, είναι διαθέσιμες στην πλατφόρμα: https://schools.dypa.gov.gr

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