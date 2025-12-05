ΔΟΕ και ΟΛΜΕ: Ανέφικτη η οργάνωση τηλεκπαίδευσης λόγω καιρικών φαινόμενων μέσα σε ένα βράδυ

Οι ομοσπονδίες εκπαιδευτικών ΔΟΕ και ΟΛΜΕ εκφράζουν έντονες αντιρρήσεις για την εφαρμογή της τηλεκπαίδευσης όταν τα σχολεία κλείνουν λόγω κακοκαιρίας.

Η ΔΟΕ καταγγέλλει ότι το Υπουργείο Παιδείας χρησιμοποιεί την τηλεκπαίδευση «για επικοινωνιακούς λόγους», χωρίς να έχει εξασφαλίσει ίσες δυνατότητες πρόσβασης για όλους τους μαθητές. Επισημαίνει προβλήματα όπως αδύναμες συνδέσεις διαδικτύου, αδυναμία των εκπαιδευτικών να χρησιμοποιήσουν σχολικό εξοπλισμό, δυσκολίες για γονείς-εκπαιδευτικούς με μικρά παιδιά και την αδυναμία προετοιμασίας μαθήματος μέσα σε μία νύχτα. Ζητά την απόσυρση των ρυθμίσεων που καθιστούν υποχρεωτική την τηλεκπαίδευση εκτός πανδημίας και τονίζει ότι δεν μπορεί να επιβληθούν κυρώσεις για έλλειψη τεχνολογικών μέσων.

Η ΟΛΜΕ από την πλευρά της χαρακτηρίζει «γελοία» την τακτική του Υπουργείου να ανακοινώνει τηλεκπαίδευση αργά το προηγούμενο βράδυ, τονίζοντας πως η εξ αποστάσεως διδασκαλία δεν μπορεί να αντικαταστήσει την δια ζώσης. Υπογραμμίζει ότι πολλοί εκπαιδευτικοί και μαθητές αντιμετωπίζουν προβλήματα από τα καιρικά φαινόμενα και ότι η πρόσβαση στα σχολεία είναι συχνά επικίνδυνη. Η ΟΛΜΕ επισημαίνει επίσης πως οι εκπαιδευτικοί δεν υποχρεούνται να εργάζονται από το σπίτι ή να χρησιμοποιούν προσωπικό εξοπλισμό, καθώς η πολιτεία οφείλει να παρέχει όλα τα απαραίτητα μέσα. Προτεραιότητα, σημειώνει, πρέπει να είναι η ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών.