Η ΓΣΕΕ για την κακοκαιρία BYRON και τα δικαιώματα των εργαζομένων

Η ΓΣΕΕ ενημερώνει ότι, σύμφωνα με την τελευταία αναθεώρηση του Έκτακτου Δελτίου Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (3/12/2025), η κακοκαιρία BYRON θα παραμείνει ενεργή έως και τις πρωινές ώρες του Σαββάτου 6 Δεκεμβρίου, πλήττοντας το μεγαλύτερο τμήμα της ανατολικής και νότιας Ελλάδας. Όπως ανέφερε, οι προβλέψεις κάνουν λόγο για έντονες και παρατεταμένες βροχοπτώσεις, ισχυρή ηλεκτρική δραστηριότητα, χαλαζοπτώσεις και κατά τόπους πολύ δυνατούς ανέμους.

Η Συνομοσπονδία σημείωσε ότι έχει προηγηθεί σχετική προειδοποίηση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (4/12/2025), η οποία παρέχει οδηγίες αυτοπροστασίας για τους κατοίκους των περιοχών που πλήττονται πιο σοβαρά. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι δυσκολίες μετακίνησης, οι διακοπές κυκλοφορίας και οι κίνδυνοι που προκύπτουν από την επιδείνωση του καιρού. Παράλληλα, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης έχει εκδώσει σύσταση για τη λήψη μέτρων υπέρ της ασφάλειας των εργαζομένων λόγω των ακραίων φαινομένων.

Σε αυτό το πλαίσιο, η ΓΣΕΕ τόνισε ότι οι εργαζόμενοι οι οποίοι αδυνατούν να προσέλθουν στην εργασία τους χωρίς δική τους υπαιτιότητα, αλλά εξαιτίας της αδυναμίας μετακίνησης λόγω της σφοδρής βροχόπτωσης, διατηρούν ακέραιο το δικαίωμα στη μισθοδοσία για τις ημέρες αυτές. Υπενθυμίστηκε ότι αυτό ισχύει υπό την προϋπόθεση ότι έχει προηγηθεί τουλάχιστον δεκαήμερη πραγματική εργασία στον συγκεκριμένο εργοδότη, όπως προβλέπεται από τα άρθρα 657 ΑΚ και 10 ΠΔ 62/2025.

Η Συνομοσπονδία εξήγησε ότι η διακοπή συγκοινωνιών, η επικινδυνότητα του οδικού δικτύου, ακόμη και η χαμηλή ορατότητα, αποτελούν ξεκάθαρα περιστάσεις «σπουδαίου λόγου», οι οποίες δικαιολογούν τη μη παροχή εργασίας. Αν μια επιχείρηση λειτούργησε κανονικά αλλά ο εργαζόμενος, παρά την προσπάθειά του, δεν μπόρεσε να φτάσει στο χώρο εργασίας, το δικαίωμα στις αποδοχές παραμένει ενεργό. Το ίδιο, πρόσθεσε, ισχύει όταν ο εργοδότης αποφασίζει να διακόψει τη λειτουργία της επιχείρησης χωρίς να έχει λάβει όλα τα απαιτούμενα μέτρα επιμέλειας και πρόνοιας.

Η ΓΣΕΕ επεσήμανε επίσης ότι σε κλάδους όπως οικοδομικές εργασίες, υπαίθριες δραστηριότητες και επιχειρήσεις που απασχολούν διανομείς —συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών πλατφορμών— πρέπει να θεωρείται αυτονόητη η άμεση παύση εργασιών κατά τη διάρκεια των ακραίων καιρικών φαινομένων. Όταν η ένταση της βροχής καθιστά αντικειμενικά αδύνατη τη λειτουργία μιας επιχείρησης, τότε τα συμβαλλόμενα μέρη απαλλάσσονται αμοιβαία από τις υποχρεώσεις τους για την ημέρα αυτή, σύμφωνα με το ΑΚ 380. Επιπλέον, δεν επιτρέπεται η μονομερής χρέωση της ημέρας ως κανονική άδεια.

Στις περιπτώσεις όπου επιβάλλεται τηλεργασία για λόγους ασφάλειας, η Συνομοσπονδία υπενθύμισε ότι ο εργοδότης οφείλει είτε να παρέχει τον απαραίτητο εξοπλισμό είτε να καταβάλλει το σχετικό επίδομα τηλεργασίας, όπως ορίζει το άρθρο 67 του Ν. 4808/2021.

Τέλος, η ΓΣΕΕ υπογράμμισε ότι απαιτούνται ρητές νομοθετικές ρυθμίσεις για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων σε συνθήκες έντονων καιρικών φαινομένων. Επισήμανε πως οι άτυπες συστάσεις δεν επαρκούν και χρειάζεται σαφές πλαίσιο με αυστηρούς ελέγχους και κυρώσεις από την Επιθεώρηση Εργασίας. Τα συνδικάτα, τα Εργατικά Κέντρα και οι Ομοσπονδίες που ανήκουν στη ΓΣΕΕ βρίσκονται ήδη σε ετοιμότητα για την υποστήριξη και καταγραφή καταγγελιών εργαζομένων.

Η Συνομοσπονδία υπενθύμισε ότι στη διάθεση όλων παραμένουν το ΚΕΠΕΑ/ΓΣΕΕ και το Δίκτυο Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής του ΙΝΕ ΓΣΕΕ για κάθε θέμα που αφορά δικαιώματα, ενημέρωση και ζητήματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία.