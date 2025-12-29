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«Στο τραπέζι» αυξήσεις στις επικουρικές συντάξεις
Εργασιακά
16:07 - 29 Δεκ 2025

«Στο τραπέζι» αυξήσεις στις επικουρικές συντάξεις

Reporter.gr Newsroom
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Υπερπλεόνασμα κοντά στο 1 δισ. ευρώ προβλέπεται για τον e-ΕΦΚΑ στο τέλος του 2026, σύμφωνα με τον προϋπολογισμό που παρουσιάστηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο του φορέα πριν από τα Χριστούγεννα.

Σημειώνεται ότι η εξέλιξη αυτή στηρίζεται κυρίως στην αύξηση των εσόδων από ασφαλιστικές εισφορές, οι οποίες εκτιμάται ότι θα ενισχυθούν κατά περισσότερο από 4%, λόγω της ανόδου της απασχόλησης, των αυξήσεων στον κατώτατο μισθό και της βελτιωμένης εισπραξιμότητας μέσω του ΚΕΑΟ.

Επισημαίνεται ότι τα συνολικά έσοδα από εισφορές αναμένεται να φθάσουν τα 36,86 δισ. ευρώ, ενώ η κρατική επιχορήγηση για την Κύρια Ασφάλιση και τις λοιπές παροχές αυξάνεται στα 14,9 δισ. ευρώ, αντανακλώντας τις πραγματικές χρηματοδοτικές ανάγκες του συστήματος. Από το 2024, άλλωστε, το Δημόσιο καταβάλλει μόνο το αναγκαίο ποσό για την κάλυψη των συντάξεων, γεγονός που καθιστά το αποτέλεσμα περισσότερο ρεαλιστικό.

Στο σκέλος των δαπανών, οι υποχρεώσεις του e-ΕΦΚΑ παραμένουν προσανατολισμένες κυρίως στις κύριες και επικουρικές συντάξεις, τα εφάπαξ και τις παροχές σε χρήμα, με τις διοικητικές δαπάνες να διατηρούνται υπό έλεγχο. Οι δαπάνες για την Κύρια Ασφάλιση εκτιμώνται σε 31,12 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 1,14 δισ. ευρώ σε σχέση με το 2025, λόγω της αύξησης των κύριων συντάξεων από 1.1.2026 κατά 2,4%, της ταχύτερης απονομής νέων συντάξεων και της σταδιακής μείωσης της προσωπικής διαφοράς.

Παρά τη θετική εικόνα, οι ειδικοί τονίζουν ότι δεν υπάρχει περιθώριο εφησυχασμού, καθώς αντίστοιχα αισιόδοξες προβλέψεις στο παρελθόν δεν επιβεβαιώθηκαν πλήρως. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 2025, η αρχική πρόβλεψη για πλεόνασμα άνω του 1 δισ. ευρώ περιορίστηκε τελικά σε μόλις 76,7 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω έκτακτων δαπανών, όπως η καταβολή του επιδόματος των 250 ευρώ σε συνταξιούχους άνω των 65 ετών.

Θετική εμφανίζεται και η εικόνα του κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης, ο οποίος αναμένεται να είναιπλεονασματικός τόσο το 2025 όσο και το 2026. Για το 2025, το πλεόνασμα, μαζί με τον κλάδο Εφάπαξ, εκτιμάται σε 362,7 εκατ. ευρώ, υπερδιπλάσιο της αρχικής πρόβλεψης, κυρίως λόγω χαμηλότερης εκτέλεσης δαπανών και καλύτερης διαχείρισης ταμειακών ροών.

Για το 2026, η Επικουρική Ασφάλιση συνεχίζει να συμβάλλει στο συνολικό πλεόνασμα του e-ΕΦΚΑ, με καθοριστικό ρόλο όμως της κρατικής επιχορήγησης, ύψους 277 εκατ. ευρώ, για την κάλυψη της απώλειας εισφορών λόγω της λειτουργίας του ΤΕΚΑ, καθώς και επιπλέον 124 εκατ. ευρώ ως αντιπαροχή για την ενσωματωμένη περιουσία των πρώην ταμείων.

Το πλεονασματικό αποτέλεσμα επαναφέρει στο προσκήνιο το ενδεχόμενο άρσης της ρήτρας μηδενικού ελλείμματος και χορήγησης αυξήσεων στις επικουρικές συντάξεις για περίπου 1,3 εκατ. συνταξιούχους. Ωστόσο, επισημαίνεται ότι χωρίς την κρατική στήριξη το πλεόνασμα θα ήταν σαφώς μικρότερο, ενώ οι απλήρωτες υποχρεώσεις της Επικουρικής και του Εφάπαξ εκτιμάται ότι θα φθάσουν τα 250 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2026, στοιχείο που δείχνει ότι μέρος του πλεονάσματος είναι λογιστικό.

Συνολικά, το ασφαλιστικό σύστημα εμφανίζει αντοχές, ωστόσο η πραγματική δοκιμασία βιωσιμότητας της επικουρικής ασφάλισης θα κριθεί τα επόμενα χρόνια, καθώς η μετάβαση στο κεφαλαιοποιητικό μοντέλο θα αποτυπώνεται πλήρως στα οικονομικά μεγέθη.

Τελευταία τροποποίηση στις 29/12/2025 - 17:07
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