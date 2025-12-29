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Βαθαίνει η αμυντική συνεργασία Ελλάδας - Ισραήλ - Κύπρου με κοινές ασκήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο
Ειδήσεις
15:50 - 29 Δεκ 2025

Βαθαίνει η αμυντική συνεργασία Ελλάδας - Ισραήλ - Κύπρου με κοινές ασκήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο

Reporter.gr Newsroom
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Η Ελλάδα, το Ισραήλ και η Κύπρος θα εντείνουν τις κοινές αεροπορικές και ναυτικές ασκήσεις τους στην ανατολική Μεσόγειο το 2026, εμβαθύνοντας την αμυντική τους συνεργασία, δήλωσαν τη Δευτέρα (29/12) Έλληνες στρατιωτικοί αξιωματούχοι. 

Όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters, Ελλάδα, Κύπρος και Ισραήλ έχουν έρθει πιο κοντά την τελευταία δεκαετία μέσω κοινών στρατιωτικών ασκήσεων, προμηθειών αμυντικού εξοπλισμού και ενεργειακής συνεργασίας, εξελίξεις που παρακολουθεί στενά η περιφερειακή αντίπαλος Τουρκία.

Το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ) ανέφερε ότι ανώτατοι στρατιωτικοί αξιωματούχοι των τριών χωρών υπέγραψαν κοινό σχέδιο δράσης για αμυντική συνεργασία την περασμένη εβδομάδα στην Κύπρο.

Η συμφωνία έρχεται σε συνέχεια της συνάντησης στην Ιερουσαλήμ μεταξύ του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, του Κύπριου προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη και του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, κατά την οποία υπέγραψαν συμφωνία για την ενίσχυση της συνεργασίας στη θαλάσσια ασφάλεια και την προώθηση έργων ενεργειακής διασύνδεσης.

Η στρατιωτική συμφωνία θα περιλαμβάνει κοινές ναυτικές και αεροπορικές ασκήσεις, καθώς και τη μεταφορά τεχνογνωσίας από το Ισραήλ προς την Ελλάδα και την Κύπρο για την αντιμετώπιση τόσο «ασύμμετρων» όσο και «συμμετρικών» απειλών. «Η Ελλάδα και το Ισραήλ θα εντείνουν τις κοινές ασκήσεις μετά την εκεχειρία στη Γάζα, με τη συμμετοχή της Κύπρου», ανέφερε ο αξιωματούχος, προσθέτοντας ότι η Ελλάδα σχεδιάζει να συμμετάσχει στους προσεχείς μήνες στη ναυτική άσκηση Noble Dina του Ισραήλ στην ανατολική Μεσόγειο.

Από τη μεριά του, ένα βασικό κόμμα της κυπριακής αντιπολίτευσης, το ΑΚΕΛ, εξέφρασε επιφυλάξεις. «Ο κ. Χριστοδουλίδης προχωρά στην εμβάθυνση της στρατιωτικοπολιτικής συνεργασίας με το Ισραήλ χωρίς να λαμβάνει υπόψη τους κινδύνους και τις συνέπειες αυτής της επιλογής», ανέφερε σε ανακοίνωσή του.

Υπενθυμίζεται ότι Ελλάδα και Κύπρος έχουν ήδη αγοράσει από το Ισραήλ πυραυλικά συστήματα αξίας δισεκατομμυρίων ευρώ. Η Αθήνα βρίσκεται επίσης σε συνομιλίες για την αγορά από το Ισραήλ συστημάτων αντιαεροπορικής και αντιβαλλιστικής άμυνας μεσαίου και μεγάλου βεληνεκούς, για ένα σχεδιαζόμενο πολυεπίπεδο σύστημα αεράμυνας και άμυνας έναντι drones, γνωστό ως «Ασπίδα Αχιλλέας», το οποίο εκτιμάται ότι θα κοστίσει περίπου 3 δισεκατομμύρια ευρώ (3,5 δισεκατομμύρια δολάρια).

Αυτόν τον μήνα, η Βουλή ενέκρινε επίσης την αγορά 36 συστημάτων πυραυλικού πυροβολικού PULS από το Ισραήλ, με στόχο την ενίσχυση της άμυνας κατά μήκος των βορειοανατολικών συνόρων της Ελλάδας με την Τουρκία και στα ελληνικά νησιά του Αιγαίου Πελάγους.

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