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Οικονομία
15:32 - 29 Δεκ 2025

Θεοδωρικάκος: Αποτελεσματική στήριξη της επιχειρηματικότητας - Ρεκόρ πληρωμών €340 εκατ. για αναπτυξιακούς νόμους

Reporter.gr Newsroom
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Το υψηλότερο επίπεδο πληρωμών για αναπτυξιακούς νόμους από το 2008 έως σήμερα κατέγραψε το Υπουργείο Ανάπτυξης, μέσα στο 2025. Διατέθηκαν συνολικά 337.816.495,76 ευρώ, σε επιχορηγήσεις και φοροαπαλλαγές, καταγράφοντας ρεκόρ πληρωμών για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.

Για πρώτη φορά, το μεγαλύτερο μέρος των πόρων κατευθύνθηκε στην περιφέρεια και ειδικότερα στη Μακεδονία – Θράκη, όπου διατέθηκαν συνολικά 155.472.114,11 ευρώ, έναντι περίπου 104 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρονιά. Όσον αφορά τα ποσά ανά Περιφέρεια, την υψηλότερη χρηματοδότηση έλαβε η Θεσσαλία με 26.783.175,15 ευρώ. Ακολουθούν η Κεντρική Μακεδονία με 15.762.365,29 ευρώ, η Πελοπόννησος με 14.996.399,44 ευρώ και η Κρήτη με 11.912.641,77 ευρώ.

Μετά από τρία χρόνια μάλιστα, εκταμιεύθηκαν και δαπάνες για αξιολογητές και ελεγκτές, γεγονός που συμβάλλει καθοριστικά στην εύρυθμη λειτουργία και την επιτάχυνση των σχετικών διαδικασιών.

Την ίδια ώρα, ολοκληρώνονται οι αξιολογήσεις των επενδυτικών σχεδίων, εντός των προθεσμιών που προβλέπει ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος, με τα νέα επενδυτικά σχέδια για τα καθεστώτα της Μεταποίησης και των Περιοχών Ειδικής Ενίσχυσης να επιλέγονται έως τις 31 Ιανουαρίου. Το Υπουργείο Ανάπτυξης προετοιμάζει επίσης τα νέα καθεστώτα ενίσχυσης για το 2026, τα οποία αφορούν εκ νέου τη Μεταποίηση και τις Περιοχές Ειδικής Ενίσχυσης, αλλά και τις Σύγχρονες Τεχνολογίες, την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και Χειροτεχνία, την Εξωστρέφεια, την Αγροδιατροφή και την Άμυνα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι με τη νέα χρονιά θα ξεκινήσουν και οι πληρωμές για τα καθεστώτα Μεταποίηση Α και Β, Τουρισμός Α και Β, Αγροδιατροφή και Γενική Επιχειρηματικότητα 360.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης κ. Τάκης Θεοδωρικάκος δήλωσε: «Η ολοκλήρωση του μεγαλύτερου κύκλου πληρωμών Αναπτυξιακών Νόμων από το 2008 μέχρι σήμερα αποτυπώνει την έμπρακτη στήριξη της επιχειρηματικότητας που επενδύει, παράγει και δημιουργεί θέσεις εργασίας. Παράλληλα αποτελεί ένα μήνυμα αποτελεσματικότητας και αξιοπιστίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και της Γενικής Γραμματείας Ιδιωτικών Επενδύσεων. Για πρώτη φορά μάλιστα, το μεγαλύτερο μέρος των πόρων κατευθύνεται στην περιφέρεια, ενισχύοντας έμπρακτα την ισόρροπη ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή και στηρίζοντας την παραγωγική οικονομία σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας».

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