Οι πληρωμές της εβδομάδας: Εφάπαξ και επιδόματα ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ

Κατά την περίοδο 12 έως 16 Ιανουαρίου, θα καταβληθούν συνολικά 63.123.366,76 ευρώ σε 66.607, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ: Στις 14 Ιανουαρίου θα καταβληθούν 140.366,76 ευρώ σε 106 δικαιούχους παροχών τ. ΟΑΕΕ.

ευρώ σε δικαιούχους παροχών τ. ΟΑΕΕ. Από 12 έως 16 Ιανουαρίου θα καταβληθούν 14.300.000 ευρώ σε 700 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ. Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές: 28.000.000 ευρώ σε 45.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.

ευρώ σε δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων. 1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

ευρώ σε μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας. 18.000.000 ευρώ σε 17.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

ευρώ σε δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης. 1.600.000 ευρώ σε 2.300 δικαιούχους στο πλαίσιο προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

ευρώ σε δικαιούχους στο πλαίσιο προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα. 83.000 ευρώ σε 1 δικαιούχο του προγράμματος «Σπίτι μου».