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Αμερικανικό αντιτορπιλικό στο Ισραήλ εν μέσω σεναρίων για πλήγματα στο Ιράν
Ειδήσεις
11:58 - 30 Ιαν 2026

Αμερικανικό αντιτορπιλικό στο Ισραήλ εν μέσω σεναρίων για πλήγματα στο Ιράν

Reporter.gr Newsroom
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Ένα αμερικανικό αντιτορπιλικό κατέπλευσε νωρίς το πρωί της Παρασκευής (30/1) στο λιμάνι της Ελάτ, στην Ερυθρά Θάλασσα του Ισραήλ, σε μια χρονική συγκυρία αυξημένης έντασης στη Μέση Ανατολή και ενώ εντείνονται τα σενάρια για ενδεχόμενα αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν.

Όπως ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός, η άφιξη του πολεμικού πλοίου USS Delbert D. Black είχε προγραμματιστεί εκ των προτέρων και εντάσσεται στο πλαίσιο της διαρκούς στρατιωτικής συνεργασίας μεταξύ των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF) και των ενόπλων δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών.

Τις τελευταίες εβδομάδες, οι ΗΠΑ έχουν προχωρήσει σε μετακίνηση και ανάπτυξη στρατιωτικών μέσων στη Μέση Ανατολή, ενισχύοντας τόσο την επιθετική ισχύ όσο και τις αμυντικές δυνατότητες τους στην περιοχή. Η στρατιωτική αυτή κινητικότητα παρέχει στον Αμερικανό πρόεδρο τη δυνατότητα επιλογών για στρατιωτική δράση κατά του Ιράν, στον απόηχο των αιματηρών καταστολών διαδηλώσεων από το ιρανικό καθεστώς.

Σημειώνεται ότι αμερικανικά πολεμικά πλοία επιχειρούν συστηματικά στην περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας, ωστόσο η προσέγγισή τους στο λιμάνι της Ελάτ παραμένει ασυνήθιστη.

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