ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΔΥΠΑ: Ο χάρτης πληρωμών έως τις 13 Φεβρουαρίου
Εργασιακά
17:00 - 06 Φεβ 2026

ΔΥΠΑ: Ο χάρτης πληρωμών έως τις 13 Φεβρουαρίου

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ποσό ύψους 70,5 εκατομμυρίων ευρώ αναμένεται να καταβληθεί σε συνολικά 93.900 δικαιούχους το διάστημα από 9 έως και 13 Φεβρουαρίου 2026. Οι πληρωμές αφορούν προγραμματισμένες οικονομικές υποχρεώσεις του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), όπως γνωστοποίησε το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με επίσημη ανακοίνωσή του.

Αναλυτικότερα, από τον e-ΕΦΚΑ προβλέπεται η καταβολή 19 εκατομμυρίων ευρώ σε 900 δικαιούχους, στο πλαίσιο της έκδοσης αποφάσεων για την απονομή εφάπαξ βοηθημάτων. Οι συγκεκριμένες πληρωμές θα πραγματοποιηθούν εντός του χρονικού διαστήματος από 9 έως 13 Φεβρουαρίου.

Παράλληλα, η ΔΥΠΑ θα προχωρήσει σε σειρά πληρωμών που αφορούν διάφορες παροχές και προγράμματα. Ειδικότερα, θα διατεθούν 26 εκατομμύρια ευρώ σε 43.000 δικαιούχους για την καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών παροχών, ενώ 4 εκατομμύρια ευρώ θα καταβληθούν σε 6.000 μητέρες στο πλαίσιο της επιδοτούμενης άδειας μητρότητας.

Επιπλέον, ποσό 20 εκατομμυρίων ευρώ θα δοθεί σε 19.000 δικαιούχους που συμμετέχουν σε επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης, ενώ 1,5 εκατομμύριο ευρώ θα κατευθυνθεί σε 25.000 ωφελούμενους προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ανοδικά κινείται η WallStreet μετά από εβδομάδα έντονων αναταράξεων σε τεχνολογία και crypto
Χρηματιστήρια

Ανοδικά κινείται η WallStreet μετά από εβδομάδα έντονων αναταράξεων σε τεχνολογία και crypto

Πακιστάν: Ισχυρή έκρηξη σε τέμενος στο Ισλαμαμπάντ – Δεκάδες νεκροί και τραυματίες
Ειδήσεις

Πακιστάν: Ισχυρή έκρηξη σε τέμενος στο Ισλαμαμπάντ – Δεκάδες νεκροί και τραυματίες

Νέο νομοσχέδιο για τα ΜΜΜ: Στα 100 ευρώ το πρόστιμο για όσους δεν έχουν εισιτήριο
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Νέο νομοσχέδιο για τα ΜΜΜ: Στα 100 ευρώ το πρόστιμο για όσους δεν έχουν εισιτήριο

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Οι πληρωμές της εβδομάδας: Εφάπαξ και επιδόματα ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ
Εργασιακά

Οι πληρωμές της εβδομάδας: Εφάπαξ και επιδόματα ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ

Ο «χάρτης» πληρωμών από e - ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ από τις 18 έως τις 22 Μαΐου
Εργασιακά

Ο «χάρτης» πληρωμών από e - ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ από τις 18 έως τις 22 Μαΐου

Κοινωνικός τουρισμός ΔΥΠΑ: Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες δικαιούχων
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Κοινωνικός τουρισμός ΔΥΠΑ: Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες δικαιούχων

Οι πληρωμές της εβδομάδας: Συντάξεις, εφάπαξ και επιδόματα
Εργασιακά

Οι πληρωμές της εβδομάδας: Συντάξεις, εφάπαξ και επιδόματα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Οικονομία
18/05/2026 - 19:48

Χαρδούβελης: Η Ελλάδα πρέπει να κάνει το μεγάλο «μπαμ», με ανάπτυξη 5% - 6%

Ειδήσεις
18/05/2026 - 19:26

Σοκ στην Τουρκία: 17χρονος ένοπλος άνοιξε πυρ σε εστιατόριο – 4 Νεκροί και 8 τραυματίες

Ειδήσεις
18/05/2026 - 19:22

Axios: Ο Τραμπ απορρίπτει ξανά την πρόταση του Ιράν και κάνει... restart στον πόλεμο

Ειδήσεις
18/05/2026 - 19:18

Τραμπ: Απέσυρε την αγωγή 10 δισ. δολαρίων κατά της φορολογικής αρχής των ΗΠΑ

Πολιτική
18/05/2026 - 19:01

ΠΑΣΟΚ: Κατηγορεί την κυβέρνηση για «ξεπούλημα της ακίνητης περιουσίας»

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 18:56

Ελληνο-Ουκρανικό Επιμελητήριο: Ανέλαβε καθήκοντα η νέα Διοίκηση - Πρόεδρος ο Νίκος Κωστόπουλος

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
18/05/2026 - 18:55

Η Αγάπη Σμπώκου νέα πρόεδρος του ΣΕΤΕ

ΕΜΠΟΡΙΟ
18/05/2026 - 18:53

My market: Επένδυση άνω των €14 εκατ. σε τρία νέα και ανακαινισμένα καταστήματα

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
18/05/2026 - 18:47

ΣΕΤΕ: Η κριτική στο Ειδικό Χωροταξικό για τον Τουρισμό και τα «σήματα» για τις νέες προκλήσεις και το ΑΙ

Ειδήσεις
18/05/2026 - 18:43

Κύπρος: Δεν εισήλθε στα χωρικά ύδατα ο στολίσκος Global Sumud

Πολιτική
18/05/2026 - 18:28

Γεωργιάδης vs Σαλμάς: Σφοδρή πολιτική σύγκρουση για τα νοσοκομειακά απόβλητα

Ειδήσεις
18/05/2026 - 18:27

Μέρκελ: Ορθή η στήριξη στην Ουκρανία, αλλά...

Πολιτική
18/05/2026 - 18:22

Μόλις το 25% των Ελλήνων πιστεύει ότι η χώρα κινείται προς τα εμπρός

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 18:20

NextEra – Dominion: Η mega συμφωνία που δημιουργεί τον μεγαλύτερο πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας στον κόσμο

Οικονομία
18/05/2026 - 18:11

ΥΠΕΘΟ: «Χρεοκοπημένες συνταγές» οι προτάσεις Ανδρουλάκη για το ιδιωτικό χρέος

Ανακοινώσεις
18/05/2026 - 18:05

Ευρώπη Holdings: Ολοκληρώθηκε η απόκτηση του 50% της Alpha Insurance Brokers με έδρα το Βουκουρέστι

Πολιτική
18/05/2026 - 18:03

Handelsblatt: Από την κρίση στην ανάπτυξη – Ο ρόλος-κλειδί του Χατζηδάκη στις μεταρρυθμίσεις

Πολιτική
18/05/2026 - 18:02

Βαρδακαστάνης: Tο ΠΑΣΟΚ παράγει πολιτική και λύσεις, απέναντι στις κοινωνικές ανισότητες

Σχόλια Αγοράς
18/05/2026 - 17:55

Χρηματιστήριο: Σε χαμηλό 15νθημέρου, παρά το κρεσέντο της ΔΕΗ

Αναλύσεις
18/05/2026 - 17:53

Moody’s: Βλέπει πολιτικό ρίσκο στην Ελλάδα – Τα 4 σενάρια για εκλογές και οικονομία

Ειδήσεις
18/05/2026 - 17:49

DW: Επανεκκίνηση του στρατηγικού διαλόγου Τουρκίας-Γερμανίας

Πολιτική
18/05/2026 - 17:35

Ο Κασσελάκης συμπαραστέκεται στον Πολάκη: Είναι θύμα του Μπουζουξίδικου #2

Πολιτική
18/05/2026 - 17:34

ΣΥΡΙΖΑ: Πρόκληση η εκρηκτική αύξηση της περιουσιακής κατάστασης βουλευτών της ΝΔ την τελευταία επταετία

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
18/05/2026 - 17:22

Οι εταιρείες που σηματοδοτούν το αύριο της ελληνικής επιχειρηματικότητας πρωταγωνίστησαν στα Forward Awards 2026

Πολιτική
18/05/2026 - 17:10

ΚΥΣΕΑ: «Πράσινο φως» για επιστροφή των Patriot και φρεγάτες Bergamini

Χρηματιστήρια
18/05/2026 - 17:09

«Φρένο» στη Wall: Φόβοι για επιτόκια και Μέση Ανατολή «ανακόπτουν» το ράλι

Ειδήσεις
18/05/2026 - 17:01

Οι αγορές ανησυχούν για πληθωρισμό και πόλεμο – Η Ευρώπη μένει πίσω στην ΤΝ

Εμπορεύματα
18/05/2026 - 16:48

Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας: Ραγδαία εξάντληση των παγκόσμιων αποθεμάτων πετρελαίου λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Ειδήσεις
18/05/2026 - 16:46

ΕΛΑΣ: Αυξημένα μέτρα ασφαλείας για το Final Four της Euroleague

Ειδήσεις
18/05/2026 - 16:38

Η ΕΕ ανανεώνει την εμπορική συμφωνία με το Μεξικό 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ