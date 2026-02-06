ΔΥΠΑ: Ο χάρτης πληρωμών έως τις 13 Φεβρουαρίου

Ποσό ύψους 70,5 εκατομμυρίων ευρώ αναμένεται να καταβληθεί σε συνολικά 93.900 δικαιούχους το διάστημα από 9 έως και 13 Φεβρουαρίου 2026. Οι πληρωμές αφορούν προγραμματισμένες οικονομικές υποχρεώσεις του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), όπως γνωστοποίησε το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με επίσημη ανακοίνωσή του.

Αναλυτικότερα, από τον e-ΕΦΚΑ προβλέπεται η καταβολή 19 εκατομμυρίων ευρώ σε 900 δικαιούχους, στο πλαίσιο της έκδοσης αποφάσεων για την απονομή εφάπαξ βοηθημάτων. Οι συγκεκριμένες πληρωμές θα πραγματοποιηθούν εντός του χρονικού διαστήματος από 9 έως 13 Φεβρουαρίου.

Παράλληλα, η ΔΥΠΑ θα προχωρήσει σε σειρά πληρωμών που αφορούν διάφορες παροχές και προγράμματα. Ειδικότερα, θα διατεθούν 26 εκατομμύρια ευρώ σε 43.000 δικαιούχους για την καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών παροχών, ενώ 4 εκατομμύρια ευρώ θα καταβληθούν σε 6.000 μητέρες στο πλαίσιο της επιδοτούμενης άδειας μητρότητας.

Επιπλέον, ποσό 20 εκατομμυρίων ευρώ θα δοθεί σε 19.000 δικαιούχους που συμμετέχουν σε επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης, ενώ 1,5 εκατομμύριο ευρώ θα κατευθυνθεί σε 25.000 ωφελούμενους προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.