ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ανοδικά κινείται η WallStreet μετά από εβδομάδα έντονων αναταράξεων σε τεχνολογία και crypto
Χρηματιστήρια
16:48 - 06 Φεβ 2026

Ανοδικά κινείται η WallStreet μετά από εβδομάδα έντονων αναταράξεων σε τεχνολογία και crypto

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Οι μετοχές καταγράφουν άνοδο την Παρασκευή (6/2), διαμορφώνοντας τις προϋποθέσεις για ένα θετικό κλείσιμο μιας ιδιαίτερα ασταθούς εβδομάδας, κατά την οποία οι επενδυτές απογοητεύτηκαν από τις τεχνολογικές μετοχές και ανησύχησαν για ενδεχόμενη κατάρρευση της αγοράς κρυπτονομισμάτων.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο δείκτης S&P 500 ενισχύεται αυτή την ώρα κατά 0,9% στις 6,858.46 μονάδες, ενώ ο Nasdaq Composite καταγράφει επίσης άνοδο 0,76% στις 22,712.89 μονάδες. Την ίδια στιγμή, ο Dow Jones Industrial Average σημειώνει κέρδη 573 μονάδων, ή 1,17% στις 49,482.52 μονάδες.

Τα κέρδη αυτά καταγράφηκαν παρά το γεγονός ότι η μετοχή της Amazon υποχώρησε κατά 9%, αφού ο κολοσσός του ηλεκτρονικού εμπορίου ανακοίνωσε κέρδη ανά μετοχή ελαφρώς χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις των αναλυτών και προειδοποίησε τους επενδυτές ότι αναμένει κεφαλαιουχικές δαπάνες ύψους 200 δισ. δολαρίων για φέτος. Αντίθετα, η μετοχή της Reddit ενισχύθηκε κατά 2%, μετά την ανακοίνωση αποτελεσμάτων που ξεπέρασαν τις προβλέψεις, ισχυρής καθοδήγησης (guidance) και προγράμματος επαναγοράς μετοχών.

Παρά τις πιέσεις στην Amazon, άλλες τεχνολογικές μετοχές καταγράφουν άνοδο: η Nvidia ενισχύεται κατά 3%, ενώ η Microsoft σημειώνει κέρδη σχεδόν 1%, μετά το γεγονός ότι και οι δύο εταιρείες είχαν υποστεί απώλειες κοντά σε διψήφια ποσοστά μέσα στην εβδομάδα.

Το Bitcoin κατέγραψε πτώση 16% κατά τη διάρκεια της νύχτας, υποχωρώντας πρόσκαιρα κάτω από τα 61.000 δολάρια. Ωστόσο, την Παρασκευή ανέκτησε μέρος των απωλειών του, σημειώνοντας άνοδο 6% και επιστρέφοντας πάνω από τα 67.000 δολάρια.

Η εικόνα αυτή ακολούθησε μια δύσκολη ημέρα στη Wall Street, με την αγορά να πιέζεται εκ νέου από τις τεχνολογικές μετοχές. Οι ημερήσιες απώλειες έφεραν τόσο τον S&P 500 όσο και τον Nasdaq σε αρνητικό έδαφος για το 2026, με τους δύο δείκτες να καταγράφουν πτώση περίπου 2% και 4% αντίστοιχα σε εβδομαδιαία βάση. Ο Nasdaq, ειδικότερα, οδεύει προς τη χειρότερη εβδομάδα του από την περίοδο των αναταράξεων που προκάλεσαν οι δασμοί στις αρχές Απριλίου. Ο Dow Jones κινείται περίπου αμετάβλητος σε εβδομαδιαίο επίπεδο.

Οι μετοχές του κλάδου λογισμικού συνέχισαν την πτωτική τους πορεία την Πέμπτη, με το ETF iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) να υποχωρεί κατά επιπλέον 5%. Το συγκεκριμένο ETF έχει χάσει πάνω από 11% μέσα στην εβδομάδα και βρίσκεται σε τροχιά της μεγαλύτερης εβδομαδιαίας πτώσης του από το 2008, εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών για την απειλή που συνιστά η τεχνητή νοημοσύνη για τον κλάδο.

«Η επαναξιολόγηση του επενδυτικού κλίματος γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη δεν μεταβάλλει ουσιαστικά τη θετική μας άποψη για τα θεμελιώδη μεγέθη των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών που βρίσκονται στο επίκεντρο του κύκλου κεφαλαιουχικών δαπανών για την AI», δήλωσε ο στρατηγικός αναλυτής μετοχών της Barclays, Venu Krishna. «Οι αποτιμήσεις τους παραμένουν ελκυστικές και εξακολουθούμε να θεωρούμε ότι τα κερδοφοριακά τους προφίλ είναι ανθεκτικά, ακόμη και αν η αγορά κάνει προσωρινά ένα βήμα πίσω από τα αφηγήματα που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη».

Η πρόσφατη πτώση της χρηματιστηριακής αγοράς σημειώθηκε παράλληλα με απώλειες και σε άλλες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων, γεγονός που υποδηλώνει μια γενικευμένη διάθεση αποστροφής κινδύνου (risk-off) μεταξύ των επενδυτών.

Κλείνοντας υπενθυμίζεται ότι οι ρευστοποιήσεις στο ασήμι -μια ιδιαίτερα ευμετάβλητη επενδυτική επιλογή που έχει γίνει πρόσφατα δημοφιλής στους ιδιώτες επενδυτές- επανήλθαν την Πέμπτη. Την Παρασκευή, οι τιμές των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης ασημιού συνέχισαν να υποχωρούν, ενώ το spot ασήμι κατέγραψε άνοδο.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πακιστάν: Ισχυρή έκρηξη σε τέμενος στο Ισλαμαμπάντ – Δεκάδες νεκροί και τραυματίες
Ειδήσεις

Πακιστάν: Ισχυρή έκρηξη σε τέμενος στο Ισλαμαμπάντ – Δεκάδες νεκροί και τραυματίες

Νέο νομοσχέδιο για τα ΜΜΜ: Στα 100 ευρώ το πρόστιμο για όσους δεν έχουν εισιτήριο
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Νέο νομοσχέδιο για τα ΜΜΜ: Στα 100 ευρώ το πρόστιμο για όσους δεν έχουν εισιτήριο

Toyota: Καθήκοντα CEO αναλαμβάνει ο νυν οικονομικός διευθυντής, Κέντα Κον
Επιχειρήσεις

Toyota: Καθήκοντα CEO αναλαμβάνει ο νυν οικονομικός διευθυντής, Κέντα Κον

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

«Φρένο» στη Wall: Φόβοι για επιτόκια και Μέση Ανατολή «ανακόπτουν» το ράλι
Χρηματιστήρια

«Φρένο» στη Wall: Φόβοι για επιτόκια και Μέση Ανατολή «ανακόπτουν» το ράλι

Wall Street: Ισχυρή διόρθωση με «βαρίδι» τα ομόλογα και θύμα τις τεχνολογικές μετοχές
Χρηματιστήρια

Wall Street: Ισχυρή διόρθωση με «βαρίδι» τα ομόλογα και θύμα τις τεχνολογικές μετοχές

Wall Street: Απότομη «προσγείωση» από τα ρεκόρ – Ομόλογα και πληθωρισμός στο επίκεντρο
Χρηματιστήρια

Wall Street: Απότομη «προσγείωση» από τα ρεκόρ – Ομόλογα και πληθωρισμός στο επίκεντρο

Wall σε ιστορικά υψηλά: Ο Dow ξεπέρασε τις 50.000 και ο S&amp;P τις 7.500 μονάδες
Χρηματιστήρια

Wall σε ιστορικά υψηλά: Ο Dow ξεπέρασε τις 50.000 και ο S&P τις 7.500 μονάδες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
18/05/2026 - 18:28

Γεωργιάδης vs Σαλμάς: Σφοδρή πολιτική σύγκρουση για τα νοσοκομειακά απόβλητα

Ειδήσεις
18/05/2026 - 18:27

Μέρκελ: Ορθή η στήριξη στην Ουκρανία, αλλά η Ευρώπη δεν αξιοποιεί τις διπλωματικές της δυνατότητες 

Πολιτική
18/05/2026 - 18:22

Μόλις το 25% των Ελλήνων πιστεύει ότι η χώρα κινείται προς τα εμπρός

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 18:20

NextEra – Dominion: Η mega συμφωνία που δημιουργεί τον μεγαλύτερο πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας στον κόσμο

Οικονομία
18/05/2026 - 18:11

ΥΠΕΘΟ: «Χρεοκοπημένες συνταγές» οι προτάσεις Ανδρουλάκη για το ιδιωτικό χρέος

Ανακοινώσεις
18/05/2026 - 18:05

Ευρώπη Holdings: Ολοκληρώθηκε η απόκτηση του 50% της Alpha Insurance Brokers με έδρα το Βουκουρέστι

Πολιτική
18/05/2026 - 18:03

Handelsblatt: Από την κρίση στην ανάπτυξη – Ο ρόλος-κλειδί του Χατζηδάκη στις μεταρρυθμίσεις

Πολιτική
18/05/2026 - 18:02

Βαρδακαστάνης: Tο ΠΑΣΟΚ παράγει πολιτική και λύσεις, απέναντι στις κοινωνικές ανισότητες

Σχόλια Αγοράς
18/05/2026 - 17:55

Χρηματιστήριο: Σε χαμηλό 15νθημέρου, παρά το κρεσέντο της ΔΕΗ

Αναλύσεις
18/05/2026 - 17:53

Moody’s: Βλέπει πολιτικό ρίσκο στην Ελλάδα – Τα 4 σενάρια για εκλογές και οικονομία

Ειδήσεις
18/05/2026 - 17:49

DW: Επανεκκίνηση του στρατηγικού διαλόγου Τουρκίας-Γερμανίας

Πολιτική
18/05/2026 - 17:35

Ο Κασσελάκης συμπαραστέκεται στον Πολάκη: Είναι θύμα του Μπουζουξίδικου #2

Πολιτική
18/05/2026 - 17:34

ΣΥΡΙΖΑ: Πρόκληση η εκρηκτική αύξηση της περιουσιακής κατάστασης βουλευτών της ΝΔ την τελευταία επταετία

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
18/05/2026 - 17:22

Οι εταιρείες που σηματοδοτούν το αύριο της ελληνικής επιχειρηματικότητας πρωταγωνίστησαν στα Forward Awards 2026

Πολιτική
18/05/2026 - 17:10

ΚΥΣΕΑ: «Πράσινο φως» για επιστροφή των Patriot και φρεγάτες Bergamini

Χρηματιστήρια
18/05/2026 - 17:09

«Φρένο» στη Wall: Φόβοι για επιτόκια και Μέση Ανατολή «ανακόπτουν» το ράλι

Ειδήσεις
18/05/2026 - 17:01

Οι αγορές ανησυχούν για πληθωρισμό και πόλεμο – Η Ευρώπη μένει πίσω στην ΤΝ

Εμπορεύματα
18/05/2026 - 16:48

Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας: Ραγδαία εξάντληση των παγκόσμιων αποθεμάτων πετρελαίου λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Ειδήσεις
18/05/2026 - 16:46

ΕΛΑΣ: Αυξημένα μέτρα ασφαλείας για το Final Four της Euroleague

Ειδήσεις
18/05/2026 - 16:38

Η ΕΕ ανανεώνει την εμπορική συμφωνία με το Μεξικό 

Ειδήσεις
18/05/2026 - 16:35

ΗΠΑ και Ιράν στο «παρά πέντε» συμφωνίας: Στο τραπέζι η άρση κυρώσεων για το πετρέλαιο

Ειδήσεις
18/05/2026 - 16:30

Ζελένσκι: Η Ρωσία επιχειρεί την εξαγωγή σιτηρών από την κατεχόμενη Κριμαία μέσω αμερικανικών εταιρειών

Ναυτιλία
18/05/2026 - 16:18

Κικίλιας: Δημοπρατούνται Ψηφιακό Κέντρο Επιχειρήσεων, νέα σκάφη και drones ιπτάμενα, επιφανείας και υποβρύχια

Ειδήσεις
18/05/2026 - 16:12

Μαλδίβες: Εντοπίστηκαν οι σοροί τεσσάρων Ιταλών δυτών σε υποθαλάσσια σπηλιά

Ανακοινώσεις
18/05/2026 - 16:07

Interwood: Ενίσχυση παρουσίας σε έργα εθνικής κλίμακας – Σύμβαση €3,38 εκατ. στο Νέο Διεθνές Αεροδρόμιο Ηρακλείου

Ειδήσεις
18/05/2026 - 16:04

Ισπανία: Ήττα-μήνυμα για τον Σάντσες στις κάλπες της Ανδαλουσίας

Ανακοινώσεις
18/05/2026 - 15:57

Τράπεζα Κύπρου: Στις 25 Μαϊου η αποκοπή για το μέρισμα ύψους 0,5 ευρώ

Ανεμοδείκτης
18/05/2026 - 15:49

Βενιζέλος: Το θέμα δεν είναι ποιος θα απαντήσει στο τριψήφιο, αλλά σε ποιον θα τηλεφωνήσει ο Μητσοτάκης

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 15:45

Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ ΑΠΘ και Pfizer για τη διασύνδεση της ακαδημαϊκής κοινότητας με την επιχειρηματικότητα 

ΕΜΠΟΡΙΟ
18/05/2026 - 15:42

ICAP CRIF: Στο 25% η διείσδυση των private label προϊόντων την περίοδο 2024-2025

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ