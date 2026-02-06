Νέο νομοσχέδιο για τα ΜΜΜ: Στα 100 ευρώ το πρόστιμο για όσους δεν έχουν εισιτήριο

Σημαντικές τροποποιήσεις στον τρόπο επιβολής προστίμων και στη διαχείριση των βανδαλισμών στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς εισάγει το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, το οποίο έχει ήδη τεθεί σε δημόσια διαβούλευση.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, με βάση τις προτεινόμενες ρυθμίσεις, καταργείται ο υπολογισμός του προστίμου ως 60πλάσιο της αξίας του εισιτηρίου για τους επιβάτες που δεν το επικυρώνουν. Αντ’ αυτού, θεσπίζεται ενιαίο πρόστιμο ύψους 100 ευρώ. Για όσους δικαιούνται μειωμένο κόμιστρο, το ποσό περιορίζεται στα 50 ευρώ.

Παράλληλα, το υπουργείο θεσπίζει ένα ισχυρό κίνητρο για τη συστηματική χρήση των ΜΜΜ. Ειδικότερα, σε περίπτωση που ο παραβάτης επιλέξει να εκδώσει κάρτα απεριορίστων διαδρομών διάρκειας τουλάχιστον 30 ημερών, το πρόστιμο μειώνεται κατά 50%.

Η ρύθμιση αυτή αποσκοπεί στην ενίσχυση της χρήσης καρτών μεγάλης χρονικής διάρκειας, κάτι που εκτιμάται ότι θα συμβάλει και στη μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης.

Αυστηρές ποινές για βανδαλισμούς και γκράφιτι

Επισημαίνεται επίσης ότι το νομοσχέδιο δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα και στην προστασία των οχημάτων και των συρμών από φθορές και βανδαλιστικές ενέργειες. Για πράξεις όπως η πρόκληση ζημιών ή η δημιουργία γκράφιτι, προβλέπονται ιδιαίτερα υψηλά χρηματικά πρόστιμα, τα οποία κυμαίνονται από 10.000 έως και 40.000 ευρώ.

Ταυτόχρονα, εισάγεται η δυνατότητα εναλλακτικής κύρωσης μέσω κοινωφελούς εργασίας. Ο παραβάτης μπορεί, αντί της καταβολής του προστίμου, να αναλάβει την πλήρη αποκατάσταση της ζημιάς που προκάλεσε, όπως για παράδειγμα τον καθαρισμό ή την αφαίρεση του γκράφιτι.

Όπως χαρακτηριστικά σημειώνεται, το νέο πλαίσιο θέτει πλέον ξεκάθαρα το δίλημμα: «ή πληρώνεις ή αποκαθιστάς τη ζημιά».