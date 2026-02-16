Ένωση Διοικητικών Δικαστών: Τάσσονται κατά του «Δικαστικού Καλλικράτη» &amp; ζητούν επαναφορά 13ου–14ου μισθού
Εργασιακά
17:00 - 16 Φεβ 2026

Ένωση Διοικητικών Δικαστών: Τάσσονται κατά του «Δικαστικού Καλλικράτη» & ζητούν επαναφορά 13ου–14ου μισθού

Reporter.gr Newsroom
Μετά τη λήξη της γενικής συνέλευσής της, η Ένωση Διοικητικών Δικαστών (ΕΔΔ) εξέδωσε ψήφισμα, στο οποίο εκφράζει την πλήρη αντίθεσή της στο σχέδιο αναθεώρησης του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας. Παράλληλα, ζητά την υιοθέτηση των προτάσεων που η ίδια έχει καταθέσει για τροποποιήσεις στον Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (ΚΟΔΚΔΛ) και επαναλαμβάνει τη διαφωνία της με τα σχέδια συρρίκνωσης των Διοικητικών Δικαστηρίων, γνωστά και ως «Δικαστικός Καλλικράτης».

Επιπλέον, η ΕΔΔ διεκδικεί ουσιαστική αναμόρφωση του συνταγματικού μισθολογίου των δικαστικών λειτουργών, το οποίο παραμένει καθηλωμένο στα επίπεδα της οικονομικής κρίσης, και ζητά την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, προκειμένου να διασφαλιστεί αξιοπρεπές επίπεδο αμοιβών για τα μέλη της δικαστικής κοινότητας.

Αναλυτικότερα, το ψήφισμα της ΕΔΔ έχει ως εξής:

«Η περίοδος που διανύουμε είναι η πλέον κρίσιμη για τις μεταρρυθμίσεις που επιδιώκονται στη Δικαιοσύνη. Οι μεταρρυθμίσεις αυτές έχουν ως βαθύτερη στόχευση την προσαρμογή της Δικαιοσύνης στις κατευθύνσεις της ΕΕ, ώστε να καταστεί πυλώνας προσέλκυσης επενδύσεων.

Κεντρική θέση στις μεταρρυθμίσεις αυτές αποτελεί ο επανασχεδιασμός του δικαστικού χάρτη στην κατεύθυνση των καταργήσεων/συγχωνεύσεων δικαστηρίων ή στη μετατροπή δικαστηρίων σε "τηλεματικά" στη λογική κόστους - οφέλους. Η δικαστική προστασία των πολιτών υποβαθμίζεται με τη θέσπιση νέων δικονομικών βαρών, την περαιτέρω αύξηση του κόστους της δίκης και την προώθηση εναλλακτικών μορφών επίλυσης διαφορών. Παράλληλα, προωθούνται αλλαγές στην οργανωτική δομή των δικαστηρίων προς την κατεύθυνση η διοίκηση αυτών να προσομοιάζει με τη διοίκηση πολυεθνικών επιχειρήσεων (εισαγωγή μεθόδων management, προοπτική ανάθεσης μέρους της διοίκησης σε τεχνοκράτες του ΤΑΧΔΙΚ, εισαγωγή στοιχείων οιονεί ανταγωνισμού μεταξύ των δικαστηρίων κ.λπ.). Αλλάζει ο τρόπος αξιολόγησης και εξέλιξης των δικαστών με έμφαση, αντί για την ποιότητα των αποφάσεών τους, στο ποσοτικό κριτήριο, την ταχύτητα, την πορεία της επιμόρφωσής τους, τις ψηφιακές τους δεξιότητες, τα διοικητικά τους χαρακτηριστικά και τα εξωδικαστικά τους καθήκοντα, αλλά και με την εισαγωγή αντιεπιστημονικών κριτηρίων όπως η εξαφάνιση ή η αναίρεση των αποφάσεών τους. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο εντατικοποιείται το έργο των δικαστών και πλήττεται η δικαστική τους ανεξαρτησία.

Η Ένωση Διοικητικών Δικαστών επαναλαμβάνει την αντίθεσή της στα σχέδια συρρίκνωσης των διοικητικών δικαστηρίων ανεξάρτητα από τη μορφή που θα πάρει και την ορολογία που θα επιλεγεί (κατάργηση-συγχώνεση δικαστηρίων/μετατροπή δικαστηρίων σε "τηλεματικά").

Οι τακτικοί διοικητικοί δικαστές έχουν εκφράσει την κάθετη αντίθεσή τους στο σχέδιο αναθεωρημένου Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ΚΔΔ) της Ομάδας Εργασίας της Γενικής Επιτροπείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων. Η εισαγωγή του εμπροσθοβαρούς συστήματος στη διοικητική δίκη θα οδηγήσει σε ακόμη μεγαλύτερο περιορισμό της πρόσβασης στο δικαστήριο της μεγάλης πλειοψηφίας των πολιτών. Αξιώνουμε την απόσυρση του εν λόγω Σχεδίου και την άρση των υφιστάμενων δικονομικών εμποδίων πρόσβασης των πολιτών στα διοικητικά δικαστήρια.

Απαιτούμε την υιοθέτηση των προτεινόμενων από την Ένωση τροποποιήσεων του ήδη ισχύοντος Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, όπως αυτές διατυπώθηκαν στο ψήφισμα της από 17.10.2025 Γενικής Συνέλευσης του Σώματος και υποβλήθηκαν με υπόμνημα στο Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Απαιτούμε την υιοθέτηση των προτεινόμενων από την Ένωση τροποποιήσεων του ΚΟΔΚΔΛ, όπως, μεταξύ άλλων: την κατάργηση της πρόβλεψης της διάταξης του άρθρου 50 του ΚΟΔΚΔΛ για περικοπή μισθού χωρίς τη μεσολάβηση πειθαρχικής διαδικασίας, την τροποποίηση του άρθρου 19 παρ. 7 του ΚΟΔΚΔΛ προς αποκατάσταση του αυτοδιοίκητου των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, την κατάργηση του συστήματος κατάταξης των υποθέσεων ανάλογα με τη βαρύτητά τους κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 19 παρ. 5 του ΚΟΔΚΔΛ, την κατάργηση κριτηρίων επιθεώρησης άσχετων με το δικαιοδοτικό έργο των δικαστών και την ουσιαστική κατοχύρωση των αδειών των διοικητικών δικαστών.

Απαιτούμε την άμεση πρόσληψη δικαστικών υπαλλήλων και την κάλυψη όλων των κενών οργανικών θέσεων, την πρόβλεψη θέσεων δικαστών τακτικής διοικητικής δικαιοσύνης στον επόμενο διαγωνισμό της ΕΣΔΙ, ενίσχυση υλικοτεχνικών υποδομών και ασφαλείς κτιριακές εγκαταστάσεις.

Καλούμε το Υπουργείο Δικαιοσύνης να λαμβάνει υπόψη τις δικονομικές προτάσεις της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών πριν από την κατάρτιση συναφών νομοσχεδίων, ιδίως, δια της συμμετοχής της Ένωσης στις οικείες νομοπαρασκευαστικές ή άλλες επιτροπές που προετοιμάζουν τις σχετικές αλλαγές. Συναφώς, απαιτούμε να καλείται η Ένωση Διοικητικών Δικαστών σε ακρόαση κάθε φορά που συζητείται στη Βουλή νομοσχέδιο που αφορά σημαντικές μεταβολές στη νομοθεσία της ύλης των διοικητικών δικαστηρίων.

Διεκδικούμε ουσιαστική αναμόρφωση του συνταγματικού μισθολογίου των δικαστικών λειτουργών, το οποίο έχει καθηλωθεί στα επίπεδα της κρίσης, καθώς και την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού. Αξιώνουμε άμεση συνάντηση με τον Υπουργό Οικονομικών και την ικανοποίηση των αιτημάτων μας, όπως έχουν κατατεθεί με το κοινό υπόμνημα των Δικαστικών Ενώσεων.

Αξιώνουμε την αποκατάσταση των συντάξεων των δικαστικών λειτουργών και την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων.

Τέλος, αξιώνουμε πλήρη ενημέρωση για τους σχεδιασμούς σχετικά με την εισαγωγή της Τεχνητής Νοημοσύνης στη Δικαιοσύνη και τον προσανατολισμό της. Η εισαγωγή μιας τέτοιας τεχνολογικής δυνατότητας θα πρέπει να αξιοποιηθεί αποκλειστικά προς υποβοήθηση του έργου των δικαστών και των δικαστικών υπαλλήλων και σε καμία περίπτωση προς υποκατάσταση μερικά ή και ολικά της δικαστικής κρίσης.

Καλούμε σε συμπόρευση τους Δικηγορικούς Συλλόγους, το ΝΣΚ, δικαστικούς υπαλλήλους, προκειμένου να ακυρώσουμε τους παραπάνω σχεδιασμούς για τον Δικαστικό Καλλικράτη και ΚΔΔ.

Επιφυλασσόμαστε για περαιτέρω ενέργειες και μορφές πάλης, όπως θα αποφασιστούν μέσα από τις Γενικές μας Συνελεύσεις».

