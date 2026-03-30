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Οι πληρωμές της εβδομάδας: Εφάπαξ και επιδόματα ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ
Εργασιακά
07:49 - 30 Μαρ 2026

Οι πληρωμές της εβδομάδας: Εφάπαξ και επιδόματα ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ

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Κατά την περίοδο 30 Μαρτίου έως 3 Απριλίου, θα καταβληθούν συνολικά 94.232.000  ευρώ σε 123.391 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.
  1. Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:
  • Στις 31 Μαρτίου θα καταβληθούν 3.050.000 ευρώ σε 8.300 δικαιούχους για προκαταβολή πληρωμών συντάξεων Απριλίου 2026.
  • Στις 2 Απριλίου θα καταβληθούν 14.800.000 ευρώ σε 34.000 δικαιούχους για πληρωμή παροχών (επιδόματα μητρότητας, έξοδα κηδείας, επιδόματα ασθενείας και ατυχημάτων).
  • Στις 2 Απριλίου θα καταβληθούν 298.000 ευρώ σε 340 δικαιούχους εξωιδρυματικών επιδομάτων ΤΑΥΤΕΚΩ.
  • Από 30 Μαρτίου έως 3 Απριλίου θα καταβληθούν 17.000.000 ευρώ σε 750 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
  1. Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:
  • 28.000.000 ευρώ σε 47.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
  • 12.000.000 ευρώ σε 15.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • 19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
  • 84.000 ευρώ σε 1 δικαιούχο του προγράμματος «Σπίτι μου».
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