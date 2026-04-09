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Ο «χάρτης» των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ
Εργασιακά
18:40 - 09 Απρ 2026

Ο «χάρτης» των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ

Reporter.gr Newsroom
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Κατά την περίοδο 14 Απριλίου έως 17 Απριλίου, θα καταβληθούν 49.008.656,14 ευρώ σε 39.962 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e- ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:

Στις 14 Απριλίου θα καταβληθούν 208.656,14 ευρώ σε 162 δικαιούχους για παροχές π.ΟΑΕΕ.

Από τις 14 Απριλίου έως τις 17 Απριλίου θα καταβληθούν 19.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

12.000.000 ευρώ σε 20.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.

3.000.000 ευρώ σε 4.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

13.000.000 ευρώ σε 12.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

1.800.000 ευρώ σε 3.000 δικαιούχους προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

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