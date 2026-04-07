ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Νέα ευρωπαϊκή οδηγία για τη μισθολογική διαφάνεια: Τι αλλάζει για επιχειρήσεις και εργαζομένους
Εργασιακά
07:45 - 07 Απρ 2026

Νέα ευρωπαϊκή οδηγία για τη μισθολογική διαφάνεια: Τι αλλάζει για επιχειρήσεις και εργαζομένους

Γιώργος Ραυτόπουλος
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Μισθολογικό χάσμα 13,4% υπέρ των ανδρών καταγράφεται στην Ελλάδα, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το 2024. Το φαινόμενο δεν περιορίζεται στη χώρα μας. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση η αντίστοιχη διαφορά διαμορφώνεται στο 11,1%, όπως προκύπτει από στοιχεία της Eurostat για το ίδιο έτος. Για την αντιμετώπιση αυτής της ανισότητας, τα κράτη-μέλη καλούνται να κυρώσουν και να εφαρμόσουν τη νέα ευρωπαϊκή οδηγία για τη Μισθολογική Διαφάνεια (2023/970), η οποία τίθεται σε ισχύ από τις 7 Ιουνίου.

Τι προβλέπει η νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία;

«Στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει η αρχή της ισότητας της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών. Παρ’ όλα αυτά, παρατηρείται μισθολογικό χάσμα. Η οδηγία κινείται στη λογική ότι αν υπάρξει διαφάνεια στον τρόπο με τον οποίο καθορίζεται η αμοιβή κάθε εργαζομένου, τότε αναπόφευκτα αυτό το χάσμα θα μειωθεί», υπογράμμιζει στο «R» ο δικηγόρος και εργατολόγος της POTAMITISVEKRIS, Αλέξιος Παπασταύρου.

Όπως εξηγεί, οι επιχειρήσεις οφείλουν να αποκτήσουν μισθολογικές κλίμακες ή συντελεστές που θα βασίζονται σε κριτήρια ουδέτερα ως προς το φύλο. Για τον σκοπό αυτό, και ανάλογα με το μέγεθός τους, θα πρέπει να υποβάλλουν σχετικές αναφορές για την εξίσωση των αμοιβών ανδρών και γυναικών στην αρμόδια εθνική αρχή. Σύμφωνα με εκτίμησή του, στην Ελλάδα τον ρόλο αυτό πιθανότατα θα αναλάβει ο Συνήγορος του Πολίτη, καθώς διαθέτει τη σχετική τεχνογνωσία.

Η οδηγία κατατάσσει τις επιχειρήσεις σε τρεις κατηγορίες, ανάλογα με το μέγεθός τους: 100-149, 150-249 και 250 και άνω εργαζομένους. Οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις οφείλουν να υποβάλουν την πρώτη αναφορά έως τις 7 Ιουνίου 2027, οι μεσαίες έως το 2029 και εκείνες με 100-149 εργαζομένους έως το 2031. Στην Ελλάδα, όπου κυριαρχούν οι πολύ μικρές επιχειρήσεις με λιγότερους από 100 εργαζομένους, δεν προβλέπεται υποχρέωση υποβολής σχετικές αναφοράς. Οφείλουν ωστόσο να διαμορφώσουν μισθολογικές κλίμακες.

Σε περίπτωση που προκύψει από τις αναφορές μισθολογικό χάσμα άνω του 5% χωρίς αντικειμενική αιτιολόγηση, η επιχείρηση υποχρεούται να προχωρήσει σε διορθώσεις εντός έξι μηνών. Αν αυτό δεν συμβεί, δίνεται νέα προθεσμία έξι μηνών, αυτή τη φορά σε συνεργασία με τους εκπροσώπους των εργαζομένων. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, προβλέπονται κυρώσεις.

Πέρα από τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων, η οδηγία εισάγει και μία σημαντική αλλαγή για τη διαδικασία προσλήψεων. Από τις 7 Ιουνίου 2026 απαγορεύεται στους εργοδότες να ζητούν από τους υποψηφίους το μισθολογικό τους ιστορικό. Παραμένει, ωστόσο, η δυνατότητα να ρωτούν για τις μισθολογικές προσδοκίες.

«Η πρακτική αυτή συνέβαλε στη διαιώνιση των μισθολογικών ανισοτήτων», σημειώνει ο κ. Παπασταύρου, προσθέτοντας ότι οι εργοδότες θα πρέπει να είναι σε θέση να εξηγούν με σαφήνεια στους εργαζομένους τα κριτήρια που καθορίζουν τις αποδοχές τους, με έμφαση στην ουδετερότητα ως προς το φύλο.

Παρά τις ανησυχίες που έχουν εκφράσει ορισμένες επιχειρήσεις για το πρόσθετο διοικητικό βάρος, ο εργατολόγος εκτιμά ότι αυτό είναι διαχειρίσιμο. Ωστόσο, αναγνωρίζει ότι για πολύ μικρές επιχειρήσεις, με 5-15 εργαζομένους, η δημιουργία μισθολογικών κλιμάκων ενδέχεται να λειτουργήσει ως υπερβολικός «φορμαλισμός».

«Οι καλοί δεν έχουν να χάσουν κάτι από τη διαφάνεια»

Η POTAMITISVEKRIS απασχολεί σήμερα περίπου 180 δικηγόρους και εργαζομένους. Θεωρητικά θα υποχρεούνταν να υποβάλει σχετική αναφορά το 2029. Ωστόσο, εδώ και λίγους μήνες έχει αποφασίσει να εφαρμόσει οικειοθελώς πολιτική μισθολογικής διαφάνειας.

«Θέλουμε όσοι μας στέλνουν αίτηση να γνωρίζουν εκ των προτέρων σε ποιο επίπεδο μπορούν να προσληφθούν, ποια είναι η μισθολογική τους εξέλιξη τα πρώτα χρόνια και ότι όλα αυτά βασίζονται σε αντικειμενικά κριτήρια, όπως η απόδοσή τους, και όχι στο φύλο, την προέλευση ή οποιοδήποτε άλλο χαρακτηριστικό», αναφέρει ο κ. Παπασταύρου.

«Οι καλοί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς φίλους και από τη διαφάνεια οι καλοί δεν έχουν να χάσουν τίποτα», προσθέτει.

Όπως σημειώνει, η πρωτοβουλία αυτή έχει ήδη αποσπάσει θετικά σχόλια από νεότερους εργαζόμενους. Ταυτόχρονα, εκτιμά ότι η εφαρμογή της οδηγίας θα ενισχύσει τον υγιή ανταγωνισμό στον κλάδο. Επισημαίνει επίσης ότι το 70%-80% των αποφοίτων των νομικών σχολών είναι πλέον γυναίκες, γεγονός που καθιστά τη ρύθμιση ιδιαίτερα κρίσιμη για την εύρυθμη λειτουργία του κλάδου.

Μπορεί η νέα ρύθμιση να βοηθήσει στην ενσωμάτωση της Gen Z στην αγορά εργασίας;

Πολλά έχουν ειπωθεί για τη Gen Z: ότι δυσκολεύεται να προσαρμοστεί στις εργασιακές απαιτήσεις και ότι δίνει μεγαλύτερη έμφαση στις αξίες και στην ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής.

Ζητήσαμε από τον κ. Παπασταύρου να σχολιάσει κατά πόσο η νέα οδηγία μπορεί να συμβάλει στην ομαλή ένταξή της στην αγορά εργασίας.

«Η διαφάνεια και η λειτουργία βάσει αρχών είναι κάτι που εκτιμούν όλες οι γενιές, από τους baby boomers μέχρι και τη Gen A. Οι μεγαλύτεροι, πάντως, έχουν διαχρονικά την τάση να υποτιμούν τους νεότερους, κάτι που παρατηρείται ήδη από τους διαλόγους του Πλάτωνα πριν από 2.500 χρόνια. Δεν είναι απαραίτητα ζήτημα της Gen Z», σημειώνει.

Κατά την εκτίμησή του, η βασική διαφορά των νεότερων γενεών είναι ότι εστιάζουν περισσότερο στο σήμερα:

«Οι μεγαλύτεροι ενδιαφέρονταν προφανώς για καλούς μισθούς, αλλά είχαν στο μυαλό τους και πιο μακροπρόθεσμα ζητήματα, όπως το συνταξιοδοτικό. Η Gen Z δίνει μεγαλύτερη έμφαση στο παρόν και αυτό είναι κατανοητό. Δείχνει επίσης αυξημένο ενδιαφέρον για την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής».

Και καταλήγει:

«Δίνει ακόμη ιδιαίτερη σημασία στην αξιοκρατία. Άρα οι κινήσεις προς μεγαλύτερη διαφάνεια είναι σαφώς θετικές, τόσο για τη Gen Z όσο και για τους Millennials. Εκτιμώ ότι οι νέες κατευθυντήριες γραμμές κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση και θα έχουν θετικό αντίκτυπο».

Τελευταία τροποποίηση στις 07/04/2026 - 00:00
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Mε ΑΦΜ οι αιτήσεις για το Fuel Pass μετά την κατάρρευση της πλατφόρμας
Οικονομία

Mε ΑΦΜ οι αιτήσεις για το Fuel Pass μετά την κατάρρευση της πλατφόρμας

Παπακώστα: Ζητώ την άρση της ασυλίας μου – Δεν θα συμμετάσχω στις επόμενες εκλογές
Πολιτική

Παπακώστα: Ζητώ την άρση της ασυλίας μου – Δεν θα συμμετάσχω στις επόμενες εκλογές

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΕ: Στο επίκεντρο η έκδοση περισσότερου κοινού χρέους - Η Ισπανία επαναφέρει τη συζήτηση
Ειδήσεις

ΕΕ: Στο επίκεντρο η έκδοση περισσότερου κοινού χρέους - Η Ισπανία επαναφέρει τη συζήτηση

«Φρένο» στο ατελείωτο σκρολάρισμα: Η ΕΕ στρέφεται κατά της Meta
Τεχνολογία

«Φρένο» στο ατελείωτο σκρολάρισμα: Η ΕΕ στρέφεται κατά της Meta

ΕΕ: Επιδιώκει κοινή ευρωπαϊκή προσέγγιση όσον αφορά τα όρια ηλικίας στα social media
Ειδήσεις

ΕΕ: Επιδιώκει κοινή ευρωπαϊκή προσέγγιση όσον αφορά τα όρια ηλικίας στα social media

Times: Το Μουντιάλ δεν προσέφερε ώθηση στην αγορά εργασίας των ΗΠΑ
Ειδήσεις

Times: Το Μουντιάλ δεν προσέφερε ώθηση στην αγορά εργασίας των ΗΠΑ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
13/07/2026 - 08:50

Στη δημοσιότητα η σύνθεση του Εθνικού Συμβουλίου της ΕΛΑΣ – Όλα τα ονόματα

Ειδήσεις
13/07/2026 - 08:43

ΗΠΑ: Νέα πλήγματα κατά του Ιράν – Κλιμακώνεται η ένταση στον Περσικό Κόλπο

ΕΜΠΟΡΙΟ
13/07/2026 - 08:31

Θερινές εκπτώσεις: Η δύσκολη εξίσωση μεταξύ ασθενικής αγοραστικής δύναμης και προσδοκιών για αύξηση του τζίρου

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
13/07/2026 - 08:20

Ταμείο Ανάκαμψης: Στα €3,3 δισ. οι ενεργειακές επενδύσεις – Πάνω από 180.000 οι δικαιούχοι .

Φορολογία
13/07/2026 - 08:12

Κομισιόν – Φόροι:  Βαριά επιβάρυνση στην εργασία, υψηλή εξάρτηση από ΦΠΑ και φόρους στα καύσιμα

Σχόλια Αγοράς
13/07/2026 - 08:03

Γιατί η ελληνική αγορά κερδίζει πόντους στην παγκόσμια χρηματιστηριακή σκακιέρα – Τα ατού και ο τζίρος

Ναυτιλία
13/07/2026 - 07:58

Στην 9η θέση ο Πειραιάς στην παγκόσμια κατάταξη των ναυτιλιακών κέντρων

Ναυτιλία
13/07/2026 - 07:46

ΕΤΑΔ, LAMDA Flisvos Marina και ΝΟΠΦ κλείνουν πολυετή εκκρεμότητα στη Μαρίνα Φλοίσβου

Εργασιακά
13/07/2026 - 07:13

Οι πληρωμές της εβδομάδας: Εφάπαξ και επιδόματα ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ

Ειδήσεις
12/07/2026 - 21:56

«Φλέγεται» ο Περσικός: Χτυπήματα στο Κεσμ, σύγκρουση για το Ορμούζ και φόβοι γενικευμένης ανάφλεξης

Ειδήσεις
12/07/2026 - 21:51

Περιορίστηκε η μεγάλη φωτιά στο παλιό Μπάντμιντον στο Πάρκο Γουδή: Μήνυμα 112 για τους πυκνούς καπνούς

Ειδήσεις
12/07/2026 - 21:50

Prediction markets: Το «παράθυρο» που αλλάζει τη φορολόγηση των στοιχημάτων στο Μουντιάλ 2026

Πολιτική
12/07/2026 - 21:42

Τσουκαλάς: Απαραίτητη η επαναφορά του ΕΚΑΣ για τους χαμηλοσυνταξιούχους που δεν τα βγάζουν πέρα

Τεχνολογία
12/07/2026 - 21:33

ΕΚΤ: Προσυπογράφει το διεθνές αίτημα για την πλήρη υποστήριξη της ελληνικής γλώσσας στην Amazon KDP

Ειδήσεις
12/07/2026 - 21:20

ΟΗΕ: Έκκληση Γκουτέρες για άμεση αποκλιμάκωση στον Κόλπο και επιστροφή στη διπλωματία

Πολιτική
12/07/2026 - 21:15

ΕΛΠΙΔΑ για τη Δημοκρατία: Στάχτη στα μάτια, η επιδότηση της τιμής του λίτρου της βενζίνης

ΕΜΠΟΡΙΟ
12/07/2026 - 20:58

Θερινές εκπτώσεις 2026: Πρεμιέρα αύριο 13/7 – Πότε θα ανοίξουν και Κυριακή τα καταστήματα

Ειδήσεις
12/07/2026 - 20:33

Φιντάν: Πολύ κοντά η συμφωνία για τα F-35 – Τι αποκάλυψε για S-400, Ρωσία και Ισραήλ

Ανεμοδείκτης
12/07/2026 - 20:27

Δημήτρης Παπανικολάου «to the point» για τη δολοφονία του 20χρονου στο Άργος

Ειδήσεις
12/07/2026 - 20:25

Κάλπες στο Ισραήλ μετά τον πόλεμο: Η πρώτη μεγάλη δοκιμασία για τον Νετανιάχου

Magazino
12/07/2026 - 19:58

Παγκόσμιο Κύπελλο 2026: «Κλείδωσαν» τα ζευγάρια των ημιτελικών – Το πρόγραμμα μέχρι τον τελικό

Ειδήσεις
12/07/2026 - 19:53

Τραμπ: Διαβεβαιώνει ότι τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν ανοιχτά για την εμπορική ναυσιπλοΐα

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
12/07/2026 - 19:30

Κλιματιστικά στο «φουλ» στην Ευρώπη: Οι καύσωνες έφεραν εκτόξευση στην κατανάλωση ενέργειας – Τρίτη η Ελλάδα

Πολιτική
12/07/2026 - 19:10

ΕΛ.Α.Σ.: Ο υπουργός Εξωτερικών διαστρεβλώνει την πραγματικότητα για να συγκαλύψει τις σοβαρές αποτυχίες της κυβέρνησης

Πολιτική
12/07/2026 - 18:50

Διαμαντοπούλου: Η ακρίβεια δεν αντιμετωπίζεται με ωραία λόγια και φωτογραφίες

Πολιτική
12/07/2026 - 18:30

Μητσοτάκης: Υπογραφή για τον κόμβο Σκαραμαγκά και αναχώρηση για το Παρίσι

Ειδήσεις
12/07/2026 - 18:15

Ανασχηματισμός στην Ουκρανία: Ο Ζελένσκι προχωρά σε αλλαγή πρωθυπουργού και αναδιάταξη της κυβέρνησης

Πολιτική
12/07/2026 - 17:40

Μυλωνάκης: Η πολιτική τοξικότητα δεν είναι κανονικότητα - Θα τραβήξω κουρτίνα στη χυδαιότητα

Ακίνητα
12/07/2026 - 17:10

ΠΟΜΙΔΑ: Ενεργοποιούνται οι ευεργετικές διατάξεις του νόμου Χατζηδάκη για τα ακίνητα

Ειδήσεις
12/07/2026 - 16:50

ΑΑΔΕ-ΔΕΟΣ: Κατάσχεση άνω των 2 τόνων ακατάλληλων γαλακτοκομικών προϊόντων από Βουλγαρία

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ