Έρχεται ψηφιακός «βοηθός» για τον υπολογισμό των φόρων

Μια νέα εφαρμογή, που αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία από το ΥΠΕΘΟ, από τα τέλη Σεπτεμβρίου, θα βοηθά τους πολίτες στον υπολογισμό των φόρων τους, αλλά και των καθαρών μισθολογικών απολαβών, που θα έχουν από την 1η Ιανουαρίου 2026, όταν θα εφαρμοστεί η νέα φορολογική κλίμακα. Η ίδια, δε, εφαρμογή θα μπορεί να αποτυπώνει και τα όσα μπορούν να αναμένουν και οι ιδιοκτήτες ακινήτων από τις αλλαγές στη φορολόγηση των ενοικίων.

Ουσιαστικά πρόκειται για έναν «ψηφιακός οδηγός φόρων», που εύκολα, γρήγορα και κυρίως ψηφιακά θα δίνει την εικόνα σε κάθε φορολογούμενο για το πώς διαμορφώνεται, με βάση το νομοθετικό πλαίσιο, το διαθέσιμο εισόδημά του. Στον ψηφιακό αυτό οδηγό, ο κάθε φορολογούμενος θα μπορεί να εισάγει βασικά στοιχεία -όπως το ύψος του εισοδήματος, την ηλικία, τον αριθμό των παιδιών και το αν είναι μισθωτός, συνταξιούχος ή ιδιοκτήτης ακινήτου - και αμέσως θα καταγράφεται το πώς διαμορφώνεται ο φόρος που καλείται να πληρώσει ή το καθαρό εισόδημά του, μετά και τη μείωση των φορολογικών συντελεστών.

Σύμφωνα με τον κυβερνητικό σχεδιασμό, η συγκεκριμένη εφαρμογή αποτελεί το πρώτο βήμα με εστίαση αποκλειστικά στον φόρο εισοδήματος και στη φορολογία των ενοικίων, δηλαδή δεν θα περιλαμβάνει άλλα μέτρα όπως η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς.

Στη συνέχεια, μετά την ψήφιση του φορολογικού νομοσχεδίου τον Οκτώβριο, έρχεται και μια νέα πλατφόρμα, η οποία θα λειτουργεί με προσωποποιημένα δεδομένα καθώς η είσοδος θα γίνεται με τους κωδικούς Taxisnet. Η εφαρμογή αυτή, που θα αναπτυχθεί από την ΑΑΔΕ, θα αντλεί τα πραγματικά φορολογικά στοιχεία του υπόχρεου, ώστε να αποτυπώνει με απόλυτη ακρίβεια το όφελος από τις αλλαγές.

Με το δεύτερο, πλήρως προσωποποιημένο εργαλείο της ΑΑΔΕ, ο κάθε πολίτης θα έχει μια ξεκάθαρη εικόνα του φορολογικού του προφίλ: τι πλήρωνε μέχρι σήμερα και τι θα ισχύσει με τις νέες ρυθμίσεις. Έτσι, το εκκαθαριστικό δεν θα αποτελεί έκπληξη αφού οι φορολογούμενοι θα μπορούν να υπολογίζουν σε πραγματικό χρόνο πόσο φόρο θα πληρώσουν και ποιο θα είναι το καθαρό όφελος από τις αλλαγές στην φορολογική κλίμακα.

Σημειώνεται ότι με τη νέα φορολογική κλίμακα οι συντελεστές μειώνονται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες, εκτός του εισαγωγικού 9% ενώ υπάρχουν πρόσθετες ελαφρύνσεις ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών που φτάνουν ακόμα και σε μηδενισμό φόρων για πολύτεκνους και για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ από νέους έως 25 ετών. Επίσης με το χαμηλό συντελεστή 9% θα φορολογούνται τα εισοδήματα έως 20.000 ευρώ που αποκτούν φορολογούμενοι ηλικίας από 26 έως 30 ετών.

Οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι θα έχουν αύξηση των καθαρών τους αποδοχών από την 1η Ιανουαρίου του 2026 λόγω μείωσης του παρακρατούμενου φόρου ενώ οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα δουν τα οφέλη τον Απρίλιο του 2027 όταν γίνει η εκκαθάριση του φόρου εισοδήματος 2026.

Στο μέτωπο των ενοικίων εισάγεται νέος ενδιάμεσος συντελεστής 25% για εισοδήματα από 12.000 έως 24.000 ευρώ ετησίως με αποτέλεσμα να μειώνεται σημαντικά τη φορολογική επιβάρυνση για τους ιδιοκτήτες μεσαίων εισοδημάτων, οι οποίοι μέχρι σήμερα πλήρωναν φόρο 35% για το τμήμα του εισοδήματός τους άνω των 12.000 ευρώ.