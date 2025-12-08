ΑΑΔΕ: Στο «σκάνερ» τα χαμηλά ενοίκια για «μαύρα» εισοδήματα

Τις συμφωνίες ενοικιαστών - ιδιοκτητών για μαύρα χρήματα στις πληρωμές ενοικίων βάζει στο μάτι η ΑΑΔΕ με αξιοποίηση μιας σειράς στοιχείων από τράπεζες και παρόχους ενέργειας.

Συγκεκριμένα, μετά και την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής τροποποιητικών δηλώσεων από φορολογούμενους που είχαν δηλώσει λανθασμένα μισθώματα και έλαβαν μειωμένη επιστροφή ενοικίου, η φορολογική αρχή επιχειρεί να διακριβώσει πιθανές υποδηλώσεις ενοικίων, καθώς, ήδη, εντοπίστηκαν εξόφθαλμες περιπτώσεις.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα, που πριν λίγες μέρες δημοσιοποίησε με ανακοίνωσή της η ΑΑΔΕ, αποτελεί διαμέρισμα 107 τ.μ. στα Χανιά, το οποίο δηλώθηκε με ενοίκιο μόλις 5 ευρώ τον μήνα, ενώ παρόμοια φαινόμενα εντοπίζονται και σε πολλές άλλες περιοχές της χώρας, όπως στην Αττική 10 ευρώ για 30 τ.μ. στον Άγιο Δημήτριο, 20 ευρώ για 133 τ.μ. στην Ηλιούπολη, 25 ευρώ για 62 τ.μ. στο Γαλάτσι.

Με βάση, δε, τα δεδομένα που επεξεργάστηκε η ΑΑΔΕ για την επιδότηση ενοικίου από τους περίπου 900.000 δικαιούχους, οι 180.000 δήλωσαν ενοίκιο έως 100 ευρώ, ενώ 630.000 ανέφεραν ποσά μεταξύ 100 και 400 ευρώ. Μόλις το 10% δήλωσε ενοίκιο άνω των 400 ευρώ. Κι όλα αυτά την ώρα που η αγορά κατοικίας βρίσκεται σε συνεχώς ανοδική πορεία λόγω της διογκούμενης στεγαστικής κρίσης.

Αναλυτικότερα οι περιπτώσεις με τα εξαιρετικά χαμηλά ενοίκια που έχουν κινήσει το ενδιαφέρον της ΑΑΔΕ είναι μεταξύ άλλων:

- Αιγάλεω: 88 τ.μ. Δηλωθέν μηναίο ενοίκιο: 10 ευρώ

- Αμπελόκηποι Θεσσαλονίκης: 66 τ.μ. Δηλωθέν μηναίο ενοίκιο: 10 ευρώ

- Γαλάτσι: 62 τ.μ. Δηλωθέν μηναίο ενοίκιο: 25 ευρώ

- Ίλιον: 75 τ.μ. Δηλωθέν μηναίο ενοίκιο: 20 ευρώ

- Άγιος Δημήτριος: 30 τ.μ. Δηλωθέν μηναίο ενοίκιο: 10 ευρώ

- Ηλιούπολη: 133 τ.μ. Δηλωθέν μηναίο ενοίκιο: 20 ευρώ

- Χαλάνδρι: 119 τ.μ. Δηλωθέν μηναίο ενοίκιο: 30 ευρώ

- Νέα Κυδωνία (Χανιά): 107 τ.μ. Δηλωθέν μηναίο ενοίκιο: 5 ευρώ

- Περιστέρι: 111 τ.μ. Δηλωθέν μηναίο ενοίκιο: 10 ευρώ

Ουσιαστικά τα μισθωτήρια αυτά καταγράφουν μεγάλες αποκλίσεις από μια εκτίμηση της εμπορικής πραγματικότητας κι έτσι, μέσα από τα στοιχεία που διαθέτει η Εφορία μέσω τραπεζών, παρόχων ενέργειας και άλλων φορέων, επιχειρείται μια αποκάλυψη της πραγματικής εικόνας.

Αλλαγές από την Πρωτοχρονιά

Στο μεταξύ, με στόχο τον εντοπισμό μισθώσεων, με εικονικές τιμές, από την 1η Ιανουαρίου 2026, οι πληρωμές για κύρια κατοικία, για εξοχική κατοικία ή για φοιτητικό διαμέρισμα θα πρέπει να περνούν υποχρεωτικά μέσα από το τραπεζικό σύστημα. Όσοι και όσες δεν θα καταβάλλουν τα ενοίκια μέσω τραπεζών θα μένουν εκτός επιδότησης, ακόμη και αν πληρούν τα κριτήρια. Παράλληλα οι ιδιοκτήτες ακινήτων που θα λαμβάνουν μισθώματα με μετρητά δεν θα δικαιούνται την έκπτωση 5% στο ακαθάριστο εισόδημα ενώ οι επιχειρήσεις που πληρώνουν ενοίκια με μετρητά θα χάνουν την έκπτωση της δαπάνης.