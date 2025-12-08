Γερμανία: Ποιες δραστηριότητες και περιοχές πλήττονται από τους αμερικανικούς δασμούς

Οι αμερικανικοί δασμοί ύψους 15% σε ευρωπαϊκά προϊόντα έχουν διαφορετικές περιφερειακές επιπτώσεις στην τοπική οικονομία της Γερμανίας, όπως προκύπτει από νέα μελέτη του ινστιτούτου ifo σχετικά με τον οικονομικό αντίκτυπο των αμερικανικών δασμών σε περιφέρειες και πόλεις της Γερμανίας.

«Υπάρχει μια ξεκάθαρη διαίρεση μεταξύ βορρά και νότου: ενώ το Πότσνταμ καταγράφει ακόμη και μια μικρή αύξηση, βιομηχανικές περιοχές όπως το Ζάλτσγκιτερ, το Ντινγκολφινγκ-Λαντάου, η Βόλφσμπουργκ και το Ίνγκολστατ αντιμετωπίζουν σοβαρές απώλειες», αναφέρει ο Μαρσέλ Τουμ, διευθυντής του ifo Δρέσδης.

Περιοχές με υψηλό μερίδιο βιομηχανίας – όπως η αυτοκινητοβιομηχανία και η μεταλλουργία – πλήττονται ιδιαίτερα. Οι μεγαλύτερες απώλειες στην προστιθέμενη αξία εμφανίζονται στο Ζάλτσγκιτερ (μείον 1,16%), στο Ντινγκολφινγκ-Λαντάου (μείον 1,08%), στη Βόλφσμπουργκ (μείον 1,06%), στο Μπεμπλίνγκεν (μείον 1,05%) και στο Ίνγκολστατ (μείον 0,98%).

Ελαφρώς θετικές επιδράσεις στην προστιθέμενη αξία παρατηρούνται στο Πότσνταμ (συν 0,23%), στην περιοχή Μάιν-Τάουνους (συν 0,22%), στο Κότμπους (συν 0,18%) και στη Βόννη (συν 0,17%).

Οι περιφερειακές διαφορές οφείλονται κυρίως στην τοπική οικονομική δομή. «Ενώ οι πάροχοι υπηρεσιών τείνουν σε πολλά μέρη να ωφελούνται και να κερδίζουν μερίδιο αγοράς, οι απώλειες στη μεταποίηση είναι σοβαρές σε ορισμένες περιοχές», αναφέρει ο Ρόμπερτ Λέμαν από το ifo Δρέσδης.

«Συνολικά, οι δασμοί θα μπορούσαν μεσοπρόθεσμα να οδηγήσουν σε μετατόπιση της οικονομικής δραστηριότητας από τη βιομηχανία προς τις υπηρεσίες», σημειώνει ακόμη.