ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΧΑ: Η υπέρβαση των 2100 μονάδων του ΓΔ διαμορφώνει προϋποθέσεις για κίνηση προς το υψηλό του έτους
Σχόλια Αγοράς
10:19 - 08 Δεκ 2025

ΧΑ: Η υπέρβαση των 2100 μονάδων του ΓΔ διαμορφώνει προϋποθέσεις για κίνηση προς το υψηλό του έτους

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Άνοδο κατά 0,67% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. στη συνεδρίαση της Παρασκευής κλείνοντας στις 2104,74 μονάδες (στο +1,04% ο ΓΔ & στο +1,08% οι τράπεζες στην εβδομάδα, στο +43,21% ο ΓΔ & στο +82,92% οι τράπεζες στο έτος). Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 177,9 εκ. ευρώ.

Οι αγοραστές κυριάρχησαν από το ξεκίνημα με οδηγό δεικτοβαρείς τίτλους, όπως την Εθνική, τη ΓΕΚΤΕΡΝΑ, την Aktor , τον ΟΠΑΠ και την Aegean. Πέτυχαν δε την αναρρίχηση του ΓΔ στο υψηλό ημέρα στις δημοπρασίες.

Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών ομολόγων διαμορφώνονταν στο 3,392% με τον DΑΧ να κινείται ανοδικά μετά την ψήφιση Ν/Χ στο κοινοβούλιο από το Μερτς. Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (+0,94%) κατέγραψε κέρδη με την Εθνική (+1,56%) να υπεραποδίδει. Κέρδη ακόμη κατέγραψε η ΓΕΚΤΕΡΝΑ (+1,44), η Helleniq Energy (+1,92%), η Optima (+1,67%), ο ΟΠΑΠ (+2,09%), η Aegean (+2,57%) αλλά και η Qualco (+5,05%) με την Q & R (+4,57%) από τις λοιπές μετοχές.

Στον αντίποδα, απώλειες κατέγραψε η Κύπρου (-0,75%), η Metlen (-0,47%) ο Φουρλής (-1,41%), η Crediabank (-1,30%) και ο Τιτάν (-0,47%). Απολογιστικά, 62 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 44 εκείνων που υποχώρησαν.

Η Federal αποφασίζει την Τετάρτη (10/12) για τα παρεμβατικά της επιτόκια με την επενδυτική κοινότητα να προσβλέπει σε μείωσή τους κατά 25 μ.β. Την Τρίτη 9/12 ξεκινά η δημόσια προσφορά για το εταιρικό ομόλογο της Aktor που ολοκληρώνεται την Πέμπτη 11/12, οπότε και ανακοινώνονται τα αποτελέσματα του 3ου τριμήνου 2025 για τον ΑΔΜΗΕ.

Η υπέρβαση των 2100 μονάδων του ΓΔ διαμορφώνει προϋποθέσεις για κίνηση προς το υψηλό του έτους, τις 2135 μονάδες του Αυγούστου κατά τον τελευταίο μήνα του έτους.

Επιχειρηματικά νέα

Qualco: Στα 7 ευρώ «βάζει» την τιμή στόχο η Χρυσοχοΐδης ΑΧΕΠΕΥ. Την θεωρεί «υποτιμημένη» επενδυτική περίπτωση σε έναν διεθνή πάροχο λογισμικού και τεχνολογίας.


Τράπεζα Πειραιώς: Την απορρόφηση της Πειραιώς Financial Holdings ενέκρινε η ΓΣ. Στις 16/12 η τελευταία μέρα διαπραγμάτευσης των μετοχών, στις 22/12 η έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών. Δεν αλλάζει ονομασία η Εθνική Ασφαλιστική, ενσωματώνονται οι λειτουργίες.


Alpha Bank: πούλησε Χαρτοφυλάκιο NPEs αξίας €450 εκ. Η ολοκλήρωση της Συναλλαγής αποτελεί την τρίτη κατά σειρά σημαντική συναλλαγή με αντισυμβαλλόμενο την Waterwheel Capital, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των τιτλοποιήσεων GAIA I και GAIA II.


ΔΑΑ: κατά τους πρώτους έντεκα μήνες του έτους, η κίνηση του αεροδρομίου έφθασε τους 31,68 εκ. επιβάτες, σημειώνοντας άνοδο της τάξης του 6,6%. Η επιβατική κίνηση, τόσο του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού, παρουσίασε αύξηση κατά 2,0% και 8,5% αντίστοιχα, στο +11,5% η κίνηση από το εξωτερικό το Νοέμβριο.


ΕΛΣΤΑΤ, ΑΕΠ: σε σύγκριση με το 3ο τρίμηνο 2024 παρουσίασε αύξηση κατά 2%. Σε σχέση με το 3o τρίμηνο του 2024 η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη παρουσίασε αύξηση κατά 2,1%, oι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά 12,8%, οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση κατά 1,7% και οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν μείωση κατά 4,0%.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Νέες αιχμές Τραμπ κατά Ζελένσκι: Είμαι απογοητευμένος – Δεν έχει διαβάσει ακόμα το σχέδιο
Ειδήσεις

Νέες αιχμές Τραμπ κατά Ζελένσκι: Είμαι απογοητευμένος – Δεν έχει διαβάσει ακόμα το σχέδιο

ΥΠΕΘΟ: Η πρόωρη αποπληρωμή χρέους αποφέρει εξοικονόμηση περίπου €800 εκατ. ετησίως
Οικονομία

ΥΠΕΘΟ: Η πρόωρη αποπληρωμή χρέους αποφέρει εξοικονόμηση περίπου €800 εκατ. ετησίως

Συνάντηση Ζελένσκι-Ευρωπαίων στο Λονδίνο με φόντο το σχέδιο Τραμπ
Ειδήσεις

Συνάντηση Ζελένσκι-Ευρωπαίων στο Λονδίνο με φόντο το σχέδιο Τραμπ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Στο 42,5% η συνολική συμμετοχή της UniCredit στην Commerzbank
Επιχειρήσεις

Στο 42,5% η συνολική συμμετοχή της UniCredit στην Commerzbank

ΧΑ: Σταθερή η ανοδική πορεία του ΓΔ παρά τα σημάδια κόπωσης
Πολιτική

ΧΑ: Σταθερή η ανοδική πορεία του ΓΔ παρά τα σημάδια κόπωσης 

Optima για τις συστημικές τράπεζες: Διατηρήσιμη Κερδοφορία, Ελκυστικές Αποτιμήσεις - Οι νέες τιμές-στόχοι
Αναλύσεις

Optima για τις συστημικές τράπεζες: Διατηρήσιμη Κερδοφορία, Ελκυστικές Αποτιμήσεις - Οι νέες τιμές-στόχοι

Morgan Stanley: Ψήφος εμπιστοσύνης στις ελληνικές τράπεζες – Τop picks και νέες τιμές-στόχοι
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Morgan Stanley: Ψήφος εμπιστοσύνης στις ελληνικές τράπεζες – Τop picks και νέες τιμές-στόχοι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
20/06/2026 - 13:30

Κρήτη: Αναστάτωση προκλήθηκε από δύο σεισμικές δονήσεις κοντά στη Γαύδο

Ειδήσεις
20/06/2026 - 13:12

Στην Ελβετία ο νέος γύρος συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ-Ιράν

Πολιτική
20/06/2026 - 12:40

Γεωργιάδης: Έχουν ήδη υποβληθεί 1808 αιτήσεις γιατρών για πρόσληψη στο ΕΣΥ - «Μάγος της επικοινωνίας» ο Τσίπρας

Υγεία
20/06/2026 - 12:22

Αυστραλία: Εντοπίστηκε για πρώτη φορά η θανατηφόρα παραλλαγή H5 της γρίπης των πτηνών

Πολιτική
20/06/2026 - 12:00

Ο Ανδρέας εμπνέει τους αγώνες της γενιάς μας – Εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ στο Καλέντζι Αχαΐας

Ειδήσεις
20/06/2026 - 11:40

ΗΠΑ: Το 65% των Αμερικανών αποδοκιμάζει τους χειρισμούς Τραμπ στον πόλεμο με το Ιράν

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
20/06/2026 - 11:20

«Τουρισμός για Όλους 2026-2027»: Τι αλλάζει για οικογένειες, ΑμεΑ και πολύτεκνους

Ειδήσεις
20/06/2026 - 11:00

Νέες ταυτότητες: Τι αλλάζει από τις 3 Αυγούστου για όσους δεν την έχουν εκδώσει

ΜΕΤΑΛΛΑ
20/06/2026 - 10:35

Η Ελλάδα επιστρέφει στον ευρωπαϊκό βιομηχανικό χάρτη: Οι κρίσιμες πρώτες ύλες και η γεωπολιτική ευκαιρία

Πολιτική
20/06/2026 - 10:15

Η Μιλένα υπενθυμίζει τα πεπραγμένα Μητσοτάκη και Τσίπρα για τους δανειολήπτες

Ειδήσεις
20/06/2026 - 10:00

New York Times: Στα 132 δισ. το κόστος του πολέμου για τους Αμερικανούς φορολογούμενους

Άλλοι Αρθρογράφοι
20/06/2026 - 09:33

Αναβολή για τη «Γαλάζια Πατρίδα»: Ελιγμός ή αλλαγή στρατηγικής

Ειδήσεις
20/06/2026 - 09:25

Η Μελόνι βάζει όρια στον αλαζόνα Τραμπ - Ο ρόλος του Πάπα

Ναυτιλία
20/06/2026 - 08:13

Οι θαλάσσιοι δρόμοι ωθούν την Ινδία πιο κοντά στις ΗΠΑ

Υγεία
19/06/2026 - 23:00

Είναι το καρπούζι όσο υγιεινό νομίζουμε;

Πολιτική
19/06/2026 - 22:30

Αντιδράσεις στο ΠΑΣΟΚ για την πρόταση Σιακαντάρη περί «αυτοδιάλυσης»

Εμπορεύματα
19/06/2026 - 22:00

Οι αγορές βλέπουν άνοιγμα του Ορμούζ – Βουτιά $8 για το πετρέλαιο σε μία εβδομάδα

Πολιτική
19/06/2026 - 21:30

Η Διάσκεψη των Προέδρων γνωμοδότησε για τη νέα ηγεσία του Αρείου Πάγου

Πολιτική
19/06/2026 - 21:00

Ζεσταίνουν μηχανές για την επόμενη εκλογική μάχη ΝΔ και ΠΑΣΟΚ

Ειδήσεις
19/06/2026 - 20:31

Ο Νετανιάχου προκαλεί «πονοκέφαλο» στους Αμερικανούς – Φόβοι ότι θα τορπιλίσει την εκεχειρία με Ιράν

Ναυτιλία
19/06/2026 - 20:13

Fast Ferries προς Κυκλάδες: «Η ακτοπλοΐα δεν μπορεί να λειτουργεί μόνο το καλοκαίρι»

Χρηματιστήρια
19/06/2026 - 19:50

Η ακύρωση των συνομιλιών ΗΠΑ-Ιράν «πάγωσε» τις ευρωαγορές

Ειδήσεις
19/06/2026 - 19:33

Η «πυρηνική βόμβα» της παγκόσμιας οικονομίας: Το Ορμούζ ανοίγει, οι κίνδυνοι παραμένουν

Magazino
19/06/2026 - 19:15

Δεν θέλω να φοβάμαι πια να βγω στην παραλία

Πολιτική
19/06/2026 - 18:47

ΠΑΣΟΚ: Ο Πρωθυπουργός αγνοεί τις ευθύνες του για την ακρίβεια – Σιωπή για τα ελληνοτουρκικά

Επιχειρήσεις
19/06/2026 - 18:31

Apple: Έρχονται «αναπόφευκτες» αυξήσεις τιμών, σύμφωνα με την εταιρεία

Ειδήσεις
19/06/2026 - 18:23

Η ρωσική οικονομία «αιμορραγεί» από τον πόλεμο – Πιέσεις από τη «βουτιά» στο πετρέλαιο

Ειδήσεις
19/06/2026 - 18:21

Λίβανος: Τουλάχιστον 47 νεκροί από ισραηλινά πλήγματα – Ο Νετανιάχου χαιρέτισε τις επιθέσεις

Πολιτική
19/06/2026 - 18:08

Μητσοτάκης: Εάν απαιτηθεί συνεισφορά μας στο Ορμούζ, δεν θα διστάσουμε

Ανακοινώσεις
19/06/2026 - 17:59

Μουζάκης: Ανασυγκρότηση ΔΣ μετά την παραίτηση του Κ.Ν. Νιάρχου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ