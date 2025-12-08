ΧΑ: Η υπέρβαση των 2100 μονάδων του ΓΔ διαμορφώνει προϋποθέσεις για κίνηση προς το υψηλό του έτους

Άνοδο κατά 0,67% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. στη συνεδρίαση της Παρασκευής κλείνοντας στις 2104,74 μονάδες (στο +1,04% ο ΓΔ & στο +1,08% οι τράπεζες στην εβδομάδα, στο +43,21% ο ΓΔ & στο +82,92% οι τράπεζες στο έτος). Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 177,9 εκ. ευρώ.

Οι αγοραστές κυριάρχησαν από το ξεκίνημα με οδηγό δεικτοβαρείς τίτλους, όπως την Εθνική, τη ΓΕΚΤΕΡΝΑ, την Aktor , τον ΟΠΑΠ και την Aegean. Πέτυχαν δε την αναρρίχηση του ΓΔ στο υψηλό ημέρα στις δημοπρασίες.

Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών ομολόγων διαμορφώνονταν στο 3,392% με τον DΑΧ να κινείται ανοδικά μετά την ψήφιση Ν/Χ στο κοινοβούλιο από το Μερτς. Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (+0,94%) κατέγραψε κέρδη με την Εθνική (+1,56%) να υπεραποδίδει. Κέρδη ακόμη κατέγραψε η ΓΕΚΤΕΡΝΑ (+1,44), η Helleniq Energy (+1,92%), η Optima (+1,67%), ο ΟΠΑΠ (+2,09%), η Aegean (+2,57%) αλλά και η Qualco (+5,05%) με την Q & R (+4,57%) από τις λοιπές μετοχές.

Στον αντίποδα, απώλειες κατέγραψε η Κύπρου (-0,75%), η Metlen (-0,47%) ο Φουρλής (-1,41%), η Crediabank (-1,30%) και ο Τιτάν (-0,47%). Απολογιστικά, 62 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 44 εκείνων που υποχώρησαν.

Η Federal αποφασίζει την Τετάρτη (10/12) για τα παρεμβατικά της επιτόκια με την επενδυτική κοινότητα να προσβλέπει σε μείωσή τους κατά 25 μ.β. Την Τρίτη 9/12 ξεκινά η δημόσια προσφορά για το εταιρικό ομόλογο της Aktor που ολοκληρώνεται την Πέμπτη 11/12, οπότε και ανακοινώνονται τα αποτελέσματα του 3ου τριμήνου 2025 για τον ΑΔΜΗΕ.

Η υπέρβαση των 2100 μονάδων του ΓΔ διαμορφώνει προϋποθέσεις για κίνηση προς το υψηλό του έτους, τις 2135 μονάδες του Αυγούστου κατά τον τελευταίο μήνα του έτους.

Επιχειρηματικά νέα

Qualco: Στα 7 ευρώ «βάζει» την τιμή στόχο η Χρυσοχοΐδης ΑΧΕΠΕΥ. Την θεωρεί «υποτιμημένη» επενδυτική περίπτωση σε έναν διεθνή πάροχο λογισμικού και τεχνολογίας.



Τράπεζα Πειραιώς: Την απορρόφηση της Πειραιώς Financial Holdings ενέκρινε η ΓΣ. Στις 16/12 η τελευταία μέρα διαπραγμάτευσης των μετοχών, στις 22/12 η έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών. Δεν αλλάζει ονομασία η Εθνική Ασφαλιστική, ενσωματώνονται οι λειτουργίες.



Alpha Bank: πούλησε Χαρτοφυλάκιο NPEs αξίας €450 εκ. Η ολοκλήρωση της Συναλλαγής αποτελεί την τρίτη κατά σειρά σημαντική συναλλαγή με αντισυμβαλλόμενο την Waterwheel Capital, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των τιτλοποιήσεων GAIA I και GAIA II.



ΔΑΑ: κατά τους πρώτους έντεκα μήνες του έτους, η κίνηση του αεροδρομίου έφθασε τους 31,68 εκ. επιβάτες, σημειώνοντας άνοδο της τάξης του 6,6%. Η επιβατική κίνηση, τόσο του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού, παρουσίασε αύξηση κατά 2,0% και 8,5% αντίστοιχα, στο +11,5% η κίνηση από το εξωτερικό το Νοέμβριο.



ΕΛΣΤΑΤ, ΑΕΠ: σε σύγκριση με το 3ο τρίμηνο 2024 παρουσίασε αύξηση κατά 2%. Σε σχέση με το 3o τρίμηνο του 2024 η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη παρουσίασε αύξηση κατά 2,1%, oι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά 12,8%, οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση κατά 1,7% και οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν μείωση κατά 4,0%.