EUROCERT TESTING: Νέα δυναμική παρουσία στον χώρο των εργαστηριακών δοκιμών

Τη σημασία των εργαστηριακών δοκιμών για την εύρυθμη πορεία μιας επιχείρησης σε βασικούς κλάδους της οικονομίας αναλύει ο Τάσος Μπρισκόλας, CEO EUROCERT TESTING, μιλώντας στο Reporter.gr.

Όπως σημειώνει οι εργαστηριακές δοκιμές προσφέρουν ένα σύνολο στρατηγικών πλεονεκτημάτων για κάθε επαγγελματία. “Η συμμόρφωση με τη νομοθεσία και τα διεθνή πρότυπα αποτελεί βασικό πυλώνα των υπηρεσιών της. Ταυτόχρονα, η τεκμηριωμένη αξιολόγηση της ποιότητας των πρώτων υλών και των τελικών προϊόντων ενισχύει την αξιοπιστία της παραγωγής. Οι ακριβείς μετρήσεις συμβάλλουν στη βελτιστοποίηση κατασκευών και διαδικασιών, προάγοντας την ασφάλεια των καταναλωτών και την προστασία της δημόσιας υγείας, ενώ παράλληλα υποστηρίζουν την αποτελεσματική διαχείριση πόρων” αναφέρει ο Τάσος Μπρισκόλας.

Παράλληλα επισημαίνει ότι η ΕUROCERT TESTING διαθέτει δύο βασικούς πυλώνες εργαστηριακών δοκιμών. Το εργαστήριο δομικών υλικών καλύπτει πλήρως τις ανάγκες ελέγχου σε τσιμέντο, νωπό και σκληρυμένο σκυρόδεμα, αδρανή υλικά και ασφαλτομίγματα, αποτελώντας πολύτιμο εργαλείο για τον τεχνικό κλάδο. Παράλληλα, το εργαστήριο τροφίμων ειδικεύεται σε χημικούς ελέγχους τροφίμων με απαιτητικά χαρακτηριστικά, όπως προϊόντα υψηλής περιεκτικότητας σε νερό ή σάκχαρα, κρέας, λίπη και τρόφιμα που απαιτούν εξειδικευμένες μεθοδολογίες για την αξιόπιστη αξιολόγησή τους.

Η συνέντευξη

1. Τι είναι η EUROCERT TESTING και ποιο είναι το όραμά της;

Η EUROCERT TESTING αποτελεί μια σύγχρονη και ανεξάρτητη εταιρεία εργαστηριακών ελέγχων με έδρα τη Μεταμόρφωση Αττικής. Με αποστολή να παρέχει υψηλής ποιότητας και αξιόπιστες δοκιμές σε δομικά υλικά και τρόφιμα, στηρίζει επιχειρήσεις και επαγγελματίες που επιδιώκουν ασφάλεια, συμμόρφωση και τεκμηριωμένη ποιότητα στα προϊόντα και τις διαδικασίες τους.

2. Σε ποιους απευθύνονται οι υπηρεσίες της EUROCERT TESTING;

Οι υπηρεσίες της εταιρείας απευθύνονται σε ένα ευρύ φάσμα επαγγελματιών και οργανισμών. Στον κλάδο των κατασκευών, εξυπηρετεί παραγωγούς και προμηθευτές δομικών υλικών, τεχνικές εταιρείες, μηχανικούς και μελετητικά γραφεία, παρέχοντας υπηρεσίες που υποστηρίζουν τεχνικές αποφάσεις υψηλής ακρίβειας. Στον τομέα των τροφίμων συνεργάζεται με παραγωγούς και διανομείς, χημικούς, γεωπόνους και ερευνητικά κέντρα, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη διασφάλιση της ποιότητας και της ασφάλειας των προϊόντων τους.

3. Τι είδους δοκιμές πραγματοποιούνται στα εργαστήρια της EUROCERT TESTING;

Η EUROCERT TESTING διαθέτει δύο βασικούς πυλώνες εργαστηριακών δοκιμών. Το εργαστήριο δομικών υλικών καλύπτει πλήρως τις ανάγκες ελέγχου σε τσιμέντο, νωπό και σκληρυμένο σκυρόδεμα, αδρανή υλικά και ασφαλτομίγματα, αποτελώντας πολύτιμο εργαλείο για τον τεχνικό κλάδο. Παράλληλα, το εργαστήριο τροφίμων ειδικεύεται σε χημικούς ελέγχους τροφίμων με απαιτητικά χαρακτηριστικά, όπως προϊόντα υψηλής περιεκτικότητας σε νερό ή σάκχαρα, κρέας, λίπη και τρόφιμα που απαιτούν εξειδικευμένες μεθοδολογίες για την αξιόπιστη αξιολόγησή τους.

4. Ποια είναι τα βασικά οφέλη για έναν επαγγελματία που συνεργάζεται με την EUROCERT TESTING;

Η συνεργασία με την εταιρεία προσφέρει ένα σύνολο στρατηγικών πλεονεκτημάτων για κάθε επαγγελματία. Η συμμόρφωση με τη νομοθεσία και τα διεθνή πρότυπα αποτελεί βασικό πυλώνα των υπηρεσιών της. Ταυτόχρονα, η τεκμηριωμένη αξιολόγηση της ποιότητας των πρώτων υλών και των τελικών προϊόντων ενισχύει την αξιοπιστία της παραγωγής. Οι ακριβείς μετρήσεις συμβάλλουν στη βελτιστοποίηση κατασκευών και διαδικασιών, προάγοντας την ασφάλεια των καταναλωτών και την προστασία της δημόσιας υγείας, ενώ παράλληλα υποστηρίζουν την αποτελεσματική διαχείριση πόρων.

5. Ποιος είναι ο ρόλος του εξοπλισμού στον οποίο επενδύει η EUROCERT TESTING;

Ο εξοπλισμός που χρησιμοποιεί η εταιρεία αποτελεί κεντρική παράμετρο της αξιοπιστίας των αποτελεσμάτων. Προερχόμενος από κορυφαίους διεθνείς οίκους όπως TONI TECHNIK, CONTROLS και MATEST, ο εξοπλισμός συνοδεύεται από αυστηρές διαδικασίες διακρίβωσης, συστηματικούς ελέγχους και τακτική συντήρηση. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται ότι κάθε δοκιμή πραγματοποιείται με τη μέγιστη δυνατή ακρίβεια και συνέπεια.

6. Πώς συμβάλλει η EUROCERT TESTING στην ευρύτερη επιχειρηματική και κοινωνική πραγματικότητα;

Η συμβολή της εταιρείας εκτείνεται πέρα από το τεχνικό σκέλος των δοκιμών. Με τις υπηρεσίες της ενισχύει την ποιότητα και την καινοτομία στην παραγωγή δομικών υλικών και τροφίμων, συμβάλλει στην ασφάλεια των υποδομών και των καταναλωτικών προϊόντων και υποστηρίζει την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Παράλληλα, συμβάλλει στην προστασία της δημόσιας υγείας και στη βιώσιμη ανάπτυξη.

H EUROCERT TESTING:

Η εταιρεία εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας διαπιστευμένο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ), σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO/IEC 17025:2017, διασφαλίζοντας την αξιοπιστία και την ακρίβεια των δοκιμών της.

Η EUROCERT TESTING αποτελεί ένα σύγχρονο εργαστήριο με όραμα τη διαρκή επέκταση του πεδίου εφαρμογής των εκτελούμενων δοκιμών. Βασική προτεραιότητα του εργαστηρίου είναι η ποιότητα και η αξιοπιστία των παρεχόμενων υπηρεσιών και για το σκοπό αυτό διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό με πολυετή εμπειρία στους κλάδους δραστηριοποίησης, το οποίο εκπαιδεύεται συνεχώς στο αντικείμενο των εργαστηριακών δοκιμών.