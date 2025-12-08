ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
EUROCERT TESTING: Νέα δυναμική παρουσία στον χώρο των εργαστηριακών δοκιμών
Επιχειρήσεις
10:20 - 08 Δεκ 2025

EUROCERT TESTING: Νέα δυναμική παρουσία στον χώρο των εργαστηριακών δοκιμών

Γιώργος Αλεξάκης
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Τη σημασία των εργαστηριακών δοκιμών για την εύρυθμη πορεία μιας επιχείρησης σε βασικούς κλάδους της οικονομίας αναλύει ο Τάσος Μπρισκόλας, CEO EUROCERT TESTING, μιλώντας στο Reporter.gr.

Όπως σημειώνει οι εργαστηριακές δοκιμές προσφέρουν ένα σύνολο στρατηγικών πλεονεκτημάτων για κάθε επαγγελματία. “Η συμμόρφωση με τη νομοθεσία και τα διεθνή πρότυπα αποτελεί βασικό πυλώνα των υπηρεσιών της. Ταυτόχρονα, η τεκμηριωμένη αξιολόγηση της ποιότητας των πρώτων υλών και των τελικών προϊόντων ενισχύει την αξιοπιστία της παραγωγής. Οι ακριβείς μετρήσεις συμβάλλουν στη βελτιστοποίηση κατασκευών και διαδικασιών, προάγοντας την ασφάλεια των καταναλωτών και την προστασία της δημόσιας υγείας, ενώ παράλληλα υποστηρίζουν την αποτελεσματική διαχείριση πόρων” αναφέρει ο Τάσος Μπρισκόλας.

Παράλληλα επισημαίνει ότι η ΕUROCERT TESTING διαθέτει δύο βασικούς πυλώνες εργαστηριακών δοκιμών. Το εργαστήριο δομικών υλικών καλύπτει πλήρως τις ανάγκες ελέγχου σε τσιμέντο, νωπό και σκληρυμένο σκυρόδεμα, αδρανή υλικά και ασφαλτομίγματα, αποτελώντας πολύτιμο εργαλείο για τον τεχνικό κλάδο. Παράλληλα, το εργαστήριο τροφίμων ειδικεύεται σε χημικούς ελέγχους τροφίμων με απαιτητικά χαρακτηριστικά, όπως προϊόντα υψηλής περιεκτικότητας σε νερό ή σάκχαρα, κρέας, λίπη και τρόφιμα που απαιτούν εξειδικευμένες μεθοδολογίες για την αξιόπιστη αξιολόγησή τους.

Η συνέντευξη

1. Τι είναι η EUROCERT TESTING και ποιο είναι το όραμά της;

Η EUROCERT TESTING αποτελεί μια σύγχρονη και ανεξάρτητη εταιρεία εργαστηριακών ελέγχων με έδρα τη Μεταμόρφωση Αττικής. Με αποστολή να παρέχει υψηλής ποιότητας και αξιόπιστες δοκιμές σε δομικά υλικά και τρόφιμα, στηρίζει επιχειρήσεις και επαγγελματίες που επιδιώκουν ασφάλεια, συμμόρφωση και τεκμηριωμένη ποιότητα στα προϊόντα και τις διαδικασίες τους.

2. Σε ποιους απευθύνονται οι υπηρεσίες της EUROCERT TESTING;

Οι υπηρεσίες της εταιρείας απευθύνονται σε ένα ευρύ φάσμα επαγγελματιών και οργανισμών. Στον κλάδο των κατασκευών, εξυπηρετεί παραγωγούς και προμηθευτές δομικών υλικών, τεχνικές εταιρείες, μηχανικούς και μελετητικά γραφεία, παρέχοντας υπηρεσίες που υποστηρίζουν τεχνικές αποφάσεις υψηλής ακρίβειας. Στον τομέα των τροφίμων συνεργάζεται με παραγωγούς και διανομείς, χημικούς, γεωπόνους και ερευνητικά κέντρα, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη διασφάλιση της ποιότητας και της ασφάλειας των προϊόντων τους.

3. Τι είδους δοκιμές πραγματοποιούνται στα εργαστήρια της EUROCERT TESTING;

Η EUROCERT TESTING διαθέτει δύο βασικούς πυλώνες εργαστηριακών δοκιμών. Το εργαστήριο δομικών υλικών καλύπτει πλήρως τις ανάγκες ελέγχου σε τσιμέντο, νωπό και σκληρυμένο σκυρόδεμα, αδρανή υλικά και ασφαλτομίγματα, αποτελώντας πολύτιμο εργαλείο για τον τεχνικό κλάδο. Παράλληλα, το εργαστήριο τροφίμων ειδικεύεται σε χημικούς ελέγχους τροφίμων με απαιτητικά χαρακτηριστικά, όπως προϊόντα υψηλής περιεκτικότητας σε νερό ή σάκχαρα, κρέας, λίπη και τρόφιμα που απαιτούν εξειδικευμένες μεθοδολογίες για την αξιόπιστη αξιολόγησή τους.

4. Ποια είναι τα βασικά οφέλη για έναν επαγγελματία που συνεργάζεται με την EUROCERT TESTING;

Η συνεργασία με την εταιρεία προσφέρει ένα σύνολο στρατηγικών πλεονεκτημάτων για κάθε επαγγελματία. Η συμμόρφωση με τη νομοθεσία και τα διεθνή πρότυπα αποτελεί βασικό πυλώνα των υπηρεσιών της. Ταυτόχρονα, η τεκμηριωμένη αξιολόγηση της ποιότητας των πρώτων υλών και των τελικών προϊόντων ενισχύει την αξιοπιστία της παραγωγής. Οι ακριβείς μετρήσεις συμβάλλουν στη βελτιστοποίηση κατασκευών και διαδικασιών, προάγοντας την ασφάλεια των καταναλωτών και την προστασία της δημόσιας υγείας, ενώ παράλληλα υποστηρίζουν την αποτελεσματική διαχείριση πόρων.

5. Ποιος είναι ο ρόλος του εξοπλισμού στον οποίο επενδύει η EUROCERT TESTING;

Ο εξοπλισμός που χρησιμοποιεί η εταιρεία αποτελεί κεντρική παράμετρο της αξιοπιστίας των αποτελεσμάτων. Προερχόμενος από κορυφαίους διεθνείς οίκους όπως TONI TECHNIK, CONTROLS και MATEST, ο εξοπλισμός συνοδεύεται από αυστηρές διαδικασίες διακρίβωσης, συστηματικούς ελέγχους και τακτική συντήρηση. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται ότι κάθε δοκιμή πραγματοποιείται με τη μέγιστη δυνατή ακρίβεια και συνέπεια.

6. Πώς συμβάλλει η EUROCERT TESTING στην ευρύτερη επιχειρηματική και κοινωνική πραγματικότητα;

Η συμβολή της εταιρείας εκτείνεται πέρα από το τεχνικό σκέλος των δοκιμών. Με τις υπηρεσίες της ενισχύει την ποιότητα και την καινοτομία στην παραγωγή δομικών υλικών και τροφίμων, συμβάλλει στην ασφάλεια των υποδομών και των καταναλωτικών προϊόντων και υποστηρίζει την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Παράλληλα, συμβάλλει στην προστασία της δημόσιας υγείας και στη βιώσιμη ανάπτυξη.

ART 1999 d13fc

H EUROCERT TESTING:

Η εταιρεία εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας διαπιστευμένο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ), σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO/IEC 17025:2017, διασφαλίζοντας την αξιοπιστία και την ακρίβεια των δοκιμών της.

Η EUROCERT TESTING αποτελεί ένα σύγχρονο εργαστήριο με όραμα τη διαρκή επέκταση του πεδίου εφαρμογής των εκτελούμενων δοκιμών. Βασική προτεραιότητα του εργαστηρίου είναι η ποιότητα και η αξιοπιστία των παρεχόμενων υπηρεσιών και για το σκοπό αυτό διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό με πολυετή εμπειρία στους κλάδους δραστηριοποίησης, το οποίο εκπαιδεύεται συνεχώς στο αντικείμενο των εργαστηριακών δοκιμών.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ideal Holdings: Στα €6,5 εκατ. ανεβάζει το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών
Ανακοινώσεις

Ideal Holdings: Στα €6,5 εκατ. ανεβάζει το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών

Συνάντηση Ζελένσκι-Ευρωπαίων στο Λονδίνο με φόντο το σχέδιο Τραμπ
Ειδήσεις

Συνάντηση Ζελένσκι-Ευρωπαίων στο Λονδίνο με φόντο το σχέδιο Τραμπ

H Ταϊλάνδη επιτέθηκε στην Καμπότζη - Στον αέρα η ειρηνευτική συμφωνία Τραμπ
Ειδήσεις

H Ταϊλάνδη επιτέθηκε στην Καμπότζη - Στον αέρα η ειρηνευτική συμφωνία Τραμπ

Ινδονησία: Δραματικός απολογισμός από τις πλημμύρες – Στα $3,1 δισ. το κόστος ανοικοδόμησης
Ειδήσεις

Ινδονησία: Δραματικός απολογισμός από τις πλημμύρες – Στα $3,1 δισ. το κόστος ανοικοδόμησης

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

EUROCERT: «Κλειδί» ανάπτυξης η πιστοποίηση – Οι στόχοι για το 2026
Επιχειρήσεις

EUROCERT: «Κλειδί» ανάπτυξης η πιστοποίηση – Οι στόχοι για το 2026

EUROCERT: Σε ροτα ανάπτυξης και το 2026
Ειδήσεις

EUROCERT: Σε ροτα ανάπτυξης και το 2026

Με την υπογραφή της EUROCERT η πιστοποίηση των ιατροτεχνολογικών προϊόντων για τις μονάδες υγείας
Υγεία

Με την υπογραφή της EUROCERT η πιστοποίηση των ιατροτεχνολογικών προϊόντων για τις μονάδες υγείας

Η EUROCERT επαλήθευσε το ανθρακικό αποτύπωμα του efood
Επιχειρήσεις

Η EUROCERT επαλήθευσε το ανθρακικό αποτύπωμα του efood

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
20/06/2026 - 13:30

Κρήτη: Αναστάτωση προκλήθηκε από δύο σεισμικές δονήσεις κοντά στη Γαύδο

Ειδήσεις
20/06/2026 - 13:12

Στην Ελβετία ο νέος γύρος συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ-Ιράν

Πολιτική
20/06/2026 - 12:40

Γεωργιάδης: Έχουν ήδη υποβληθεί 1808 αιτήσεις γιατρών για πρόσληψη στο ΕΣΥ - «Μάγος της επικοινωνίας» ο Τσίπρας

Υγεία
20/06/2026 - 12:22

Αυστραλία: Εντοπίστηκε για πρώτη φορά η θανατηφόρα παραλλαγή H5 της γρίπης των πτηνών

Πολιτική
20/06/2026 - 12:00

Ο Ανδρέας εμπνέει τους αγώνες της γενιάς μας – Εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ στο Καλέντζι Αχαΐας

Ειδήσεις
20/06/2026 - 11:40

ΗΠΑ: Το 65% των Αμερικανών αποδοκιμάζει τους χειρισμούς Τραμπ στον πόλεμο με το Ιράν

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
20/06/2026 - 11:20

«Τουρισμός για Όλους 2026-2027»: Τι αλλάζει για οικογένειες, ΑμεΑ και πολύτεκνους

Ειδήσεις
20/06/2026 - 11:00

Νέες ταυτότητες: Τι αλλάζει από τις 3 Αυγούστου για όσους δεν την έχουν εκδώσει

ΜΕΤΑΛΛΑ
20/06/2026 - 10:35

Η Ελλάδα επιστρέφει στον ευρωπαϊκό βιομηχανικό χάρτη: Οι κρίσιμες πρώτες ύλες και η γεωπολιτική ευκαιρία

Πολιτική
20/06/2026 - 10:15

Η Μιλένα υπενθυμίζει τα πεπραγμένα Μητσοτάκη και Τσίπρα για τους δανειολήπτες

Ειδήσεις
20/06/2026 - 10:00

New York Times: Στα 132 δισ. το κόστος του πολέμου για τους Αμερικανούς φορολογούμενους

Άλλοι Αρθρογράφοι
20/06/2026 - 09:33

Αναβολή για τη «Γαλάζια Πατρίδα»: Ελιγμός ή αλλαγή στρατηγικής

Ειδήσεις
20/06/2026 - 09:25

Η Μελόνι βάζει όρια στον αλαζόνα Τραμπ - Ο ρόλος του Πάπα

Ναυτιλία
20/06/2026 - 08:13

Οι θαλάσσιοι δρόμοι ωθούν την Ινδία πιο κοντά στις ΗΠΑ

Υγεία
19/06/2026 - 23:00

Είναι το καρπούζι όσο υγιεινό νομίζουμε;

Πολιτική
19/06/2026 - 22:30

Αντιδράσεις στο ΠΑΣΟΚ για την πρόταση Σιακαντάρη περί «αυτοδιάλυσης»

Εμπορεύματα
19/06/2026 - 22:00

Οι αγορές βλέπουν άνοιγμα του Ορμούζ – Βουτιά $8 για το πετρέλαιο σε μία εβδομάδα

Πολιτική
19/06/2026 - 21:30

Η Διάσκεψη των Προέδρων γνωμοδότησε για τη νέα ηγεσία του Αρείου Πάγου

Πολιτική
19/06/2026 - 21:00

Ζεσταίνουν μηχανές για την επόμενη εκλογική μάχη ΝΔ και ΠΑΣΟΚ

Ειδήσεις
19/06/2026 - 20:31

Ο Νετανιάχου προκαλεί «πονοκέφαλο» στους Αμερικανούς – Φόβοι ότι θα τορπιλίσει την εκεχειρία με Ιράν

Ναυτιλία
19/06/2026 - 20:13

Fast Ferries προς Κυκλάδες: «Η ακτοπλοΐα δεν μπορεί να λειτουργεί μόνο το καλοκαίρι»

Χρηματιστήρια
19/06/2026 - 19:50

Η ακύρωση των συνομιλιών ΗΠΑ-Ιράν «πάγωσε» τις ευρωαγορές

Ειδήσεις
19/06/2026 - 19:33

Η «πυρηνική βόμβα» της παγκόσμιας οικονομίας: Το Ορμούζ ανοίγει, οι κίνδυνοι παραμένουν

Magazino
19/06/2026 - 19:15

Δεν θέλω να φοβάμαι πια να βγω στην παραλία

Πολιτική
19/06/2026 - 18:47

ΠΑΣΟΚ: Ο Πρωθυπουργός αγνοεί τις ευθύνες του για την ακρίβεια – Σιωπή για τα ελληνοτουρκικά

Επιχειρήσεις
19/06/2026 - 18:31

Apple: Έρχονται «αναπόφευκτες» αυξήσεις τιμών, σύμφωνα με την εταιρεία

Ειδήσεις
19/06/2026 - 18:23

Η ρωσική οικονομία «αιμορραγεί» από τον πόλεμο – Πιέσεις από τη «βουτιά» στο πετρέλαιο

Ειδήσεις
19/06/2026 - 18:21

Λίβανος: Τουλάχιστον 47 νεκροί από ισραηλινά πλήγματα – Ο Νετανιάχου χαιρέτισε τις επιθέσεις

Πολιτική
19/06/2026 - 18:08

Μητσοτάκης: Εάν απαιτηθεί συνεισφορά μας στο Ορμούζ, δεν θα διστάσουμε

Ανακοινώσεις
19/06/2026 - 17:59

Μουζάκης: Ανασυγκρότηση ΔΣ μετά την παραίτηση του Κ.Ν. Νιάρχου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ