Τι δήλωσαν στην εφορία οι ελεύθεροι επαγγελματίες: Η ακτινογραφία των δηλώσεων και οι χαμηλότεροι τζίροι

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Τα νέα δεδομένα που έχει φέρει το φορολογικό πλαίσιο για την καθημερινότητα των ελευθέρων επαγγελματιών, αλλά και η αύξηση της οικονομικής δραστηριότητος, συνδυαστικά με τον πληθωρισμό έφεραν σε κάποιους κλάδους ελευθέρων επαγγελματιών αύξηση των ακαθάριστων τζίρων. Χωρίς αυτό να σημαίνει κέρδη και αποκάλυψη των πραγματικών τζίρων μια και η διακίνηση μετρητών αλλά και το "μαύρο" χρήμα καλά κρατούν σε αρκετούς τομείς από τους 385 επαγγελματικούς κλάδους, που υπάγονται στο καθεστώς του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος, υπάρχει μια καλύτερη πορεία σε σχέση με το παρελθόν.

Έτσι, με βάση τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και τη σχετική επεξεργασία που έκανε στα δεδομένα των δηλώσεων του φορολογικού έτους 2024, που υποβλήθηκαν μέχρι και 21/7/2025 ένας στους τρεις επαγγελματίες δήλωσε ακαθάριστα έσοδα κάτω από 30.000 ευρώ με μόλις το 16% να ξεπερνά ετησίως τα 100.000 ευρώ.

Λόγω των υψηλών φόρων και βέβαια της υφής τωφν προϊόντων, οι καπνέμποροι και πρατηριούχοι καυσίμων έχουν την "τιμητική" τους. Στον αντίποδα, οι επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή παρασκευασμάτων ζωοτροφών και οι φαρμακοποιοί και στις τελευταίες θέσεις επαγγελματίες που επισκευάζουν ρολόγια και κοσμήματα.

Τι δήλωσαν οι επαγγελματίες;

Ενδεικτικά,οι επαγγελματίες του κλάδου των υπηρεσιών, όπως τα κομμωτήρια και τα κέντρα αισθητικής, εμφανίζουν κατά μέσο όρο τζίρο 18.901 ευρώ το χρόνο, οι εκμεταλλευτές ταξί δηλώνουν μέσο τζίρο 21.423 ευρώ, ενώ οι αρχιτέκτονες δηλώνουν μέσο ετήσιο εισόδημα 23.314 ευρώ. Συγκεκριμένα:

Ηλεκτρολόγοι:Τα 9.339 φυσικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στον κλάδο δήλωσαν μέσο ακαθάριστο εισόδημα 38.652 ευρώ από 36.300 ευρώ το 2023

-Υδραυλικοί: Τα 9.300 φυσικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται δήλωσαν μέσο ακαθάριστο εισόδημα34.389 ευρώ από 32.354 ευρώ το 2023.

-Μεσίτες ακινήτων: Οι Οι 4.208 μεσίτες δήλωσαν μέσο τζίρο 16.678 ευρώ για το 2024 από 15.123 ευρώ το 2023 .

- Εκμεταλλευτές ταξί: Οι 29.906 φορολογούμενοι που εκμεταλλεύονται ταξί δήλωσαν ακαθάριστα έσοδα για το 2024 κατά μέσο όρο 23.314 ευρώ από 18.595 ευρώ το 2023.

-Μαραγκοί: Οι 5.832 μαραγκοί δήλωσαν για το 2024 ακαθάριστα έσοδα 36.376 ευρώ από 35.593 ευρώ το 2023.

- Ιδιοκτήτες μπαρ: Οι 28.081 ιδιοκτήτες μπαρ δήλωσαν ακαθάριστα έσοδα 48.935 ευρώ για το 2024, από 43.524 ευρώ που είχαν δηλώσει για το 2023.

- Δικηγόροι: Το μέσο ακαθάριστο εισόδημα που δήλωσαν 35.411 δικηγόροι ανήλθε για το 2024 σε 26.943 ευρώ από 23.720 ευρώ το 2023.

- Αρχιτέκτονες: Οι 11.143 αρχιτέκτονες δήλωσαν κατά μέσο όρο ακαθάριστα έσοδα 23.314 ευρώ για το 2024 αυξημένα σε σχέση με τα 20.573 ευρώ που είχαν δηλώσει για το 2023 .

Γιατροί: Σε 24.453 ανέρχονται οι γιατροί που δήλωσαν μέσο τζίρο 44.854 ευρώ για το 2024 ενώ για το 2023 είχαν εμφανίσει μέσο τζίρο 44.337 ευρώ .

Οι υψηλότερες εισπράξεις

Τις μεγαλύτερες ετήσιες εισπράξεις εμφάνισαν:

-184 φορολογούμενοι που δραστηριοποιούνται στο τομέα του χονδρικού εμπορίου προϊόντων καπνού με μέσο ετήσιο τζίρο 1.217.695 ευρώ

-3.248 επαγγελματίες από το λιανικό εμπόριο καυσίμων κίνησης με μέσο ετήσιο τζίρο 628.592 ευρώ

-70 αυτοαπασχολούμενοι από την παραγωγή παρασκευασμάτων ζωοτροφών με μέσα έσοδα ύψους 449.551 ευρώ

-46 επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στην κατασκευή έτοιμου σκυροδέματος με μέσο ετήσιο τζίρο 329.924 ευρώ

-33 επαγγελματίες στη διανομή ηλεκτρικού ρεύματος με μέσο ετήσιο τζίρο 309.914

-7.482 φαρμακοποιοί με μέσο τζίρο 301.621 ευρώ

- 38 επαγγελματίες στην επεξεργασία και συντήρηση πατατών με μέσο τζίρο 266.77 ευρώ

-61 φορολογούμενοι στην παραγωγή προϊόντων κρέατος και πουλερικών με μέσο τζίρο 241.641

-61 φορολογούμενοι στην κατασκευή πλαστικών ειδών συσκευασίας με μέσο τζίρο 239.4

Οι χαμηλότεροι τζίροι

Στον αντίποδα ,τις πιο χαμηλές εισπράξεις εμφάνισαν:

-568 φορολογούμενοι που δραστηριοποιούνται στην επισκευή και επιδιόρθωση ρολογιών και κοσμημάτων με μέσα ετήσια ακαθάριστα έσοδα ύψους 5.238 ευρώ

-48 φορολογούμενοι που δραστηριοποιούνται στην ενοικίαση βιντεοκασετών και δίσκων με μέσο ακαθάριστο τζίρο 5.697 ευρώ

-372 φορολογούμενοι στη μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση με μέσο ακαθάριστο τζίρο 6.672 ευρώ

-3.316 επαγγελματίες στην επισκευή ειδών προσωπικής χρήσης με μέσο ακαθάριστο τζίρο 8.061 ευρώ

-1526 επαγγελματίες στο λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργίας με μέσο ακαθάριστο τζίρο 8.495 ευρώ

-1829 φορολογούμενοι σε οργανισμούς διαμεσολάβησης με μέσα ακαθάριστα έσοδα 8.695 ευρώ

-729 επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στην επιδιόρθωση υποδημάτων με ακαθάριστα έσοδα 8.767 ευρώ

-809 φορολογούμενοι στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με ακαθάριστα έσοδα 10.112 ευρώ

-177 φορολογούμενοι στην κατασκευή επίπλων με μέσα ακαθάριστα έσοδα 10.143 ευρώ

-47 επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στην παροχή υπηρεσιών υγείας με μέσα ακαθάριστα έσοδα 10.220 ευρώ