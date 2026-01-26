Καμπανάκι από τους λογιστές για την επικαιροποίηση ΚΑΔ πριν από τις φορολογικές δηλώσεις

Η επικαιροποίηση των Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ) συνιστά ουσιώδη μεταβολή στα μητρώα της ΑΑΔΕ και επηρεάζει άμεσα τη φορολογική, λογιστική και ασφαλιστική εικόνα της επιχείρησης, σημειώνει ο Λογιστικός Σύλλογος Αθηνών σε ανακοίνωσή του και προσθέτει: «Ιδιαίτερη σημασία αποκτά όταν πραγματοποιείται εντός του μηνός Μαρτίου, χρονικά κοντά στην προετοιμασία και υποβολή των φορολογικών δηλώσεων».

Ακολούθως συμπληρώνει:

Από λογιστικής και φοροτεχνικής άποψης, η επικαιροποίηση ΚΑΔ ενδέχεται να δημιουργήσει ασυνέχειες μεταξύ των δηλωμένων δραστηριοτήτων και των ήδη καταχωρημένων οικονομικών δεδομένων της χρήσης που κλείνει. Σε περιπτώσεις όπου προστίθενται ή τροποποιούνται ΚΑΔ, απαιτείται έλεγχος για το αν τα έσοδα και τα έξοδα της προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου αντιστοιχούν στους δηλωμένους κωδικούς, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο αναμορφώσεων ή διορθώσεων.

Επιπλέον, η επικαιροποίηση εντός Μαρτίου μπορεί να επηρεάσει τη συμπλήρωση των εντύπων Ε3 και Ν, καθώς οι ΚΑΔ αποτελούν βασικό στοιχείο ταξινόμησης της δραστηριότητας και των αποτελεσμάτων. Τυχόν μεταβολές απαιτούν αυξημένη προσοχή ώστε να μην προκύψουν ασυμφωνίες με τα στοιχεία που έχουν ήδη υποβληθεί σε άλλες πλατφόρμες (myDATA, δηλώσεις ΦΠΑ, παρακρατούμενοι φόροι).

Αρνητική επίπτωση μπορεί να υπάρξει και σε επίπεδο εργατοασφαλιστικών θεμάτων (ένταξη σε κάρτα εργασίας) φορολογικών κινήτρων, απαλλαγών ή επιδοτήσεων, εφόσον η αλλαγή ΚΑΔ μεταβάλλει το κύριο αντικείμενο της επιχείρησης. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η επιχείρηση ενδέχεται να θεωρηθεί ότι δεν πληροί πλέον τις προϋποθέσεις υπαγωγής σε συγκεκριμένα καθεστώτα.

Παράλληλα, η χρονική συγκυρία αυξάνει τον φόρτο εργασίας των λογιστικών γραφείων, γεγονός που ενισχύει τον κίνδυνο λαθών ή καθυστερήσεων, ειδικά όταν απαιτούνται διορθωτικές ενέργειες στο μητρώο λίγο πριν την έναρξη των δηλώσεων.

Συμπερασματικά, η επικαιροποίηση των ΚΑΔ τον Μάρτιο απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή και απόλυτο συντονισμό με τον λογιστή, καθώς η κρίσιμη αυτή χρονική συγκυρία ενέχει αυξημένους φοροτεχνικούς κινδύνους για τις επερχόμενες δηλώσεις.